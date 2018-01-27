"Юнайтед" разгромил "Йовил" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде скромный "Йовил" со счетом 0:4.

Представитель четвертого английского дивизиона показал себя крепким орешком и продержался аж до 41-й минуты, когда Маркус Рэшфорд смело пошел на нескольких соперников и уже совершил потерю, однако защитник замешкался с выносом мяча, и сам же Рэшфорд, подскочив со спины, в касание поразил ворота — 0:1.



Окончательно все стало ясно на 61-й минуте, когда "красным дьяволам" предоставилась возможность провести быструю контратаку. Протащив мяч по центру, дебютант Алексис Санчес отдал передачу на левый край штрафной площади, откуда Андер Эррера сильно пробил в дальний угол ворот — 0:2.



Вскоре Хуан Мата забил и третий гол, на дальней штанге замкнув прострел Маттео Дармиана, однако из-за офсайда у испанца взятие ворот не было засчитано.



И все-таки "Йовилу" не удалось избежать разгромного счета. На предпоследней минуте вышедший на замену Джесси Лингард взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю, после чего пробил низом в дальний угол — 0:3.



А когда уже шло компенсированное время, отличился и другой появившийся на замену игрок. Речь про Ромелу Лукаку, который в касание поразил цель с линии вратарской после прострела Маркоса Рохо — 0:4.



Несмотря на не самый простой первый тайм, во втором "Юнайтед" продемонстрировал громадное преимущество в классе и одержал победу с подобающим для такого соперника счетом.



"Йовил" — "Манчестер Юнайтед" — 0:4 (0:1)



Голы: Рэфорд 41, Эррера 61, Лингард 89 Лукаку 90.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Эррера, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лукаку 65), Рэшфорд (Гомес 88), Санчес (Лингард 72).



"Шеффилд Уэнсдей" — "Рединг" — 3:1 (1:0)



Голы: Нухиу 29, 53, Бойд 61 — Доусон 87 (авт).