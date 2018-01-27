"Челси" следит за ситуацией вокруг Жиру
"Челси" следит за ситуацией вокруг нападающего "Арсенала" Оливье Жиру.
В это трансферное окно "синие" активно ищут нового нападающего, однако переговоры по Эдину Джеко из "Ромы" продвигаются не так быстро, как хотелось бы на "Стэмфорд Бридж".
Предполагается, что "Челси" обратится к альтернативным целям, если не сумеет достичь компромисса по Джеку к окончанию уикенда. В таком случае чемпионы Премьер-Лиги могут обратить свое внимание на Жиру, утверждает Sky Sports.
Сами "канониры" в данный момент тоже обсуждают покупку нападающего — Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Если этот переход случится, Жиру не останется другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс".
Для самого Оливье команда Антонио Конте может быть привлекательна относительно невысокой конкуренцией в линии нападения. Кроме того, Жиру не пришлось бы менять обстановку и уезжать из Лондона, что немаловажно за полгода до Чемпионата Мира.
27.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
хуй вам членнососы..мы с Жиру беситься будем)
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грит столько часов тут проводит - сразу видно успешен и девушка есть
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Жиру запросто без напряга усадит Морату на скамейку и учит как играют реальные топари
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Жиру охуеннейший вариант для Челси прямосейчас. Какие нахр Барнс Керрол мерролы. Жиру круче даже Джеко. Челси ты что тупиш, предлагай 70 млнов и купи сразу нах. Все ровно, после прихода Обамеянга Жиру еще глубже будет присаживатся на скамейке
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Жиру, я думаю, больше достоин старта, чем Лакасет.
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27.01.2018 17:28 #
contrario
в 14-м видать за чемпик боролись пенсы))
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Источник: http://fapl.ru/posts/60166/?c=1
27.01.2018 17:32 #
bezviz
ну и в защите играли аггер и каррагер
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Источник: http://fapl.ru/posts/60166/?c=1
(ответить)
Есть же ещё дауны, которые против перехода Жиру. Кто-нибудь может мне назвать хоть один клуб, кроме Ман Сити, у которого запасной центрфорвард сильнее, чем Жиру у Арсенала? Обоссанцы блять.
(ответить)
Джеко-Мората-Жиру
----Азарт--Фабрегас---
--------канте------
Дальше чемпик можно не продолжать
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э, давны! где новость, что Лестер прошел дальше в КА? скоро я прикрою вашу помойку
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Вообще если судить по ситуации, то получается на рынке вообще нету вариантов с высоким форвардом, который заточен под игру в шрафной, может замыкать навесы, давить, лупить из дали, типажа Дрогба, еще был бы технический как он хорош, кроме Кейна — никто, Белотти типичный однасезонник, Дембеле из Селтика казался таким, но в этом сезоне забил всего 4 мяча, ни в Германии,Ни Франции,даже в Италии нет кто бы соответствовал бы уровню ДД,Анри,Трезеге, это кризис нынешнего футбола, на рынке всякие ноунеймы, дрыщи типа Мораты,Лукаку по 100 лямов, даже Креспо которого мы купили у Лацио в 2004 за 12 лямов был бы лучше этих двоих,даже если отказаться от вариантов Жиру,Джеко то на рынке из таранов только Диего, который играл за нас, эта бездна в которую мы падаем, тот же Реал вряд ли найдет замену стареющим Роналду,Бенз, деньги окончательно испортили футбол как и молодых футболистов, нет развитий(:
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Епал ваших матерей. Простите
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https://pp.userapi.com/c830308/v830308051/532df/7HMTXLjvyGY.jpg
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даже Аснл без ЛЧ и потерей Санчеса умудряется усилить состав. Мхитарян железный игрок их основы и много пользы принесет, а если каким то чудом Обамеянг перейдёт - то это пздц) усиление топ-уровня. Почему Челси с ЛЧ и с титулом действующего чемпиона не борется за Обамеянга? а сватают всякую хуету среднюю, иногда трэшовую вообще, парадокс прям
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Еще год-другой такими темпами, и можно будет на пальцах одной руки посчитать, сколько футболистов еще не ссали на щольси.
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просто ЖИРУ
хахахаха блять ору))
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Гоооооооол, через 5 минут после ставки Питерборо забивает. Гоооооооол. Поздравляю всех кто успел поставить
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На гол Питерборо за 35 минут до конца матча, дают кэф 2.30. ставьте, не пожалеете, пидеры
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Питерборо Лестер. Смело ставим все на гол хозяев
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Как же поссали на Челси даже средние футболисты, которые плнимсают, что ловить в этой помойке больше нечего, ХАХАХАХАХХА
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джеко пид0р! зассал конкуренции, как и тупой окс, пускай сидят без трофеев в своих курятниках...туда же и наинголлан, что за тупые и не амбициозные дауны, просто поражаюсь...
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