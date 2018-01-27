"Боруссия" поставила ультиматум перед "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Дортмундская "Боруссия" выпустила официальное заявление по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, выразив готовность продать своего бомбардира в "Арсенал", если "канониры" сделают подходящее предложение.

В заключительные дни зимнего трансферного окна клуб Бундеслиги занял очень жесткую позицию в отношении Обамеянга. "Боруссия" назначила свою цену за Пьер-Эмерика — предположительно, около 60 миллионов фунтов — и отказывается торговаться.

Таким образом, чтобы заполучить 28-летнего габонца, "Арсеналу" придется заплатить столько, сколько просит "Боруссия". В противном случае Обамеянг останется в Дортмунде до конца сезона, как минимум.

"Мы готовы осуществить трансфер при определенных параметрах — но только если эти параметры будут полностью соблюдены. Пока что "Арсенал" предпринял несколько попыток. Все они были нами отклонены".

"Либо наши требования будут удовлетворены, и тогда трансфер состоится, либо они не будут удовлетворены, и Оба будет выступать в Дортмунде до лета. Мы уже обсудили это с семьей Обы, и они с этим согласились", — гласит заявление спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка.



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 4908

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. multazar 27.01.2018 19:52 # multazar
    >суонси (20-я команда лиги) - ливерка 1-0
    >Финал ЛЧ Ливерпуль - Барселона

    определите уровень интеллекта автора коммента.

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  2. spartan 27.01.2018 19:44 # spartan
    Финал ЛЧ Ливерпуль - Барселона и можно заканчивать вообще все

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  3. ed-malcev 27.01.2018 19:33 # ed-malcev
    НАИВНЫЕ ЧУКЧИ..54 дадут, ставьте хаты

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  4. eden10 27.01.2018 19:24 # eden10
    ..........

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  5. mancityman 27.01.2018 19:22 # mancityman
    Смотрю кличка "далбаёбик" очень хорошо прижилась, это навсегда ))

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  6. xiaomi 27.01.2018 19:17 # xiaomi
    Если Лукаку с Моратой стоят по 75 то Обама за 60 это просто скидка года. Бери недумая Газидис и ко

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  7. optimus 27.01.2018 19:13 # optimus
    Что-то Арсенал на ровном месте упускает такого игрока. Еще не упустил, конечно, но все же. Боруссия уже прямым текстом впихивает Обамеянга, с которым готова, и чуть ли не Желает расстаться. Венгер к Хайнкесу решил прислушаться, чтоль...

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  8. eden10 27.01.2018 18:57 # eden10
    Че по щленще. Рома и Джеко в частности провела шершавым по губам, теперь возникает вопрос, а нужен ли был? Далбаёбик, если ты тут, ответь плиз.Пользователь получил предупреждение

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  9. eden10 27.01.2018 18:53 # eden10
    Арсенал зае6ал тянуть резину из-за каких-то 8-10 лямов.

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  10. ooaaaa 27.01.2018 18:33 # ooaaaa
    у Арсенала же 200м на счетах

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  11. denk 27.01.2018 18:24 # denk
    60 лямов и 1 фунт

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  12. ian 27.01.2018 18:22 # ian
    Шантажировать бухгалтера, который предложил за Суареса 40 млн и 1фунт не самая лучшая идея.

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  13. arsland 27.01.2018 18:19 # arsland
    Да пошли они нах со своим Оба.

    Жиру в основу, черного бородача на лавку,Улугбека в Щолси за 25 лимонов.

    Все довольны и нах эти новости про нападающих.

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  14. chr1s8rown 27.01.2018 18:16 # chr1s8rown
    врядли он подходит для схемы 5-2-3 . это схема для трусов

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  15. wymkentski 27.01.2018 18:15 # wymkentski
    В китае Fangjia(каникулы) думал в эти каникулы буду бомбить свои паблики в вк, подкатывать и совращать тям сям по красивым казашкам, но всё ровно потянула на фапл, е6аному унитазу где каждый день льют тонну негатива на мой любимый клуб, где не ответить взаимностью невозможно, в какой момент понял что Челси моё всё, не могу без неё даже один день, даже те девушки которым я обешал вечную любовь до конца и вместе клялись верности, ушли, забылись, остался один Челси, и как бы тянет к той атмосфере из детства, что я впервые посетил этот унитаз..
    Сорян за ванил, перцы, типа минутка бухого студента(:

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  16. celebrate 27.01.2018 18:11 # celebrate
    Так все и останется на уровне интереса.

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  17. artur-1992 27.01.2018 18:08 # artur-1992
    ну ясн

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