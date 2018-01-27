Венгер намекнул, что Озил останется в "Арсенале"

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его клуба близок к продлению контракта с плеймейкером Месутом Озилом.

Ранее на "Эмирейтс" существовали опасения, что в конце сезона Озил последует примеру Алексиса Санчеса и тоже отправится в "Манчестер Юнайтед". Однако в пятницу Венгер намекнул, что немец останется в "Арсенале" за пределы этого сезона.



"Мы намереваемся сохранить Озила. Мы надеемся, что в скором времени он подпишет контракт, и мы обо всем договоримся. Мы не столь оптимистчны, как могли бы быть, но и пессимизма никакого нет".



"Прямо сейчас он показывает игру, из которой следует, что он предан команде и привязан к ней. В любом случае мы недостаточно близки, чтобы сказать "да", - цитирует Венгера Daily Express.