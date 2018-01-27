Пирс Морган предложил Трампу возглавить "Арсенал"
Известный телеведущий Пирс Морган попросил президента США Дональда Трампа занять место главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.
Как известно, Морган является большим поклонником лондонского клуба, а также нещадно критикует Венгера, при котором "Арсенал" вот уже 14 лет не может себе вернуть чемпионский титул Премьер-Лиги.
Во время недавней встречи с Трампом Пирс подарил Дональду футболку "Арсенала", а также заявил, что хочет видеть главу Соединенных Штатов на месте Венгера.
"Этот момент, когда я пригласил президента Трампа стать новым главным тренером "Арсенала" — потому что он построил бы сильную оборонительную стену, имел бы атакующую философию и хотел бы выигрывать трофеи любой ценой", — написал Морган в Твиттере.
27.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
как он хитро трампа пидором-то обозвал.
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тупее этого предложение не встречал. Жопализ этот Морган.
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кто такой этот пирс морган и кто Венгер, убить мало таких псевдо болельщиков
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