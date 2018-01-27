4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

В субботу состоялся ряд матчей 4-го раунда Кубка Англии. Представляющие Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Вест Хэм" покидают турнир.

Программа субботнего игрового дня началась с крупной победы "Лестера" над представителем Лиги Один "Питерборо" — 1:5. Дублями в составе "лис" отметились недавний новичок Фуссейни Диабате и Келечи Ихеаначо.



Также в следующий раунд турнира пробился "Саутгемптон", отпраздновавший минимальную победу над своим соперником по Премьер-Лиге "Уотфордом". Такой же счет был зафиксирован и в противостоянии "Мидлсбро" и "Брайтона" — дальше идут "чайки".



А вот другим представителям высшего дивизиона повезло меньше. "Суонси" и "Хаддерсфилду" не удалось справиться с "Ноттс Каунти" и "Бирмингемом", соответственно, и теперь их ждут переигровки.



"Вест Хэм" и вовсе вылетел из турнира, уступив со счетом 2:0 "Уигану". Почти весь второй тайм подопечные Дэвида Мойеса играли вдесятером после удаление за плевок в соперника Артура Масуаку.



"Питерборо" — "Лестер" — 1:5 (0:3)



Голы: Хьюз 58 — Диабате 9, 87, Ихеаначо 12, 29.



"Лестер": Хамер, Симпсон, Магуайр, Беналуан, Фукс, Силва, Иборра (Олбрайтон 65), Диабате, Грей, Барнс (Ндиди 64), Ихеаначо (Чилуэлл 80).



"Хаддерсфилд" — "Бирмингем" — 1:1 (1:0)



Голы: Мунье 21 — Юткевич 54.



"Хаддерсфилд": Коулмен, Конголо, Хогг, Леве (Мэлоун 82), Ван Ла Парра (Лолли 57), Сабири, Уильямс (Биллинг 36), Кванер, Мунье, Хадерджонаж, Хефеле.



"Мидлсбро" — "Брайтон" — 0:1 (0:0)



Гол: Мюррей 90.



"Брайтон": Крул, Росеньор, Хюнемайер, Голдсон, Зуттнер, Нокар, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Скалак (Искьердо 61), Болдок, Хемед (Мюррей 72).



"Ноттс Каунти" — "Суонси" — 1:1 (0:1)



Голы: Стед 62 — Нарсинх 45.



"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Кэрролл, Санчеш (Ки 32), Фер (Клукас 63), Нарсинх, Бони, Абрахэм (Айю 70).



"Саутгемптон" — "Уотфорд" — 1:0 (1:0)



Гол: Стивенс 4.



"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран (Пье 40), Дэвис, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Каррильо 83), Буфаль (Йошида 67), Лонг.



"Уотфорд": Карнезис, Янмат (Синклер 74), Мариаппа, Кабаселе, Холебас, Дукуре, Уотсон, Каррильо (Перейра 57), Капу (Окака 47), Ришарлисон, Грей.



"Уиган" — "Вест Хэм" — 2:0 (1:0)



Голы: Григг 7, 62 (пен).



"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Мариу 45), Крессуэлл, Берк, Байрам, Огбонна, Обианг (Оксфорд 36), Каллен, Масуаку, Чичарито, Мартинес (Хаксабанович 81).



"Халл" — "Ноттингем Форест" — 2:1 (2:0)



Голы: Боуэн 18, Дико 40 — Веллиос 88.



"Миллуолл" — "Рочдейл" — 2:2 (1:1)



Голы: Уоллас 17 (пен), Томпсон 90 — Хендерсон 32, Дон 53.



"МК Донс" — "Ковентри" — 0:1 (0:0)



Гол: Биаму 64.



"Шеффилд Юнайтед" — "Престон" — 1:0 (0:0)



Гол: Шарп 80 (пен).