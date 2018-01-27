"Боруссия" поставила ультиматум перед "Арсеналом"

Дортмундская "Боруссия" выпустила официальное заявление по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, выразив готовность продать своего бомбардира в "Арсенал", если "канониры" сделают подходящее предложение.

В заключительные дни зимнего трансферного окна клуб Бундеслиги занял очень жесткую позицию в отношении Обамеянга. "Боруссия" назначила свою цену за Пьер-Эмерика — предположительно, около 60 миллионов фунтов — и отказывается торговаться.



Таким образом, чтобы заполучить 28-летнего габонца, "Арсеналу" придется заплатить столько, сколько просит "Боруссия". В противном случае Обамеянг останется в Дортмунде до конца сезона, как минимум.



"Мы готовы осуществить трансфер при определенных параметрах — но только если эти параметры будут полностью соблюдены. Пока что "Арсенал" предпринял несколько попыток. Все они были нами отклонены".



"Либо наши требования будут удовлетворены, и тогда трансфер состоится, либо они не будут удовлетворены, и Оба будет выступать в Дортмунде до лета. Мы уже обсудили это с семьей Обы, и они с этим согласились", — гласит заявление спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка.