Клопп не гарантирует Старриджу практику перед Чемпионатом Мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не может пообещать игровую практику нападающему Даниэлю Старриджу в преддверии Чемпионатом Мира в России.

Травматичность 28-летнего нападающего уже отпугнула несколько европейских клубов от аренды Старриджа на вторую половину сезона. Даниэль не скрывает, что хочет попасть на Чемпионат Мира, но Клопп не обещает нападающему стабильную практику.



"Я никогда не обещал игроку практику на ближайшие несколько месяцев. Это просто-напросто невозможно. И, если вы помните, такой разговор уже был".



"Когда Даниэль здоров и в форме, он является выдающимся нападающим. В этом нет никаких сомнений. То, что он не играл в последнее время, связано с несколькими причинами".



"Во-первых, отличную игру показывает Роберто Фирмино. Во-вторых, неплохо прогрессирует Доминик Соланке. Наконец, сам Даниэль то выбывает в лазарет, то возвращается обратно", - сообщил Клопп Goal.