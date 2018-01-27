"Сити" согласовал приобретение Эмерика Лапорта

"Манчестер Сити" согласовал приобретение центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта за рекордные для своего клуба 57 миллионов фунтов.

В преддверии зимнего трансферного окна ожидалось, что "горожане" постараются приобрести Виргила Ван Дейка и Алексиса Санчеса, однако на "Этихад" решили распорядиться своими деньгами иначе.



Всем другим вариантам по укреплению центра обороны главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел свою давнюю трансферную цель в лице Лапорта, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, после своего назначения в клубе.



Как сообщает The Guardian, лидеры Премьер-Лиги активировали пункт в контракте Эмерика с клубом из Бильбао. В результате "Атлетик" оставил Лапорта вне заявки на матч Ла Лиги против "Эйбара" в пятницу вечером.



По информации издания, теперь 23-летний француз готовится к приезду в Манчестер в начале следующей недели, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт до 2023 года.



Таким образом, этим приобретением "Сити" обновит свой трансферный рекорд, установленный в 2015 году покупкой Кевина Де Брюйне у "Вольфсбурга" за 55 млн. фунтов.