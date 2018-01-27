"Сити" согласовал приобретение Эмерика Лапорта
"Манчестер Сити" согласовал приобретение центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта за рекордные для своего клуба 57 миллионов фунтов.
В преддверии зимнего трансферного окна ожидалось, что "горожане" постараются приобрести Виргила Ван Дейка и Алексиса Санчеса, однако на "Этихад" решили распорядиться своими деньгами иначе.
Всем другим вариантам по укреплению центра обороны главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел свою давнюю трансферную цель в лице Лапорта, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, после своего назначения в клубе.
Как сообщает The Guardian, лидеры Премьер-Лиги активировали пункт в контракте Эмерика с клубом из Бильбао. В результате "Атлетик" оставил Лапорта вне заявки на матч Ла Лиги против "Эйбара" в пятницу вечером.
По информации издания, теперь 23-летний француз готовится к приезду в Манчестер в начале следующей недели, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт до 2023 года.
Таким образом, этим приобретением "Сити" обновит свой трансферный рекорд, установленный в 2015 году покупкой Кевина Де Брюйне у "Вольфсбурга" за 55 млн. фунтов.
27.01.2018 01:50
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Последние комментарии:
Все горите с успешности Челси.. Я б тоже горел, если бы другой клуб через год АПЛ брал бы
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Уровень хейта и обсикания пенсов побил даже летние рекорды с вбросом про 1е июля.
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Эдерсон
Уокер Лапорт Стоунс Менди
Защита на 10 лет
Просто поссали на щольси
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Просто лол
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Пеп Гвардиола: «Кардифф» — сильная команда.Лучше бы нам попался Щольси»
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ну неужели в МС появится первый годный защитник.
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Сук, как же мерзко отписываться с пенсовского фейка, бляяяяя.
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Они за 41 млн фунтов Мангала купили 3,5 года назад, огромная сумма по тем меркам. И где он сейчас?
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Наибольшее количество голов Эден Азар забил таким командам:
5 голов против Арсенала
5 голов против Ливерпуля
5 голов против Тоттенхэма
4 гола против МЮ
4 гола против МС
это вам не лукаки всякие, забивающие стоукам
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почему на этой неделе нет игр эйпиэл?
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че с утра все горят на Челсей
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купили защиту за 300лямов, весело, но скоро надо будет заново закупаться
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мавропанос опять буид плакать и ныть
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наверное этот игрок в основе сборной и уровня Рамоса на пике?
в противном случае хз почему такие ценники
лично для меня он нонаме. ни одной игры не видел
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Че по щленще ))
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Как же они зае6али подрывать рынок
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Членси молчать
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У на рекордное приобретения 57 и нас называет мешком
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Да берите уже Месси за миллиард, че вы яйца мнёте.
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Пеп гений. К Р А С И В О.
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