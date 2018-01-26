Конте назвал трансферную политику "Челси" "правильной"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте попытался смягчить отношения со своими боссами, заявив, что считает "правильной" трансферную политику клуба.

С прошлого лета Конте неоднократно критиковал политику своего клуба в отношении трансферов, делая это на публику. По слухам, владелец "синих" Роман Абрамович чрезвычайно недоволен таким поведением итальянского специалиста.

После вылета из Кубка Лиги на текущей неделе Антонио посетовал, что не влияет на решения клуба по комплектации состава, однако в пятницу Конте успокоил страсти и заверил, что его полностью устраивает эта ситуация.

"Думаю, это правильная ситуация. Я продолжаю повторять одни и те же вещи. Я тренер, и моя задача состоит в том, чтобы стараться изо всех сил ради этого клуба, улучшая игроков ради этого клуба".

"Я не хочу обсуждать свое будущее с вами. Ничего не изменилось. Я счастлив работать со своими игроками и на благо этого клуба", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3447

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 26.01.2018 22:30 # fc-oil
    Не вижу проблем, нормальные трансферы у пенсов. Жапакоста, Барклей, Крауч.

    (ответить)

  2. kojan 26.01.2018 22:14 # kojan
    если трансферная политика Челси правильная, то почему после чемпионского года на 15 балов погрузились в геморрой Ман Сити?... Может что-то надо подправить в консерватории...

    (ответить)

  3. kukuruzzo 26.01.2018 21:05 # kukuruzzo
    ясно, обрез рабиновича перезаряжает.

    (ответить)

  4. mcfc-fantactic 26.01.2018 20:46 # mcfc-fantactic
    Уже писта контексу! Грановская его на лыжи поставит, стопудняк.

    (ответить)

  5. heyoung 26.01.2018 19:19 # heyoung
    Переобувка

    (ответить)

  6. avtoritet 26.01.2018 18:59 # avtoritet
    Прочитал «провальной»

    (ответить)

  7. sj606 26.01.2018 18:59 # sj606
    ему отправили смс и сказали что никакого трансфера не будет !

    (ответить)

  8. walker02 26.01.2018 18:51 # walker02
    прогнулся как сучка

    (ответить)

  9. manutd-20champ 26.01.2018 18:35 # manutd-20champ
    вся суть цыгана - в этом вью

    (ответить)

  10. chr1s8rown 26.01.2018 18:32 # chr1s8rown
    обычный физрук.
    даже у безвиза больше полномочий

    (ответить)

  11. windranger 26.01.2018 18:22 # windranger
    Подстилка ибанная))
    Когда его попрут, он первым же делом скажет, что ему не покупали игроков, которых он хотел.

    (ответить)

  12. psycho1 26.01.2018 18:01 # psycho1
    Позорище и тряпка. Стоило клубу погрозить пальцем - псина тут же побежала оправдываться перед прессой. Плевать он хотел на эту команду и болельщиков, ему лишь бы новый контракт выбить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: