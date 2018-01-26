Адам Лаллана вернулся в лазарет "Ливерпуля"

Адам Лаллана У полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы случился рецидив, который не позволит ему сыграть против "Вест Бромвича" в Кубке Англии.

Напомним, 29-летний Лаллана пропустил четыре первых месяца сезона из-за растяжения бедра. В последние недели главный тренер "красных" Юрген Клопп постепенно вводил Адама в состав.

Однако теперь, сыграв только семь матчей, Лаллана возвращается в лазарет с небольшим мышечным надрывом. Субботний матч 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" подопечные Клоппа проведут без Адама.

"У Адама Лалланы возникли небольшие проблемы, и я практически уверен, что они не позволят ему сыграть в следующем матче. Нельзя сказать, что проблема велика, но иногда подобное бывает, когда ты возвращаешься после тяжелой травмы".

"Адам был долгое время травмирован, и ему требуется время, чтобы вновь адаптироваться к уровню интенсивности в Премьер-Лиге. В процессе этого могут случиться некоторые вещи".

"Мы старались быть осторожными в этом отношении, но как вы видите, у нас не очень хорошо получилось", — цитирует Клоппа The Independent.



Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1377

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  1. tursa 26.01.2018 21:07 # tursa
    пора уже искать ему и кавтине замену

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  2. hammersmith 26.01.2018 19:32 # hammersmith
    да все, пора его в сандерленд продавать

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  3. ezh28 26.01.2018 19:28 # ezh28
    Ну все пипец Джан в основе

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  4. chelsea-super 26.01.2018 19:22 # chelsea-super
    Хоть и за пидаразов играет но здоровья Лолане.

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  5. liverfun 26.01.2018 19:12 # liverfun
    Здоровья, надеюсь повоеждение и вправду небольшое, и лаллана вернется к апл и лч

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  6. windranger 26.01.2018 19:09 # windranger
    Лохврена забери с собой тож.

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