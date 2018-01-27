4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

Келечи Ихеаначо В субботу состоялся ряд матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющие Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Вест Хэм" покидают турнир.

Программа субботнего игрового дня началась с крупной победы "Лестера" над представителем Лиги Один "Питерборо" — 1:5. Дублями в составе "лис" отметились недавний новичок Фуссейни Диабате и Келечи Ихеаначо.

Также в следующий раунд турнира пробился "Саутгемптон", отпраздновавший минимальную победу над своим соперником по Премьер-Лиге "Уотфордом". Такой же счет был зафиксирован и в противостоянии "Мидлсбро" и "Брайтона" — дальше идут "чайки".

А вот другим представителям высшего дивизиона повезло меньше. "Суонси" и "Хаддерсфилду" не удалось справиться с "Ноттс Каунти" и "Бирмингемом", соответственно, и теперь их ждут переигровки.

"Вест Хэм" и вовсе вылетел из турнира, уступив со счетом 2:0 "Уигану". Почти весь второй тайм подопечные Дэвида Мойеса играли вдесятером после удаление за плевок в соперника Артура Масуаку.

"Питерборо" — "Лестер" — 1:5 (0:3)

Голы: Хьюз 58 — Диабате 9, 87, Ихеаначо 12, 29.

"Лестер": Хамер, Симпсон, Магуайр, Беналуан, Фукс, Силва, Иборра (Олбрайтон 65), Диабате, Грей, Барнс (Ндиди 64), Ихеаначо (Чилуэлл 80).

"Хаддерсфилд" — "Бирмингем" — 1:1 (1:0)

Голы: Мунье 21 — Юткевич 54.

"Хаддерсфилд": Коулмен, Конголо, Хогг, Леве (Мэлоун 82), Ван Ла Парра (Лолли 57), Сабири, Уильямс (Биллинг 36), Кванер, Мунье, Хадерджонаж, Хефеле.

"Мидлсбро" — "Брайтон" — 0:1 (0:0)

Гол: Мюррей 90.

"Брайтон": Крул, Росеньор, Хюнемайер, Голдсон, Зуттнер, Нокар, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Скалак (Искьердо 61), Болдок, Хемед (Мюррей 72).

"Ноттс Каунти" — "Суонси" — 1:1 (0:1)

Голы: Стед 62 — Нарсинх 45.

"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Кэрролл, Санчеш (Ки 32), Фер (Клукас 63), Нарсинх, Бони, Абрахэм (Айю 70).

"Саутгемптон" — "Уотфорд" — 1:0 (1:0)

Гол: Стивенс 4.

"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран (Пье 40), Дэвис, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Каррильо 83), Буфаль (Йошида 67), Лонг.

"Уотфорд": Карнезис, Янмат (Синклер 74), Мариаппа, Кабаселе, Холебас, Дукуре, Уотсон, Каррильо (Перейра 57), Капу (Окака 47), Ришарлисон, Грей.

"Уиган" — "Вест Хэм" — 2:0 (1:0)

Голы: Григг 7, 62 (пен).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Мариу 45), Крессуэлл, Берк, Байрам, Огбонна, Обианг (Оксфорд 36), Каллен, Масуаку, Чичарито, Мартинес (Хаксабанович 81).

"Халл" — "Ноттингем Форест" — 2:1 (2:0)

Голы: Боуэн 18, Дико 40 — Веллиос 88.

"Миллуолл" — "Рочдейл" — 2:2 (1:1)

Голы: Уоллас 17 (пен), Томпсон 90 — Хендерсон 32, Дон 53.

"МК Донс" — "Ковентри" — 0:1 (0:0)

Гол: Биаму 64.

"Шеффилд Юнайтед" — "Престон" — 1:0 (0:0)

Гол: Шарп 80 (пен).



Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. eden10 27.01.2018 22:44 # eden10
    Волк аааааааааааан

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  2. eden10 27.01.2018 22:24 # eden10
    Кейн тащер конешн.

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  3. ian 27.01.2018 22:24 # ian
    Почему то кажется, что шпоры в ЛЧ пройдут дальше всех.
    Состав располагает.

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  4. eden10 27.01.2018 22:22 # eden10
    Далбаёбик, не игнорь((

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  5. electric 27.01.2018 22:13 # electric
    Привет, андердоги. Полчаса до матча недели.

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  6. bezviz 27.01.2018 22:13 # bezviz
    ууу зае6ал этот кейн, сравнял с ньюпортом

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  7. eden10 27.01.2018 22:11 # eden10
    Сук, петухи ибанные.

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  8. melwood-lfc 27.01.2018 21:57 # melwood-lfc
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    олололололололо

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  9. mancityman 27.01.2018 21:14 # mancityman
    Далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик)))

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  10. electric 27.01.2018 21:13 # electric
    Ньюпорт вперде!

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  11. quavo 27.01.2018 21:12 # quavo
    джеко будет основным у челсеи

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  12. bezviz 27.01.2018 20:54 # bezviz
    ппц, на ветке одни залупульцы и одно непонятное ОНО, ну понятно, когда дегроиды заполонили сайт все норм юзеры свалили или стали реже появляться
    просто очевидный факт, где колбасники там унылота, г0вно и моча

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  13. spartan 27.01.2018 20:20 # spartan
    Ливер уверенно сегодня пройдет
    пенсы опять начнут кукарекать про пики кожаные и тд
    классека

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  14. eden10 27.01.2018 20:20 # eden10
    Теперь главное колбасе не опозориться.

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  15. skychnie-oboi 27.01.2018 20:18 # skychnie-oboi
    Мдааа, неужели пенсов настолько зачморили, что они тут уже не появляются.
    Проиграли войну красным, разбиты на духе посыпают голову пеплом под шконарем...

    Изи вин.

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  16. superglor 27.01.2018 20:13 # superglor
    Челси в этом списке уже даже нету, что за позорный клубишко.

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