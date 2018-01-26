"Вест Хэм" арендовал Жоау Мариу

Дэвид Мойес совершил свое первое приобретение в качестве главного тренера "Вест Хэма", арендовав до конца сезона полузащитника "Интера" Жоау Мариу.

В августе 2016 "Интер" приобрел Мариу у "Спортинга" за 38.4 миллионов фунтов, однако эта инвестиция себя едва ли оправдала. В этом сезоне Жоау перестал проходить в стартовый состав команды Лучано Спаллетти.



Отсутствие регулярной игровой практики подтолкнуло 25-летнего португальца к переходу к "молотобойцем", которые остро нуждались в укреплении центра поля из-за травмы Мануэля Лансини.



Вопреки информации в прессе, "Вест Хэм" ничего не сообщает, получил ли клуб право последующего выкупа Мариу.



"Я действительно рад оказаться здесь. Присоединиться к этой удивительный команде — удивительный опыт, и я просто рад быть здесь".



"Все случилось быстро. Я поговорил с каждым, кто имеет отношение к команде, и теперь испытываю восторг от того, что буду играть в Премьер-Лиге. Я буду по-настоящему счастлив тренироваться у такого удивительного тренера", — сообщил Мариу.