"Вест Хэм" арендовал Жоау Мариу
Дэвид Мойес совершил свое первое приобретение в качестве главного тренера "Вест Хэма", арендовав до конца сезона полузащитника "Интера" Жоау Мариу.
В августе 2016 "Интер" приобрел Мариу у "Спортинга" за 38.4 миллионов фунтов, однако эта инвестиция себя едва ли оправдала. В этом сезоне Жоау перестал проходить в стартовый состав команды Лучано Спаллетти.
Отсутствие регулярной игровой практики подтолкнуло 25-летнего португальца к переходу к "молотобойцем", которые остро нуждались в укреплении центра поля из-за травмы Мануэля Лансини.
Вопреки информации в прессе, "Вест Хэм" ничего не сообщает, получил ли клуб право последующего выкупа Мариу.
"Я действительно рад оказаться здесь. Присоединиться к этой удивительный команде — удивительный опыт, и я просто рад быть здесь".
"Все случилось быстро. Я поговорил с каждым, кто имеет отношение к команде, и теперь испытываю восторг от того, что буду играть в Премьер-Лиге. Я буду по-настоящему счастлив тренироваться у такого удивительного тренера", — сообщил Мариу.
26.01.2018 19:30
Просмотров: 2362
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Санчес сделал 2 гола. Манки наверное в шоке от стольких забитых мячей в одном матче.
(ответить)
Зря санчеса выпустили. Лучше б на матч с ттх оставили вечь этот задор а то просрет все на йовил. Все играют на похер как обычно а он бесится
(ответить)
Только включил и тут голевая от Санчеса. Однако, усиление. Точнее быть, лучший в этой команде, остальные слишком медленные на его фоне.
(ответить)
Как же жалок Санчес. Небось еще и место Марса или Рэша в старте заберет УЁбок
(ответить)
рэшфорд бист.
санчес, рохос и дармиан ебаные бичи.
(ответить)
Видно..что Санчес после Арсенала. Единственный кто носится по всему полю среди соного царства манчестерских игроков..ожидающих как обычно ошибку соперника. Вотнуть лижбы как гол и можно тусовать на своей половине поля.
Скучный футбол. Время Фергюсона и футбола ушло из красного Манчестера... смотришь на такое и думаешь.. так хорошо.. что Венгер и футбол все еще тут. Более чем уверин Махтирианян раскроет в паре с Озилом.. так как он игрок для красивого футбола для игры которую полюбили во всем мире..а не это скучное катание мяча у Мауриньо в выжидании любой победы.
(ответить)
щолси чемпик конти лучи тренер
(ответить)
Привет.
(ответить)
Санчес карлик рядом с гренадерами МЮ, в Арсенале не сильно заметно было.
(ответить)
ЖДем-с голешник от санчооо
(ответить)
Второй показательный приемчик. Но это не коридор. Айнтрахт - Боруссия. 20 минута идет. Я поставил на тотал больше 2 за коэф 1.80
(ответить)
Ну вот, оба плеча сыграли в матче Бешикташ - Касымпаша. Все увидели как работают коридоры?
Вообще я вам советую, если будете ставить, никогда не ставьте на турецкие ( просто я был уверен в том, что Бешикташ и Касымпаша сыграют так как мне надо), греческие, португальские лиги, особенно на тоталы.
Скоро ещё один коридор создам
(ответить)
Топари подъехали
(ответить)
Даж вест хэм ссыт на щольси
Ору просто))
(ответить)
толковый полузащ. пяток голевух отдаст, как минимум
(ответить)
Тупой бегунок.
(ответить)
сайт превратился в грита(
(ответить)
У вест хэма трансферы лучше, чем у щолсе за последний год
(ответить)
Как и обещал. Вот вам первые показательные два плеча. Поставил в матче Бешикташ - Касымпаша. Победа Бешикташа за 1.30 и фора Касымпаша +2.5 за 1.41
(ответить)
Уже сейчас лучше любого центрального полузащитника щ0льси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий