"Вест Бромвич" все еще открыт к продаже Эванса

Наставник "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что его клуб все еще открыт к продаже защитника Джонни Эванса.

Напомним, 30-летний североирландцев отказался от продления своего контракта, истекающего в конце следующего сезона. Еще одна причина, почему "дрозды" готовы продать Эванса, заключается в том, что только так Пардью сможет получить средства на укрепление состава.



Достоверно известно, что из борьбы за Джонни уже вышел "Манчестер Сити" — "горожане" находятся на пороге приобретения Эмерика Лапорта из "Атлетика". Однако "Арсенал" все еще может сделать свое предложение по Эвансу, оцениваемому в 20 миллионов фунтов, и Пардью хочет, чтобы это произошло поскорее.



"Если нам поступит приемлемое предложение, мы пойдем на сделку, насколько бы поздно оно ни поступило. Но чем сильнее ты затягиваешь с этим, тем сложнее будет для покупающего клуба".



"Никто из топ-клубов не собирается никому помогать, они заботятся только о себе. Если они позвонят вечером во вторник, то, наверное, не получат желаемого ответа. Если они позвонят в субботу или воскресенье, ответ будет приятнее".



"В последние пару недель мы дали ясно понять, что с нашей стороны было глупостью не иметь плана на случай ухода Джонни Эванса или неухода Джонни Эванса. Но, конечно, чем меньше времени у тебя остается, тем меньше шансов у тебя кого-либо приобрести", — цитирует Пардью The Telegraph.