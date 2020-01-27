Моуриньо не удивлен отличным дебютном Санчеса за "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что для него не стал сюрпризом отличный дебют нападающего Алексиса Санчеса за "красных дьяволов".

Лишь на текущей неделе перебравшись в "Юнайтед" из "Арсенала", 29-летний чилиец получил место в стартовом составе "дьяволов" на матч 4-го раунда Кубка Англии против "Йовила" в пятницу вечером.



Санчес помог своей новой команде одержать победу со счетом 0:4, отметившись результативной передачей на Андера Эрреру, и был признан лучшим игроком матча. Столь убедительный дебют не стал сюрпризом для Моуриньо.



"Я очень рад. Никто не удивлен. Он три с половиной года в Премьер-Лиге, играет каждый уикенд, и каждому известно, какого рода игроком является Алексис. Он тот игрок, покупая которого, у тебя не возникает никаких вопросов, ты не думаешь об адаптации или о каком-либо привыкании к английскому футболу".



"Он великолепный игрок, что доказывал на протяжении трех последних лет и трех последних дней, что он тренировался с нами. Это удивительное дополнение к нашей команде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.