"Челси" откажется от претензий до Джеко, если не оформит трансфер к воскресенью
"Челси" все еще обсуждает приобретение нападающего "Ромы" Эдина Джеко, но готов переключиться на другие цели, если компромисс не будет найден к окончанию неделю.
Уже практически согласовав переход левого защитника римлян Эмерсона Палмери, "синие" никак не могут договориться по трансферу его одноклубника Джеко.
Как сообщает The Telegraph, у чемпионов Премьер-Лиги остаются разногласия как с "Ромой", так и с самим 31-летним боснийцем. Однако на "Стэмфорд Бридж" не собираются затягивать эту ситуацию до самого закрытия зимнего трансферного окно.
Ранее в январе среди возможных трансферных целей "Челси" назывались Питер Крауч из "Стоука", Эшли Барнс из "Бернли", Марко Арнаутович из "Вест Хэма" и Ислам Слимани из "Лестера", и "синие" будут готовы переключить свое внимание на одного из этих игроков, если в переговорах по Джеко не случится прорыв в ближайшие 48 часов.
26.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Джеко либо Жиру....
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Крауч все ближе))
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дофуя пенсов
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Нормально им Рома по губам провела, надо бы с Жиру то же самое провернуть - затянуть переговоры до 31го, а потом пусть Рондона за 40 лямов выкупают, этот клубишко додумается.
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Надо брать его. Других норм вариантов кроме Жиру на рынке нету.
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Оно и к лучшему, может за Жиру поборются с гейклубом.
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Жиру тогда арендуйте.
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