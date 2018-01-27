Шоу потрясен мастерством Санчеса

Алексис Санчес Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что новичок Алексис Санчес поразил своим мастерством партнеров уже в первые дни тренировок в Каррингтоне.

28-летний Санчес завершил переход из "Арсенала" в МЮ только в минувший понедельник. Тем не менее, даже тех нескольких дней, проведенных вместе на тренировках, Шоу хватило, чтобы восхититься мастерством Алексиса.

"Он тренировался с нами всего три дня, но уже произвел колоссальное впечатление. Мы прекрасно понимали, на что он способен, но то, что он вытворяет на тренировках, просто фантастика".

"В один из дней мы остались вчетвером после тренировки, чтобы отработать штрафные удары. Алексис тоже принял участие, и все пять ударов отправил в "девятку". Мы были просто шокированы", - сообщил Шоу MUTV.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2018 21:00

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  1. lexa-arsenal 27.01.2018 22:48 # lexa-arsenal
    Ясен фиг, когда последний раз топаря видели

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  2. ed-malcev 27.01.2018 21:43 # ed-malcev
    Шучу конечно, Санчес мул , который везет, жаль рано на пенсию собрался..сберкнижку завел , это вам звоночек скумбрия скаузерская, когда пенсион оформлен , хули жилы рвать..в кровати полежать - это тема))

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  3. ed-malcev 27.01.2018 21:40 # ed-malcev
    Наепали, как могли) уж извеняйте, впарили старого чилийского мула как жеребца.. еще допинг не прошел), Веня ржет, он у нас исключительно на "скоростях" держался)))

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  4. fly-emirates7 27.01.2018 21:20 # fly-emirates7
    28? Фанов МЮ обнадеживают... ему в этому году 30 стукнет)

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  5. kondrat063 27.01.2018 21:11 # kondrat063
    какие же идиота пушут всякую херню!!!

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  6. blackdreamer 27.01.2018 21:08 # blackdreamer
    с такой з\п ясен хуй там не азар какой то будет
    чилиец был всегда топом жаль жена сучка ебаная не захотела на мерси в свое время
    а щяс доигрывает карьеры доя мешок

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  7. ruslan19930611 27.01.2018 21:04 # ruslan19930611
    любят друг другу полизать

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