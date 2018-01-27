Клопп не гарантирует Старриджу практику перед Чемпионатом Мира

Юрген Клопп и Даниэль Старридж Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не может пообещать игровую практику нападающему Даниэлю Старриджу в преддверии Чемпионатом Мира в России.

Травматичность 28-летнего нападающего уже отпугнула несколько европейских клубов от аренды Старриджа на вторую половину сезона. Даниэль не скрывает, что хочет попасть на Чемпионат Мира, но Клопп не обещает нападающему стабильную практику.

"Я никогда не обещал игроку практику на ближайшие несколько месяцев. Это просто-напросто невозможно. И, если вы помните, такой разговор уже был".

"Когда Даниэль здоров и в форме, он является выдающимся нападающим. В этом нет никаких сомнений. То, что он не играл в последнее время, связано с несколькими причинами".

"Во-первых, отличную игру показывает Роберто Фирмино. Во-вторых, неплохо прогрессирует Доминик Соланке. Наконец, сам Даниэль то выбывает в лазарет, то возвращается обратно", - сообщил Клопп Goal.




Метки Клопп, Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1028

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.01.2018 17:13 # manutd-20champ
    старридж, лаллана, клайн, не прет колбасе. да и ВВД такой же самый.

    (ответить)

  2. maks7172 27.01.2018 16:54 # maks7172
    челси весь долговязый кал решил скупить

    (ответить)

  3. rap-woiska 27.01.2018 15:40 # rap-woiska
    в челси за 40

    (ответить)

  4. kojan 27.01.2018 15:32 # kojan
    какое не подобающее отношение к легенде лазарета... очередной смешной пирожок с ливером, он в основу середняка не попадает, а на чемп собрался... мания величия клубная болезнь колбасы...

    (ответить)

  5. kapken 27.01.2018 15:16 # kapken
    ну хули в тупите!!! Продайте его в Сандерленд, Астон Виллу или Лидс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: