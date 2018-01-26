"Вест Хэм" арендовал Жоау Мариу

Жоау Мариу Дэвид Мойес совершил свое первое приобретение в качестве главного тренера "Вест Хэма", арендовав до конца сезона полузащитника "Интера" Жоау Мариу.

В августе 2016 "Интер" приобрел Мариу у "Спортинга" за 38.4 миллионов фунтов, однако эта инвестиция себя едва ли оправдала. В этом сезоне Жоау перестал проходить в стартовый состав команды Лучано Спаллетти.

Отсутствие регулярной игровой практики подтолкнуло 25-летнего португальца к переходу к "молотобойцем", которые остро нуждались в укреплении центра поля из-за травмы Мануэля Лансини.

Вопреки информации в прессе, "Вест Хэм" ничего не сообщает, получил ли клуб право последующего выкупа Мариу.

"Я действительно рад оказаться здесь. Присоединиться к этой удивительный команде — удивительный опыт, и я просто рад быть здесь".

"Все случилось быстро. Я поговорил с каждым, кто имеет отношение к команде, и теперь испытываю восторг от того, что буду играть в Премьер-Лиге. Я буду по-настоящему счастлив тренироваться у такого удивительного тренера", — сообщил Мариу.



Метки аренда, Вест Хэм, Интер, Мариу, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 19:30

Количество просмотров Просмотров: 2362

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 27.01.2018 00:19 # ian
    Санчес сделал 2 гола. Манки наверное в шоке от стольких забитых мячей в одном матче.

    (ответить)

  2. van-der-slav 26.01.2018 23:46 # van-der-slav
    Зря санчеса выпустили. Лучше б на матч с ттх оставили вечь этот задор а то просрет все на йовил. Все играют на похер как обычно а он бесится

    (ответить)

  3. ian 26.01.2018 23:44 # ian
    Только включил и тут голевая от Санчеса. Однако, усиление. Точнее быть, лучший в этой команде, остальные слишком медленные на его фоне.

    (ответить)

  4. redredred 26.01.2018 23:43 # redredred
    Как же жалок Санчес. Небось еще и место Марса или Рэша в старте заберет УЁбок

    (ответить)

  5. mdfjvnlabngmlas 26.01.2018 23:38 # mdfjvnlabngmlas
    рэшфорд бист.
    санчес, рохос и дармиан ебаные бичи.

    (ответить)

  6. alienripley 26.01.2018 23:30 # alienripley
    Видно..что Санчес после Арсенала. Единственный кто носится по всему полю среди соного царства манчестерских игроков..ожидающих как обычно ошибку соперника. Вотнуть лижбы как гол и можно тусовать на своей половине поля.
    Скучный футбол. Время Фергюсона и футбола ушло из красного Манчестера... смотришь на такое и думаешь.. так хорошо.. что Венгер и футбол все еще тут. Более чем уверин Махтирианян раскроет в паре с Озилом.. так как он игрок для красивого футбола для игры которую полюбили во всем мире..а не это скучное катание мяча у Мауриньо в выжидании любой победы.

    (ответить)

  7. tursa 26.01.2018 23:23 # tursa
    щолси чемпик конти лучи тренер

    (ответить)

  8. electric 26.01.2018 22:59 # electric
    Привет.

    (ответить)

  9. dragonishka 26.01.2018 22:55 # dragonishka
    Санчес карлик рядом с гренадерами МЮ, в Арсенале не сильно заметно было.

    (ответить)

  10. januzaj00 26.01.2018 22:54 # januzaj00
    ЖДем-с голешник от санчооо

    (ответить)

  11. khazret 26.01.2018 22:52 # khazret
    Второй показательный приемчик. Но это не коридор. Айнтрахт - Боруссия. 20 минута идет. Я поставил на тотал больше 2 за коэф 1.80

    (ответить)

  12. khazret 26.01.2018 22:13 # khazret
    Ну вот, оба плеча сыграли в матче Бешикташ - Касымпаша. Все увидели как работают коридоры?
    Вообще я вам советую, если будете ставить, никогда не ставьте на турецкие ( просто я был уверен в том, что Бешикташ и Касымпаша сыграют так как мне надо), греческие, португальские лиги, особенно на тоталы.

    Скоро ещё один коридор создам

    (ответить)

  13. selfish 26.01.2018 21:38 # selfish
    Топари подъехали

    (ответить)

  14. one-on-one 26.01.2018 21:34 # one-on-one
    Даж вест хэм ссыт на щольси
    Ору просто))

    (ответить)

  15. calvin-harris 26.01.2018 21:34 # calvin-harris
    толковый полузащ. пяток голевух отдаст, как минимум

    (ответить)

  16. chelsea-super 26.01.2018 21:04 # chelsea-super
    Тупой бегунок.

    (ответить)

  17. sher-liverpool 26.01.2018 20:49 # sher-liverpool
    сайт превратился в грита(

    (ответить)

  18. al-faarabi 26.01.2018 20:40 # al-faarabi
    У вест хэма трансферы лучше, чем у щолсе за последний год

    (ответить)

  19. khazret 26.01.2018 20:15 # khazret
    Как и обещал. Вот вам первые показательные два плеча. Поставил в матче Бешикташ - Касымпаша. Победа Бешикташа за 1.30 и фора Касымпаша +2.5 за 1.41

    (ответить)

  20. windranger 26.01.2018 19:42 # windranger
    Уже сейчас лучше любого центрального полузащитника щ0льси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: