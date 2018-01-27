"Сити" договаривается о переходе Фреда на лето

Фред "Манчестер Сити" смирился с тем, что полузащитник Фред не перейдет на "Этихад" в этом месяце, но все равно продолжает переговоры с "Шахтером".

В этом сезоне опорный полузащитник "горожан" Фернандиньо показывает безупречную игру, однако в мае ему исполнится 33 года, и главный тренер Хосеп Гвардиола вынужден задумываться о долгосрочной замене для бразильца.

Перспективным сменщиком для Фернандиньо "Сити" видит его соотечественника Фреда. К сожалению для Гвардиолы, заполучить 26-летнего полузащитника "Шахтера" в это трансферное окно лидерам Премьер-Лиги не удастся.

По информации Manchester Evening News, "Шахтер" исключил расставание со своей звездой посреди сезона, однако "Сити" продолжает переговоры и надеется согласовать переход Фреда на грядущее лето.

Чтобы заполучить бразильца, "Сити" придется улучшить свое предложение до 50 миллионов фунтов. В данный момент "горожане" демонстрируют готовность заплатить за Фреда 45 млн.



Метки Манчестер Сити, Фред, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 17:00

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  1. manutd-20champ 27.01.2018 17:15 # manutd-20champ
    а перейдёт в юнайтед

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  2. jesus33 27.01.2018 17:03 # jesus33
    Правильно, зачем он сейчас, если в ЛЧ всё-равно заигран, чемпик уже выигран так же.

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