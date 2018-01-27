У Конте бессонница из-за проблем "Челси"
Наставник Антонио Конте признался, что его сразила бессонница из-за игровых проблем "Челси".
Прошлогодние победители Премьер-Лиги не справляются с задачей по защите чемпионского титула. К концу января отставание "синих" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 15 очков.
Пытаясь решить проблемы "Челси", Конте уже пережил несколько бессонных ночей. Антонио обещает сделать все, чтобы выправить положение – даже ценой собственного здоровья.
"Вы знаете, что я живу своей работой и отношусь к ней с большой любовью. Иногда я даже не сплю в те моменты, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями".
"Я стараюсь помочь команде, игрокам и болельщикам. Играть каждые три дня очень непросто, поэтому нам нужны все имеющиеся футболисты", - приводит слова Конте Four Four Two.
27.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Знатно Моуриньо довел парика.
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Играть каждые три дня очень непросто
Источник: http://fapl.ru/posts/60169/?c=1
Еще раз показывает случайность чемпионства чолси в прошлом году, когда по 7 дней отдыхали.
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бедненький, какой впечатлительный. прям слезу вышибает.
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ну хотя бы знает из -за чего ночами не спит.
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Поэтому он в самые важные моменты мотается по отпускам? Лицемер eбаный.
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"Вы знаете, что я живу своей работой и отношусь к ней с большой любовью. Иногда я даже не сплю в те моменты, когда мы сталкиваемся с проблемами и трудностями".
Источник: http://fapl.ru/posts/60169/#reply
Ну, во время ТО он отдыхал на пляже, так что это все вброс для фанатов.
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Это хорошо. В прошлый раз бессонница обернулась переходом на 3-4-3 и шикарным чемпионством.
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