У Конте бессонница из-за проблем "Челси"

Наставник Антонио Конте признался, что его сразила бессонница из-за игровых проблем "Челси".

Прошлогодние победители Премьер-Лиги не справляются с задачей по защите чемпионского титула. К концу января отставание "синих" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 15 очков.



Пытаясь решить проблемы "Челси", Конте уже пережил несколько бессонных ночей. Антонио обещает сделать все, чтобы выправить положение – даже ценой собственного здоровья.



"Вы знаете, что я живу своей работой и отношусь к ней с большой любовью. Иногда я даже не сплю в те моменты, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями".



"Я стараюсь помочь команде, игрокам и болельщикам. Играть каждые три дня очень непросто, поэтому нам нужны все имеющиеся футболисты", - приводит слова Конте Four Four Two.