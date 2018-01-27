Конте не знает, когда вернутся Мората и Куртуа

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не знает, когда вернутся на поле вратарь Тибо Куртуа и нападающий Альваро Мората.

Последний матч за "синих" Куртуа провел еще 13 января против "Лестера". Отсутствие Мораты продолжается с 17 января, когда испанец получил две желтые карточки в поединке Кубка Англии с "Норвичем".



Перед игрой четвертого раунда с "Ньюкаслом", которая пройдет в воскресенье на "Стэмфорд Бридж", Конте поведал, что не знает, когда его подопечные вернутся в строй.



"Я не знаю, насколько они близки к возвращению в строй. На данный момент трудно сказать, сколько им еще потребуется времени. У Мораты проблемы со спиной, а Куртуа беспокоит голеностоп".



"Виллиан играть не сможет. Сегодня ему сделали УЗИ, чтобы оценить степень тяжести ушиба, но я не думаю, что мы говорим о чем-то серьезном. Фабрегас уже тренирует вместе с нами, поэтому завтра я оценю его физическое состояние. Это хорошие новости для нас", - сообщил Конте официальному сайту "синих".