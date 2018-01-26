Конте назвал трансферную политику "Челси" "правильной"

Наставник "Челси" Антонио Конте попытался смягчить отношения со своими боссами, заявив, что считает "правильной" трансферную политику клуба.

С прошлого лета Конте неоднократно критиковал политику своего клуба в отношении трансферов, делая это на публику. По слухам, владелец "синих" Роман Абрамович чрезвычайно недоволен таким поведением итальянского специалиста.



После вылета из Кубка Лиги на текущей неделе Антонио посетовал, что не влияет на решения клуба по комплектации состава, однако в пятницу Конте успокоил страсти и заверил, что его полностью устраивает эта ситуация.



"Думаю, это правильная ситуация. Я продолжаю повторять одни и те же вещи. Я тренер, и моя задача состоит в том, чтобы стараться изо всех сил ради этого клуба, улучшая игроков ради этого клуба".



"Я не хочу обсуждать свое будущее с вами. Ничего не изменилось. Я счастлив работать со своими игроками и на благо этого клуба", — цитирует Конте Sky Sports.