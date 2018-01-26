Адам Лаллана вернулся в лазарет "Ливерпуля"

У полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы случился рецидив, который не позволит ему сыграть против "Вест Бромвича" в Кубке Англии.

Напомним, 29-летний Лаллана пропустил четыре первых месяца сезона из-за растяжения бедра. В последние недели главный тренер "красных" Юрген Клопп постепенно вводил Адама в состав.



Однако теперь, сыграв только семь матчей, Лаллана возвращается в лазарет с небольшим мышечным надрывом. Субботний матч 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" подопечные Клоппа проведут без Адама.



"У Адама Лалланы возникли небольшие проблемы, и я практически уверен, что они не позволят ему сыграть в следующем матче. Нельзя сказать, что проблема велика, но иногда подобное бывает, когда ты возвращаешься после тяжелой травмы".



"Адам был долгое время травмирован, и ему требуется время, чтобы вновь адаптироваться к уровню интенсивности в Премьер-Лиге. В процессе этого могут случиться некоторые вещи".



"Мы старались быть осторожными в этом отношении, но как вы видите, у нас не очень хорошо получилось", — цитирует Клоппа The Independent.