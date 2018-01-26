Меленстен назвал Лингарда "английским Иньестой"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен сравнил вингера Джесси Лингарда с легендой "Барселоны" Андресом Иньестой.

В свое время Меленстен лично наблюдал за развитием Лингарда, поэтому не удивлен, что 25-летний полузащитник вышел на такой высокий уровень в этом сезоне. Рене считает, по своим характеристикам Джесси схож с Иньестой.



"В их игре очень много схожих черт, и я всегда верил, что Джесси будет английским Иньестой. Как и он, Лингард находит свободные зоны, постоянно в движении и хорошо перемещает мяч. Ему долго не хватало голов, но даже в этом плане он чрезвычайно прибавил".



"Если вы отправите Джесси в "Барселону" и поставите его на позицию Иньесты, он будет чувствовать себя очень комфортно. И не забывайте, что такую игру он показывает в Премьер-Лиге. Это делает его прогресс еще более примечательным", - сообщил Меленстен Daily Mail.