"Челси" откажется от претензий до Джеко, если не оформит трансфер к воскресенью

"Челси" все еще обсуждает приобретение нападающего "Ромы" Эдина Джеко, но готов переключиться на другие цели, если компромисс не будет найден к окончанию неделю.

Уже практически согласовав переход левого защитника римлян Эмерсона Палмери, "синие" никак не могут договориться по трансферу его одноклубника Джеко.



Как сообщает The Telegraph, у чемпионов Премьер-Лиги остаются разногласия как с "Ромой", так и с самим 31-летним боснийцем. Однако на "Стэмфорд Бридж" не собираются затягивать эту ситуацию до самого закрытия зимнего трансферного окно.



Ранее в январе среди возможных трансферных целей "Челси" назывались Питер Крауч из "Стоука", Эшли Барнс из "Бернли", Марко Арнаутович из "Вест Хэма" и Ислам Слимани из "Лестера", и "синие" будут готовы переключить свое внимание на одного из этих игроков, если в переговорах по Джеко не случится прорыв в ближайшие 48 часов.