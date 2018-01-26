"Челси" откажется от претензий до Джеко, если не оформит трансфер к воскресенью

Эдин Джеко "Челси" все еще обсуждает приобретение нападающего "Ромы" Эдина Джеко, но готов переключиться на другие цели, если компромисс не будет найден к окончанию неделю.

Уже практически согласовав переход левого защитника римлян Эмерсона Палмери, "синие" никак не могут договориться по трансферу его одноклубника Джеко.

Как сообщает The Telegraph, у чемпионов Премьер-Лиги остаются разногласия как с "Ромой", так и с самим 31-летним боснийцем. Однако на "Стэмфорд Бридж" не собираются затягивать эту ситуацию до самого закрытия зимнего трансферного окно.

Ранее в январе среди возможных трансферных целей "Челси" назывались Питер Крауч из "Стоука", Эшли Барнс из "Бернли", Марко Арнаутович из "Вест Хэма" и Ислам Слимани из "Лестера", и "синие" будут готовы переключить свое внимание на одного из этих игроков, если в переговорах по Джеко не случится прорыв в ближайшие 48 часов.



Метки Джеко, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 21:00

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  1. chelsealondon 26.01.2018 22:44 # chelsealondon
    Джеко либо Жиру....

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  2. fc-oil 26.01.2018 22:25 # fc-oil
    Крауч все ближе))

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  3. manutd-20champ 26.01.2018 21:59 # manutd-20champ
    дофуя пенсов

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  4. psycho1 26.01.2018 21:18 # psycho1
    Нормально им Рома по губам провела, надо бы с Жиру то же самое провернуть - затянуть переговоры до 31го, а потом пусть Рондона за 40 лямов выкупают, этот клубишко додумается.

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  5. ccchelsea 26.01.2018 21:18 # ccchelsea
    Надо брать его. Других норм вариантов кроме Жиру на рынке нету.

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  6. celebrate 26.01.2018 21:03 # celebrate
    Оно и к лучшему, может за Жиру поборются с гейклубом.

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  7. chelsea-super 26.01.2018 21:03 # chelsea-super
    Жиру тогда арендуйте.

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