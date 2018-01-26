Венгер: "Арсенал" будет отвечать за пропуск Санчесом допинг-теста"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер взял на себя ответственность за пропущенный нападающим Алексисом Санчесом допинг-тест.

Напомним, накануне стало известно, что в минувший понедельник на тренировочную базу "канониров" прибыла комиссия УЕФА, чтобы взять допинг-пробу у случайно выбранных игроков, среди которых числился и Санчес, но Алексиса на месте не оказалось.



В тот день 29-летнему чилийцу было позволено отправиться в Манчестер, чтобы завершить свой переход в "Юнайтед", но поскольку де-факто Санчес все еще числился игроком "Арсенала", ответственность понесет лондонский клуб.



"Я вполне расслаблен, потому что нам нечего скрывать здесь, мы всегда стремимся сотрудничать с допинг-контролем. Я всегда подстегиваю футбол к борьбе с допингом, поэтому не вижу причин, почему мы не должны оказать содействие. Мы постараемся изо всех сил, чтобы разобраться в ситуации, но то был особенный день".



"Самое важное, что у нас были правильные намерения. Алексис не намеревался прятаться — как и мы не намеревались ничего скрывать. Нам нечего скрывать".



"То был особенный день для Алексиса Санчеса. Ему требовалось оформить документы, требовалось съездить на переговоры. Был ли он все еще нашим игроком в понедельник? Это невозможно сказать, пока идут переговоры. Думаю, он пропустил допинг-тест по особенной причине, он был очень занят вместе со своим агентом. Но в целом он так часто проходил допинг-тест здесь, что у меня нет никаких причин беспокоиться. Это был просто неудачный день для прохождения допинг-теста".



"Если честно, с административной точки зрения нести ответственность за это нам, потому что в тот день он мог и не перейти. Возможно, это повесят на нас", — цитирует Венгера The Guardian.