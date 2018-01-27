"Челси" готов заплатить 26 миллионов фунтов за Джеко

Эдин Джеко В ходе переговоров с "Ромой" "Челси" выразил готовность заплатить 26 миллионов фунтов за нападающего Эдина Джеко.

Напомним, в минувший четверг клуб Серии А опроверг появившиеся в прессе слухи о достигнутом компромиссе с "Челси". А вскоре стало известно, что "синие" могут самостоятельно выйти из переговоров, если не согласуют трансфер Джеко к воскресенью.

И вот сейчас Sky Sports делится свежими подробностями процесса переговоров. По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги ждут ответа на свое предложение в 26 млн. фунтов.

Непросто складывается диалог и с самим Джеко. Сообщается, что 31-летний босниец затребовал себе контракт до 2021 года с базовой зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю. Подобного рода трудовой договор идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных игроков, поэтому трансфер Эдина остается под большим вопросом.



Метки Джеко, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 19:00

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  1. makeewadim 27.01.2018 23:42 # makeewadim
    Проще уволить конте

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  2. hammersmith 27.01.2018 22:55 # hammersmith
    лохи.

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  3. blackdreamer 27.01.2018 19:38 # blackdreamer
    парик превратит щолсей в топ помойку
    в агонии купить лавочника сити 31 год которому за 26 лямов такое могут только щолсей

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  4. sausage 27.01.2018 19:28 # sausage
    Ага, то-то он в пошлом сезоне в Серии А во всех матчах сыграл, причём в 33-х в старте выходил и в большинстве полностью отыграл, и наклепал 29 голов.

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  5. sausage 27.01.2018 19:09 # sausage
    Ну всё правильно. Если и идти на жертву игровым временем, то хоть знать за что - до 35-ти будет обеспечен стабильной зарплатой. А там может и Морату на банку усадит.

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  6. chr1s8rown 27.01.2018 19:03 # chr1s8rown
    все ссут

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