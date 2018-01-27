"Челси" следит за ситуацией вокруг Жиру

"Челси" следит за ситуацией вокруг нападающего "Арсенала" Оливье Жиру.

В это трансферное окно "синие" активно ищут нового нападающего, однако переговоры по Эдину Джеко из "Ромы" продвигаются не так быстро, как хотелось бы на "Стэмфорд Бридж".



Предполагается, что "Челси" обратится к альтернативным целям, если не сумеет достичь компромисса по Джеку к окончанию уикенда. В таком случае чемпионы Премьер-Лиги могут обратить свое внимание на Жиру, утверждает Sky Sports.



Сами "канониры" в данный момент тоже обсуждают покупку нападающего — Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Если этот переход случится, Жиру не останется другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс".



Для самого Оливье команда Антонио Конте может быть привлекательна относительно невысокой конкуренцией в линии нападения. Кроме того, Жиру не пришлось бы менять обстановку и уезжать из Лондона, что немаловажно за полгода до Чемпионата Мира.