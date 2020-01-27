Моуриньо не удивлен отличным дебютном Санчеса за "Юнайтед"

Алексис Санчес и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что для него не стал сюрпризом отличный дебют нападающего Алексиса Санчеса за "красных дьяволов".

Лишь на текущей неделе перебравшись в "Юнайтед" из "Арсенала", 29-летний чилиец получил место в стартовом составе "дьяволов" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Йовила" в пятницу вечером.

Санчес помог своей новой команде одержать победу со счетом 0:4, отметившись результативной передачей на Андера Эрреру, и был признан лучшим игроком матча. Столь убедительный дебют не стал сюрпризом для Моуриньо.

"Я очень рад. Никто не удивлен. Он три с половиной года в Премьер-Лиге, играет каждый уикенд, и каждому известно, какого рода игроком является Алексис. Он тот игрок, покупая которого, у тебя не возникает никаких вопросов, ты не думаешь об адаптации или о каком-либо привыкании к английскому футболу".

"Он великолепный игрок, что доказывал на протяжении трех последних лет и трех последних дней, что он тренировался с нами. Это удивительное дополнение к нашей команде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 07:00

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  1. england 27.01.2018 10:36 # england
    хорошо сыграл, зачетное приобретение от Маура)

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  2. walker02 27.01.2018 09:11 # walker02
    Канониры гордятся Санчесом)

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