Шоу потрясен мастерством Санчеса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что новичок Алексис Санчес поразил своим мастерством партнеров уже в первые дни тренировок в Каррингтоне.

28-летний Санчес завершил переход из "Арсенала" в МЮ только в минувший понедельник. Тем не менее, даже тех нескольких дней, проведенных вместе на тренировках, Шоу хватило, чтобы восхититься мастерством Алексиса.



"Он тренировался с нами всего три дня, но уже произвел колоссальное впечатление. Мы прекрасно понимали, на что он способен, но то, что он вытворяет на тренировках, просто фантастика".



"В один из дней мы остались вчетвером после тренировки, чтобы отработать штрафные удары. Алексис тоже принял участие, и все пять ударов отправил в "девятку". Мы были просто шокированы", - сообщил Шоу MUTV.