У Конте бессонница из-за проблем "Челси"

Антонио Конте Наставник Антонио Конте признался, что его сразила бессонница из-за игровых проблем "Челси".

Прошлогодние победители Премьер-Лиги не справляются с задачей по защите чемпионского титула. К концу января отставание "синих" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 15 очков.

Пытаясь решить проблемы "Челси", Конте уже пережил несколько бессонных ночей. Антонио обещает сделать все, чтобы выправить положение – даже ценой собственного здоровья.

"Вы знаете, что я живу своей работой и отношусь к ней с большой любовью. Иногда я даже не сплю в те моменты, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями".

"Я стараюсь помочь команде, игрокам и болельщикам. Играть каждые три дня очень непросто, поэтому нам нужны все имеющиеся футболисты", - приводит слова Конте Four Four Two.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.01.2018 21:09 # fc-oil
    Знатно Моуриньо довел парика.

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  2. gandalf 27.01.2018 20:38 # gandalf
    Играть каждые три дня очень непросто

    Источник: http://fapl.ru/posts/60169/?c=1

    Еще раз показывает случайность чемпионства чолси в прошлом году, когда по 7 дней отдыхали.

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  3. manutd-20champ 27.01.2018 18:43 # manutd-20champ
    бедненький, какой впечатлительный. прям слезу вышибает.

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  4. rap-woiska 27.01.2018 18:36 # rap-woiska
    ну хотя бы знает из -за чего ночами не спит.

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  5. psycho1 27.01.2018 18:27 # psycho1
    Поэтому он в самые важные моменты мотается по отпускам? Лицемер eбаный.

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  6. ian 27.01.2018 18:20 # ian
    "Вы знаете, что я живу своей работой и отношусь к ней с большой любовью. Иногда я даже не сплю в те моменты, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями".

    Источник: http://fapl.ru/posts/60169/#reply
    Ну, во время ТО он отдыхал на пляже, так что это все вброс для фанатов.

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  7. ccchelsea 27.01.2018 18:09 # ccchelsea
    Это хорошо. В прошлый раз бессонница обернулась переходом на 3-4-3 и шикарным чемпионством.

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