Лэмпард не возьмется за работу с "Оксфордом"

Фрэнк Лэмпард Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не возьмется за работу с клубом Лиги Два "Оксфорд Атлетик".

На этой неделе стало известно, что "Оксфорд" готов возобновить интерес к 39-летнему Лэмпарду, рассматривая его на место уволенного Пепа Клоте. Однако Фрэнк исключает свое появление в клубе из Лиги Два.

"Летом я действительно разговаривал с Дэйвом Джонсом, председателем "Оксфорда", но дальше этого дело не зашло. То, что написали на этой неделе, тоже не соответствует действительности".

"Прямо сейчас я работаю над тренерской лицензией, и моим желанием всегда было тренировать. Я не знаю, куда меня отправит судьба, но топ-тренером можно стать совершенно по-разному", - сообщил Лэмпард talkSPORT.




Метки Лэмпард

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. trustmeimjedi 27.01.2018 11:40 # trustmeimjedi
    Думаю, что после получения лицензии, лучше поработать с кем-нибудь из первой лиги.

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  2. chr1s8rown 27.01.2018 11:19 # chr1s8rown
    английский панин возьмется только с собакой

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