Меленстен назвал Лингарда "английским Иньестой"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен сравнил вингера Джесси Лингарда с легендой "Барселоны" Андресом Иньестой.
В свое время Меленстен лично наблюдал за развитием Лингарда, поэтому не удивлен, что 25-летний полузащитник вышел на такой высокий уровень в этом сезоне. Рене считает, по своим характеристикам Джесси схож с Иньестой.
"В их игре очень много схожих черт, и я всегда верил, что Джесси будет английским Иньестой. Как и он, Лингард находит свободные зоны, постоянно в движении и хорошо перемещает мяч. Ему долго не хватало голов, но даже в этом плане он чрезвычайно прибавил".
"Если вы отправите Джесси в "Барселону" и поставите его на позицию Иньесты, он будет чувствовать себя очень комфортно. И не забывайте, что такую игру он показывает в Премьер-Лиге. Это делает его прогресс еще более примечательным", - сообщил Меленстен Daily Mail.
26.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
кто такой Иньеста ? ))))
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напомнило
https://youtu.be/cWG2dS9iVpo
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Кто этого далб..ба еб..анул битой по шарабану... Какой нах Иньеста? Бич пригородный, безродный бастард .
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Лингард молодец, настоящий манкунианец
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Ага )) а ещё Фелайни мароккано-бельгийский Зидан :D
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