"Сити" договаривается о переходе Фреда на лето

"Манчестер Сити" смирился с тем, что полузащитник Фред не перейдет на "Этихад" в этом месяце, но все равно продолжает переговоры с "Шахтером".

В этом сезоне опорный полузащитник "горожан" Фернандиньо показывает безупречную игру, однако в мае ему исполнится 33 года, и главный тренер Хосеп Гвардиола вынужден задумываться о долгосрочной замене для бразильца.



Перспективным сменщиком для Фернандиньо "Сити" видит его соотечественника Фреда. К сожалению для Гвардиолы, заполучить 26-летнего полузащитника "Шахтера" в это трансферное окно лидерам Премьер-Лиги не удастся.



По информации Manchester Evening News, "Шахтер" исключил расставание со своей звездой посреди сезона, однако "Сити" продолжает переговоры и надеется согласовать переход Фреда на грядущее лето.



Чтобы заполучить бразильца, "Сити" придется улучшить свое предложение до 50 миллионов фунтов. В данный момент "горожане" демонстрируют готовность заплатить за Фреда 45 млн.