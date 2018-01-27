"Юнайтед" разгромил "Йовил" в Кубке Англии

Андер Эррера "Манчестер Юнайтед" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде скромный "Йовил" со счетом 0:4.

Представитель четвертого английского дивизиона показал себя крепким орешком и продержался аж до 41-й минуты, когда Маркус Рэшфорд смело пошел на нескольких соперников и уже совершил потерю, однако защитник замешкался с выносом мяча, и сам же Рэшфорд, подскочив со спины, в касание поразил ворота — 0:1.

Окончательно все стало ясно на 61-й минуте, когда "красным дьяволам" предоставилась возможность провести быструю контратаку. Протащив мяч по центру, дебютант Алексис Санчес отдал передачу на левый край штрафной площади, откуда Андер Эррера сильно пробил в дальний угол ворот — 0:2.

Вскоре Хуан Мата забил и третий гол, на дальней штанге замкнув прострел Маттео Дармиана, однако из-за офсайда у испанца взятие ворот не было засчитано.

И все-таки "Йовилу" не удалось избежать разгромного счета. На предпоследней минуте вышедший на замену Джесси Лингард взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю, после чего пробил низом в дальний угол — 0:3.

А когда уже шло компенсированное время, отличился и другой появившийся на замену игрок. Речь про Ромелу Лукаку, который в касание поразил цель с линии вратарской после прострела Маркоса Рохо — 0:4.

Несмотря на не самый простой первый тайм, во втором "Юнайтед" продемонстрировал громадное преимущество в классе и одержал победу с подобающим для такого соперника счетом.

"Йовил" — "Манчестер Юнайтед" — 0:4 (0:1)

Голы: Рэфорд 41, Эррера 61, Лингард 89 Лукаку 90.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Эррера, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лукаку 65), Рэшфорд (Гомес 88), Санчес (Лингард 72).

"Шеффилд Уэнсдей" — "Рединг" — 3:1 (1:0)

Голы: Нухиу 29, 53, Бойд 61 — Доусон 87 (авт).



Метки Йовил, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 00:55

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  1. dulo 27.01.2018 10:59 # dulo
    Полная жопа радости, выиграли...УРА, а игра никакая. Санчес каждый второй пас ошибка.Первъй гол подарок...

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  2. heyoung 27.01.2018 07:16 # heyoung
    Радует прогресс Лингарда

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  3. walker02 27.01.2018 06:39 # walker02
    Азазза, там тут один ставочник вроде писал что йололо много не забьют, про коридор какой-то писал.

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  4. irbis85 27.01.2018 03:47 # irbis85
    Ещё бы...основным составом не выиграть...только арсенал резервом в кубке играл

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  5. lancerlancer1 27.01.2018 01:45 # lancerlancer1
    нееее!! макака то еще днище, что даже йоловилу забил четвёртый самый лучший самый красивый самый важный четвёртый гол!!

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  6. apucmokpam 27.01.2018 01:32 # apucmokpam
    йоловил то еще днище, раз даже лукаку забил

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  7. manutd-20champ 27.01.2018 01:13 # manutd-20champ
    в тренировочном режиме.

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  8. ccchelsea 27.01.2018 01:04 # ccchelsea
    Сука, поставил на Йовил с форой +3, теперь горю. Конченный макаку, когда нужно было забить в ворота Сити, эта гнида чёрная в Эдерсона ударила, а сейчас тварина на последних секундах забила.

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  9. ian 27.01.2018 01:00 # ian
    Арсеналовский счёт

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