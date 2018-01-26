Меленстен назвал Лингарда "английским Иньестой"

Джесси Лингард Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен сравнил вингера Джесси Лингарда с легендой "Барселоны" Андресом Иньестой.

В свое время Меленстен лично наблюдал за развитием Лингарда, поэтому не удивлен, что 25-летний полузащитник вышел на такой высокий уровень в этом сезоне. Рене считает, по своим характеристикам Джесси схож с Иньестой.

"В их игре очень много схожих черт, и я всегда верил, что Джесси будет английским Иньестой. Как и он, Лингард находит свободные зоны, постоянно в движении и хорошо перемещает мяч. Ему долго не хватало голов, но даже в этом плане он чрезвычайно прибавил".

"Если вы отправите Джесси в "Барселону" и поставите его на позицию Иньесты, он будет чувствовать себя очень комфортно. И не забывайте, что такую игру он показывает в Премьер-Лиге. Это делает его прогресс еще более примечательным", - сообщил Меленстен Daily Mail.




Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1693

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Последние комментарии:




  1. sir-alex-67 26.01.2018 21:11 # sir-alex-67
    кто такой Иньеста ? ))))

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  2. cunningham 26.01.2018 21:06 # cunningham
    напомнило
    https://youtu.be/cWG2dS9iVpo

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  3. mcfc-fantactic 26.01.2018 20:42 # mcfc-fantactic
    Кто этого далб..ба еб..анул битой по шарабану... Какой нах Иньеста? Бич пригородный, безродный бастард .

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  4. mancunia-planet 26.01.2018 20:24 # mancunia-planet
    Лингард молодец, настоящий манкунианец

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  5. jimulia 26.01.2018 20:15 # jimulia
    Ага )) а ещё Фелайни мароккано-бельгийский Зидан :D

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