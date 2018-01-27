Лэмпард не возьмется за работу с "Оксфордом"
Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не возьмется за работу с клубом Лиги Два "Оксфорд Атлетик".
На этой неделе стало известно, что "Оксфорд" готов возобновить интерес к 39-летнему Лэмпарду, рассматривая его на место уволенного Пепа Клоте. Однако Фрэнк исключает свое появление в клубе из Лиги Два.
"Летом я действительно разговаривал с Дэйвом Джонсом, председателем "Оксфорда", но дальше этого дело не зашло. То, что написали на этой неделе, тоже не соответствует действительности".
"Прямо сейчас я работаю над тренерской лицензией, и моим желанием всегда было тренировать. Я не знаю, куда меня отправит судьба, но топ-тренером можно стать совершенно по-разному", - сообщил Лэмпард talkSPORT.
27.01.2018 11:00
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Думаю, что после получения лицензии, лучше поработать с кем-нибудь из первой лиги.
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