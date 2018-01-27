"Сити" согласовал приобретение Эмерика Лапорта

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" согласовал приобретение центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта за рекордные для своего клуба 57 миллионов фунтов.

В преддверии зимнего трансферного окна ожидалось, что "горожане" постараются приобрести Виргила Ван Дейка и Алексиса Санчеса, однако на "Этихад" решили распорядиться своими деньгами иначе.

Всем другим вариантам по укреплению центра обороны главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел свою давнюю трансферную цель в лице Лапорта, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, после своего назначения в клубе.

Как сообщает The Guardian, лидеры Премьер-Лиги активировали пункт в контракте Эмерика с клубом из Бильбао. В результате "Атлетик" оставил Лапорта вне заявки на матч Ла Лиги против "Эйбара" в пятницу вечером.

По информации издания, теперь 23-летний француз готовится к приезду в Манчестер в начале следующей недели, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт до 2023 года.

Таким образом, этим приобретением "Сити" обновит свой трансферный рекорд, установленный в 2015 году покупкой Кевина Де Брюйне у "Вольфсбурга" за 55 млн. фунтов.



Метки Атлетик, Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 01:50

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Последние комментарии:




  1. apucmokpam 27.01.2018 11:59 # apucmokpam
    Все горите с успешности Челси.. Я б тоже горел, если бы другой клуб через год АПЛ брал бы

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  2. imf-tau 27.01.2018 11:44 # imf-tau
    Уровень хейта и обсикания пенсов побил даже летние рекорды с вбросом про 1е июля.

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  3. one-on-one 27.01.2018 11:33 # one-on-one
    Эдерсон
    Уокер Лапорт Стоунс Менди

    Защита на 10 лет
    Просто поссали на щольси

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  4. jesus33 27.01.2018 11:16 # jesus33
    Джеко отказывается переходить в Челси

    Трансфер нападающего Эдина Джеко и защитника Эмерсона Палмиери из Ромы в Челси под угрозой срыва.

    Просто лол

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  5. jesus33 27.01.2018 11:09 # jesus33
    Пеп Гвардиола: «Кардифф» — сильная команда.Лучше бы нам попался Щольси»

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  6. mdfjvnlabngmlas 27.01.2018 11:05 # mdfjvnlabngmlas
    ну неужели в МС появится первый годный защитник.

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  7. eden10 27.01.2018 10:58 # eden10
    Сук, как же мерзко отписываться с пенсовского фейка, бляяяяя.

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  8. ian 27.01.2018 10:49 # ian
    Они за 41 млн фунтов Мангала купили 3,5 года назад, огромная сумма по тем меркам. И где он сейчас?

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  9. apucmokpam 27.01.2018 10:27 # apucmokpam
    Наибольшее количество голов Эден Азар забил таким командам:

    5 голов против Арсенала
    5 голов против Ливерпуля
    5 голов против Тоттенхэма
    4 гола против МЮ
    4 гола против МС

    это вам не лукаки всякие, забивающие стоукам

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  10. celebrate 27.01.2018 10:15 # celebrate
    почему на этой неделе нет игр эйпиэл?

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  11. bluehonorcfc9 27.01.2018 09:26 # bluehonorcfc9
    че с утра все горят на Челсей

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  12. tursa 27.01.2018 09:18 # tursa
    купили защиту за 300лямов, весело, но скоро надо будет заново закупаться

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  13. chr1s8rown 27.01.2018 09:16 # chr1s8rown
    мавропанос опять буид плакать и ныть

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  14. spartan 27.01.2018 08:46 # spartan
    наверное этот игрок в основе сборной и уровня Рамоса на пике?
    в противном случае хз почему такие ценники
    лично для меня он нонаме. ни одной игры не видел

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  15. eden10 27.01.2018 07:43 # eden10
    Че по щленще ))

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  16. wymkentski 27.01.2018 06:51 # wymkentski
    Как же они зае6али подрывать рынок

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  17. mcfc-9320 27.01.2018 06:33 # mcfc-9320
    Членси молчать

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  18. mcfc-9320 27.01.2018 06:04 # mcfc-9320
    У на рекордное приобретения 57 и нас называет мешком

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  19. golokante 27.01.2018 05:25 # golokante
    Да берите уже Месси за миллиард, че вы яйца мнёте.

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  20. mancityman 27.01.2018 03:49 # mancityman
    Пеп гений. К Р А С И В О.

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