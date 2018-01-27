Симэн раскритиковал "Арсенал" за расставание с Санчесом

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн раскритиковал "канониров" за расставание с нападающим Алексисом Санчесом.

Оказавшись практически в безысходной ситуации — Санчес ушел бы бесплатно по окончании сезона — "Арсенал" был вынужден отпустить Алексиса в "Манчестер Юнайтед".



В похожей ситуации все еще находятся и Джек Уилшир с Месутом Озилом, чьи контракты истекают в конце сезона, и это вызывает раздражение у Симэна.



"Важно, чтобы клуб стабилизировал такого рода вещи. В следующем году станет только хуже. Это грустно, потому что в лице Алексиса Санчеса мы потеряли классного игрока, но нельзя, чтобы это продолжалось".



"Мы хотим, чтобы с этими парнями были подписаны новые контракты, чтобы все вопросы были улажены, и мы смогли бы двигаться дальше. В данный момент мы все сильнее отстаем", — цитирует Симэна Daily Star.