"Челси" готов заплатить 26 миллионов фунтов за Джеко

В ходе переговоров с "Ромой" "Челси" выразил готовность заплатить 26 миллионов фунтов за нападающего Эдина Джеко.

Напомним, в минувший четверг клуб Серии А опроверг появившиеся в прессе слухи о достигнутом компромиссе с "Челси". А вскоре стало известно, что "синие" могут самостоятельно выйти из переговоров, если не согласуют трансфер Джеко к воскресенью.



И вот сейчас Sky Sports делится свежими подробностями процесса переговоров. По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги ждут ответа на свое предложение в 26 млн. фунтов.



Непросто складывается диалог и с самим Джеко. Сообщается, что 31-летний босниец затребовал себе контракт до 2021 года с базовой зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю. Подобного рода трудовой договор идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных игроков, поэтому трансфер Эдина остается под большим вопросом.