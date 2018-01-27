"Челси" готов заплатить 26 миллионов фунтов за Джеко
В ходе переговоров с "Ромой" "Челси" выразил готовность заплатить 26 миллионов фунтов за нападающего Эдина Джеко.
Напомним, в минувший четверг клуб Серии А опроверг появившиеся в прессе слухи о достигнутом компромиссе с "Челси". А вскоре стало известно, что "синие" могут самостоятельно выйти из переговоров, если не согласуют трансфер Джеко к воскресенью.
И вот сейчас Sky Sports делится свежими подробностями процесса переговоров. По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги ждут ответа на свое предложение в 26 млн. фунтов.
Непросто складывается диалог и с самим Джеко. Сообщается, что 31-летний босниец затребовал себе контракт до 2021 года с базовой зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю. Подобного рода трудовой договор идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных игроков, поэтому трансфер Эдина остается под большим вопросом.
27.01.2018 19:00
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Проще уволить конте
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лохи.
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парик превратит щолсей в топ помойку
в агонии купить лавочника сити 31 год которому за 26 лямов такое могут только щолсей
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Ага, то-то он в пошлом сезоне в Серии А во всех матчах сыграл, причём в 33-х в старте выходил и в большинстве полностью отыграл, и наклепал 29 голов.
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Ну всё правильно. Если и идти на жертву игровым временем, то хоть знать за что - до 35-ти будет обеспечен стабильной зарплатой. А там может и Морату на банку усадит.
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все ссут
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