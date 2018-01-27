Венгер намекнул, что Озил останется в "Арсенале"

Месут Озил Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его клуба близок к продлению контракта с плеймейкером Месутом Озилом.

Ранее на "Эмирейтс" существовали опасения, что в конце сезона Озил последует примеру Алексиса Санчеса и тоже отправится в "Манчестер Юнайтед". Однако в пятницу Венгер намекнул, что немец останется в "Арсенале" за пределы этого сезона.

"Мы намереваемся сохранить Озила. Мы надеемся, что в скором времени он подпишет контракт, и мы обо всем договоримся. Мы не столь оптимистчны, как могли бы быть, но и пессимизма никакого нет".

"Прямо сейчас он показывает игру, из которой следует, что он предан команде и привязан к ней. В любом случае мы недостаточно близки, чтобы сказать "да", - цитирует Венгера Daily Express.




Метки Арсенал, Венгер, контракты, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2018 08:00

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  1. eden10 27.01.2018 08:03 # eden10
    Если подпишет контракт, то будет усиление для конкурентов гг.

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