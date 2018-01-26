Адам Лаллана вернулся в лазарет "Ливерпуля"
У полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы случился рецидив, который не позволит ему сыграть против "Вест Бромвича" в Кубке Англии.
Напомним, 29-летний Лаллана пропустил четыре первых месяца сезона из-за растяжения бедра. В последние недели главный тренер "красных" Юрген Клопп постепенно вводил Адама в состав.
Однако теперь, сыграв только семь матчей, Лаллана возвращается в лазарет с небольшим мышечным надрывом. Субботний матч 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" подопечные Клоппа проведут без Адама.
"У Адама Лалланы возникли небольшие проблемы, и я практически уверен, что они не позволят ему сыграть в следующем матче. Нельзя сказать, что проблема велика, но иногда подобное бывает, когда ты возвращаешься после тяжелой травмы".
"Адам был долгое время травмирован, и ему требуется время, чтобы вновь адаптироваться к уровню интенсивности в Премьер-Лиге. В процессе этого могут случиться некоторые вещи".
"Мы старались быть осторожными в этом отношении, но как вы видите, у нас не очень хорошо получилось", — цитирует Клоппа The Independent.
26.01.2018 19:00
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пора уже искать ему и кавтине замену
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да все, пора его в сандерленд продавать
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Ну все пипец Джан в основе
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Хоть и за пидаразов играет но здоровья Лолане.
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Здоровья, надеюсь повоеждение и вправду небольшое, и лаллана вернется к апл и лч
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Лохврена забери с собой тож.
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