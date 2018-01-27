4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы
В субботу состоялся ряд матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющие Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Вест Хэм" покидают турнир.
Программа субботнего игрового дня началась с крупной победы "Лестера" над представителем Лиги Один "Питерборо" — 1:5. Дублями в составе "лис" отметились недавний новичок Фуссейни Диабате и Келечи Ихеаначо.
Также в следующий раунд турнира пробился "Саутгемптон", отпраздновавший минимальную победу над своим соперником по Премьер-Лиге "Уотфордом". Такой же счет был зафиксирован и в противостоянии "Мидлсбро" и "Брайтона" — дальше идут "чайки".
А вот другим представителям высшего дивизиона повезло меньше. "Суонси" и "Хаддерсфилду" не удалось справиться с "Ноттс Каунти" и "Бирмингемом", соответственно, и теперь их ждут переигровки.
"Вест Хэм" и вовсе вылетел из турнира, уступив со счетом 2:0 "Уигану". Почти весь второй тайм подопечные Дэвида Мойеса играли вдесятером после удаление за плевок в соперника Артура Масуаку.
"Питерборо" — "Лестер" — 1:5 (0:3)
Голы: Хьюз 58 — Диабате 9, 87, Ихеаначо 12, 29.
"Лестер": Хамер, Симпсон, Магуайр, Беналуан, Фукс, Силва, Иборра (Олбрайтон 65), Диабате, Грей, Барнс (Ндиди 64), Ихеаначо (Чилуэлл 80).
"Хаддерсфилд" — "Бирмингем" — 1:1 (1:0)
Голы: Мунье 21 — Юткевич 54.
"Хаддерсфилд": Коулмен, Конголо, Хогг, Леве (Мэлоун 82), Ван Ла Парра (Лолли 57), Сабири, Уильямс (Биллинг 36), Кванер, Мунье, Хадерджонаж, Хефеле.
"Мидлсбро" — "Брайтон" — 0:1 (0:0)
Гол: Мюррей 90.
"Брайтон": Крул, Росеньор, Хюнемайер, Голдсон, Зуттнер, Нокар, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Скалак (Искьердо 61), Болдок, Хемед (Мюррей 72).
"Ноттс Каунти" — "Суонси" — 1:1 (0:1)
Голы: Стед 62 — Нарсинх 45.
"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Кэрролл, Санчеш (Ки 32), Фер (Клукас 63), Нарсинх, Бони, Абрахэм (Айю 70).
"Саутгемптон" — "Уотфорд" — 1:0 (1:0)
Гол: Стивенс 4.
"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран (Пье 40), Дэвис, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Каррильо 83), Буфаль (Йошида 67), Лонг.
"Уотфорд": Карнезис, Янмат (Синклер 74), Мариаппа, Кабаселе, Холебас, Дукуре, Уотсон, Каррильо (Перейра 57), Капу (Окака 47), Ришарлисон, Грей.
"Уиган" — "Вест Хэм" — 2:0 (1:0)
Голы: Григг 7, 62 (пен).
"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Мариу 45), Крессуэлл, Берк, Байрам, Огбонна, Обианг (Оксфорд 36), Каллен, Масуаку, Чичарито, Мартинес (Хаксабанович 81).
"Халл" — "Ноттингем Форест" — 2:1 (2:0)
Голы: Боуэн 18, Дико 40 — Веллиос 88.
"Миллуолл" — "Рочдейл" — 2:2 (1:1)
Голы: Уоллас 17 (пен), Томпсон 90 — Хендерсон 32, Дон 53.
"МК Донс" — "Ковентри" — 0:1 (0:0)
Гол: Биаму 64.
"Шеффилд Юнайтед" — "Престон" — 1:0 (0:0)
Гол: Шарп 80 (пен).
27.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
Волк аааааааааааан
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Кейн тащер конешн.
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Почему то кажется, что шпоры в ЛЧ пройдут дальше всех.
Состав располагает.
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Далбаёбик, не игнорь((
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Привет, андердоги. Полчаса до матча недели.
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ууу зае6ал этот кейн, сравнял с ньюпортом
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Сук, петухи ибанные.
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Очередной секс-скандал произошел в Москве: 13-летняя девочка занялась сексом с пятью парнями. Весь процесс молодые люди снимали на видео. Когда о том, что произошло, узнали в школе, началась травля девочки. Тогда ее мама написала заявление в полицию, заявив, что ее изнасиловали. Об этом сообщает Mash.
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олололололололо
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Далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик)))
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Ньюпорт вперде!
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джеко будет основным у челсеи
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ппц, на ветке одни залупульцы и одно непонятное ОНО, ну понятно, когда дегроиды заполонили сайт все норм юзеры свалили или стали реже появляться
просто очевидный факт, где колбасники там унылота, г0вно и моча
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Ливер уверенно сегодня пройдет
пенсы опять начнут кукарекать про пики кожаные и тд
классека
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Теперь главное колбасе не опозориться.
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Мдааа, неужели пенсов настолько зачморили, что они тут уже не появляются.
Проиграли войну красным, разбиты на духе посыпают голову пеплом под шконарем...
Изи вин.
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Челси в этом списке уже даже нету, что за позорный клубишко.
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