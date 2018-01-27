"Боруссия" поставила ультиматум перед "Арсеналом"
Дортмундская "Боруссия" выпустила официальное заявление по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, выразив готовность продать своего бомбардира в "Арсенал", если "канониры" сделают подходящее предложение.
В заключительные дни зимнего трансферного окна клуб Бундеслиги занял очень жесткую позицию в отношении Обамеянга. "Боруссия" назначила свою цену за Пьер-Эмерика — предположительно, около 60 миллионов фунтов — и отказывается торговаться.
Таким образом, чтобы заполучить 28-летнего габонца, "Арсеналу" придется заплатить столько, сколько просит "Боруссия". В противном случае Обамеянг останется в Дортмунде до конца сезона, как минимум.
"Мы готовы осуществить трансфер при определенных параметрах — но только если эти параметры будут полностью соблюдены. Пока что "Арсенал" предпринял несколько попыток. Все они были нами отклонены".
"Либо наши требования будут удовлетворены, и тогда трансфер состоится, либо они не будут удовлетворены, и Оба будет выступать в Дортмунде до лета. Мы уже обсудили это с семьей Обы, и они с этим согласились", — гласит заявление спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка.
27.01.2018 18:00
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>суонси (20-я команда лиги) - ливерка 1-0
>Финал ЛЧ Ливерпуль - Барселона
определите уровень интеллекта автора коммента.
(ответить)
Финал ЛЧ Ливерпуль - Барселона и можно заканчивать вообще все
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НАИВНЫЕ ЧУКЧИ..54 дадут, ставьте хаты
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..........
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Смотрю кличка "далбаёбик" очень хорошо прижилась, это навсегда ))
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Если Лукаку с Моратой стоят по 75 то Обама за 60 это просто скидка года. Бери недумая Газидис и ко
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Что-то Арсенал на ровном месте упускает такого игрока. Еще не упустил, конечно, но все же. Боруссия уже прямым текстом впихивает Обамеянга, с которым готова, и чуть ли не Желает расстаться. Венгер к Хайнкесу решил прислушаться, чтоль...
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Че по щленще. Рома и Джеко в частности провела шершавым по губам, теперь возникает вопрос, а нужен ли был? Далбаёбик, если ты тут, ответь плиз.
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Арсенал зае6ал тянуть резину из-за каких-то 8-10 лямов.
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у Арсенала же 200м на счетах
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60 лямов и 1 фунт
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Шантажировать бухгалтера, который предложил за Суареса 40 млн и 1фунт не самая лучшая идея.
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Да пошли они нах со своим Оба.
Жиру в основу, черного бородача на лавку,Улугбека в Щолси за 25 лимонов.
Все довольны и нах эти новости про нападающих.
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врядли он подходит для схемы 5-2-3 . это схема для трусов
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В китае Fangjia(каникулы) думал в эти каникулы буду бомбить свои паблики в вк, подкатывать и совращать тям сям по красивым казашкам, но всё ровно потянула на фапл, е6аному унитазу где каждый день льют тонну негатива на мой любимый клуб, где не ответить взаимностью невозможно, в какой момент понял что Челси моё всё, не могу без неё даже один день, даже те девушки которым я обешал вечную любовь до конца и вместе клялись верности, ушли, забылись, остался один Челси, и как бы тянет к той атмосфере из детства, что я впервые посетил этот унитаз..
Сорян за ванил, перцы, типа минутка бухого студента(:
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Так все и останется на уровне интереса.
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ну ясн
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