"Сити" договаривается о переходе Фреда на лето
"Манчестер Сити" смирился с тем, что полузащитник Фред не перейдет на "Этихад" в этом месяце, но все равно продолжает переговоры с "Шахтером".
В этом сезоне опорный полузащитник "горожан" Фернандиньо показывает безупречную игру, однако в мае ему исполнится 33 года, и главный тренер Хосеп Гвардиола вынужден задумываться о долгосрочной замене для бразильца.
Перспективным сменщиком для Фернандиньо "Сити" видит его соотечественника Фреда. К сожалению для Гвардиолы, заполучить 26-летнего полузащитника "Шахтера" в это трансферное окно лидерам Премьер-Лиги не удастся.
По информации Manchester Evening News, "Шахтер" исключил расставание со своей звездой посреди сезона, однако "Сити" продолжает переговоры и надеется согласовать переход Фреда на грядущее лето.
Чтобы заполучить бразильца, "Сити" придется улучшить свое предложение до 50 миллионов фунтов. В данный момент "горожане" демонстрируют готовность заплатить за Фреда 45 млн.
27.01.2018 17:00
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а перейдёт в юнайтед
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Правильно, зачем он сейчас, если в ЛЧ всё-равно заигран, чемпик уже выигран так же.
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