"Юнайтед" разгромил "Йовил" в Кубке Англии
"Манчестер Юнайтед" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде скромный "Йовил" со счетом 0:4.
Представитель четвертого английского дивизиона показал себя крепким орешком и продержался аж до 41-й минуты, когда Маркус Рэшфорд смело пошел на нескольких соперников и уже совершил потерю, однако защитник замешкался с выносом мяча, и сам же Рэшфорд, подскочив со спины, в касание поразил ворота — 0:1.
Окончательно все стало ясно на 61-й минуте, когда "красным дьяволам" предоставилась возможность провести быструю контратаку. Протащив мяч по центру, дебютант Алексис Санчес отдал передачу на левый край штрафной площади, откуда Андер Эррера сильно пробил в дальний угол ворот — 0:2.
Вскоре Хуан Мата забил и третий гол, на дальней штанге замкнув прострел Маттео Дармиана, однако из-за офсайда у испанца взятие ворот не было засчитано.
И все-таки "Йовилу" не удалось избежать разгромного счета. На предпоследней минуте вышедший на замену Джесси Лингард взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю, после чего пробил низом в дальний угол — 0:3.
А когда уже шло компенсированное время, отличился и другой появившийся на замену игрок. Речь про Ромелу Лукаку, который в касание поразил цель с линии вратарской после прострела Маркоса Рохо — 0:4.
Несмотря на не самый простой первый тайм, во втором "Юнайтед" продемонстрировал громадное преимущество в классе и одержал победу с подобающим для такого соперника счетом.
"Йовил" — "Манчестер Юнайтед" — 0:4 (0:1)
Голы: Рэфорд 41, Эррера 61, Лингард 89 Лукаку 90.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Эррера, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лукаку 65), Рэшфорд (Гомес 88), Санчес (Лингард 72).
"Шеффилд Уэнсдей" — "Рединг" — 3:1 (1:0)
Голы: Нухиу 29, 53, Бойд 61 — Доусон 87 (авт).
27.01.2018 00:55
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Полная жопа радости, выиграли...УРА, а игра никакая. Санчес каждый второй пас ошибка.Первъй гол подарок...
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Радует прогресс Лингарда
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Азазза, там тут один ставочник вроде писал что йололо много не забьют, про коридор какой-то писал.
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Ещё бы...основным составом не выиграть...только арсенал резервом в кубке играл
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нееее!! макака то еще днище, что даже йоловилу забил четвёртый самый лучший самый красивый самый важный четвёртый гол!!
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йоловил то еще днище, раз даже лукаку забил
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в тренировочном режиме.
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Сука, поставил на Йовил с форой +3, теперь горю. Конченный макаку, когда нужно было забить в ворота Сити, эта гнида чёрная в Эдерсона ударила, а сейчас тварина на последних секундах забила.
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Арсеналовский счёт
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