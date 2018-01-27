Шоу потрясен мастерством Санчеса
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что новичок Алексис Санчес поразил своим мастерством партнеров уже в первые дни тренировок в Каррингтоне.
28-летний Санчес завершил переход из "Арсенала" в МЮ только в минувший понедельник. Тем не менее, даже тех нескольких дней, проведенных вместе на тренировках, Шоу хватило, чтобы восхититься мастерством Алексиса.
"Он тренировался с нами всего три дня, но уже произвел колоссальное впечатление. Мы прекрасно понимали, на что он способен, но то, что он вытворяет на тренировках, просто фантастика".
"В один из дней мы остались вчетвером после тренировки, чтобы отработать штрафные удары. Алексис тоже принял участие, и все пять ударов отправил в "девятку". Мы были просто шокированы", - сообщил Шоу MUTV.
27.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Ясен фиг, когда последний раз топаря видели
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Шучу конечно, Санчес мул , который везет, жаль рано на пенсию собрался..сберкнижку завел , это вам звоночек скумбрия скаузерская, когда пенсион оформлен , хули жилы рвать..в кровати полежать - это тема))
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Наепали, как могли) уж извеняйте, впарили старого чилийского мула как жеребца.. еще допинг не прошел), Веня ржет, он у нас исключительно на "скоростях" держался)))
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28? Фанов МЮ обнадеживают... ему в этому году 30 стукнет)
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какие же идиота пушут всякую херню!!!
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с такой з\п ясен хуй там не азар какой то будет
чилиец был всегда топом жаль жена сучка ебаная не захотела на мерси в свое время
а щяс доигрывает карьеры доя мешок
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любят друг другу полизать
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