"Челси" следит за ситуацией вокруг Жиру

Оливье Жиру "Челси" следит за ситуацией вокруг нападающего "Арсенала" Оливье Жиру.

В это трансферное окно "синие" активно ищут нового нападающего, однако переговоры по Эдину Джеко из "Ромы" продвигаются не так быстро, как хотелось бы на "Стэмфорд Бридж".

Предполагается, что "Челси" обратится к альтернативным целям, если не сумеет достичь компромисса по Джеку к окончанию уикенда. В таком случае чемпионы Премьер-Лиги могут обратить свое внимание на Жиру, утверждает Sky Sports.

Сами "канониры" в данный момент тоже обсуждают покупку нападающего — Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Если этот переход случится, Жиру не останется другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс".

Для самого Оливье команда Антонио Конте может быть привлекательна относительно невысокой конкуренцией в линии нападения. Кроме того, Жиру не пришлось бы менять обстановку и уезжать из Лондона, что немаловажно за полгода до Чемпионата Мира.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. ed-malcev 27.01.2018 19:42 # ed-malcev
    хуй вам членнососы..мы с Жиру беситься будем)

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  2. spartan 27.01.2018 18:00 # spartan
    грит столько часов тут проводит - сразу видно успешен и девушка есть

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  3. xiaomi 27.01.2018 17:52 # xiaomi
    Жиру запросто без напряга усадит Морату на скамейку и учит как играют реальные топари

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  4. xiaomi 27.01.2018 17:48 # xiaomi
    Жиру охуеннейший вариант для Челси прямосейчас. Какие нахр Барнс Керрол мерролы. Жиру круче даже Джеко. Челси ты что тупиш, предлагай 70 млнов и купи сразу нах. Все ровно, после прихода Обамеянга Жиру еще глубже будет присаживатся на скамейке

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  5. ian 27.01.2018 17:45 # ian
    Жиру, я думаю, больше достоин старта, чем Лакасет.

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  6. ian 27.01.2018 17:42 # ian
    27.01.2018 17:28 #
    contrario

    в 14-м видать за чемпик боролись пенсы))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/60166/?c=1


    27.01.2018 17:32 #
    bezviz

    ну и в защите играли аггер и каррагер
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    Источник: http://fapl.ru/posts/60166/?c=1

    (ответить)

  7. ccchelsea 27.01.2018 17:40 # ccchelsea
    Есть же ещё дауны, которые против перехода Жиру. Кто-нибудь может мне назвать хоть один клуб, кроме Ман Сити, у которого запасной центрфорвард сильнее, чем Жиру у Арсенала? Обоссанцы блять.

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  8. cfc000000 27.01.2018 17:36 # cfc000000
    Джеко-Мората-Жиру
    ----Азарт--Фабрегас---
    --------канте------

    Дальше чемпик можно не продолжать

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  9. sayanara 27.01.2018 17:34 # sayanara
    э, давны! где новость, что Лестер прошел дальше в КА? скоро я прикрою вашу помойку

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  10. wymkentski 27.01.2018 17:30 # wymkentski
    Вообще если судить по ситуации, то получается на рынке вообще нету вариантов с высоким форвардом, который заточен под игру в шрафной, может замыкать навесы, давить, лупить из дали, типажа Дрогба, еще был бы технический как он хорош, кроме Кейна — никто, Белотти типичный однасезонник, Дембеле из Селтика казался таким, но в этом сезоне забил всего 4 мяча, ни в Германии,Ни Франции,даже в Италии нет кто бы соответствовал бы уровню ДД,Анри,Трезеге, это кризис нынешнего футбола, на рынке всякие ноунеймы, дрыщи типа Мораты,Лукаку по 100 лямов, даже Креспо которого мы купили у Лацио в 2004 за 12 лямов был бы лучше этих двоих,даже если отказаться от вариантов Жиру,Джеко то на рынке из таранов только Диего, который играл за нас, эта бездна в которую мы падаем, тот же Реал вряд ли найдет замену стареющим Роналду,Бенз, деньги окончательно испортили футбол как и молодых футболистов, нет развитий(:

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  11. khazret 27.01.2018 17:29 # khazret
    Епал ваших матерей. Простите

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  12. mancityman 27.01.2018 17:17 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c830308/v830308051/532df/7HMTXLjvyGY.jpg

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  13. spartan 27.01.2018 17:14 # spartan
    даже Аснл без ЛЧ и потерей Санчеса умудряется усилить состав. Мхитарян железный игрок их основы и много пользы принесет, а если каким то чудом Обамеянг перейдёт - то это пздц) усиление топ-уровня. Почему Челси с ЛЧ и с титулом действующего чемпиона не борется за Обамеянга? а сватают всякую хуету среднюю, иногда трэшовую вообще, парадокс прям

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  14. jesus33 27.01.2018 17:07 # jesus33
    Еще год-другой такими темпами, и можно будет на пальцах одной руки посчитать, сколько футболистов еще не ссали на щольси.

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  15. one-on-one 27.01.2018 16:55 # one-on-one
    просто ЖИРУ
    хахахаха блять ору))

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  16. khazret 27.01.2018 16:50 # khazret
    Гоооооооол, через 5 минут после ставки Питерборо забивает. Гоооооооол. Поздравляю всех кто успел поставить

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  17. khazret 27.01.2018 16:46 # khazret
    На гол Питерборо за 35 минут до конца матча, дают кэф 2.30. ставьте, не пожалеете, пидеры

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  18. khazret 27.01.2018 16:45 # khazret
    Питерборо Лестер. Смело ставим все на гол хозяев

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  19. mikkiynwa 27.01.2018 16:44 # mikkiynwa
    Как же поссали на Челси даже средние футболисты, которые плнимсают, что ловить в этой помойке больше нечего, ХАХАХАХАХХА

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  20. bezviz 27.01.2018 16:31 # bezviz
    джеко пид0р! зассал конкуренции, как и тупой окс, пускай сидят без трофеев в своих курятниках...туда же и наинголлан, что за тупые и не амбициозные дауны, просто поражаюсь...

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