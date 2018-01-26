Конте назвал трансферную политику "Челси" "правильной"
Наставник "Челси" Антонио Конте попытался смягчить отношения со своими боссами, заявив, что считает "правильной" трансферную политику клуба.
С прошлого лета Конте неоднократно критиковал политику своего клуба в отношении трансферов, делая это на публику. По слухам, владелец "синих" Роман Абрамович чрезвычайно недоволен таким поведением итальянского специалиста.
После вылета из Кубка Лиги на текущей неделе Антонио посетовал, что не влияет на решения клуба по комплектации состава, однако в пятницу Конте успокоил страсти и заверил, что его полностью устраивает эта ситуация.
"Думаю, это правильная ситуация. Я продолжаю повторять одни и те же вещи. Я тренер, и моя задача состоит в том, чтобы стараться изо всех сил ради этого клуба, улучшая игроков ради этого клуба".
"Я не хочу обсуждать свое будущее с вами. Ничего не изменилось. Я счастлив работать со своими игроками и на благо этого клуба", — цитирует Конте Sky Sports.
26.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Не вижу проблем, нормальные трансферы у пенсов. Жапакоста, Барклей, Крауч.
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если трансферная политика Челси правильная, то почему после чемпионского года на 15 балов погрузились в геморрой Ман Сити?... Может что-то надо подправить в консерватории...
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ясно, обрез рабиновича перезаряжает.
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Уже писта контексу! Грановская его на лыжи поставит, стопудняк.
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Переобувка
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Прочитал «провальной»
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ему отправили смс и сказали что никакого трансфера не будет !
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прогнулся как сучка
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вся суть цыгана - в этом вью
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обычный физрук.
даже у безвиза больше полномочий
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Подстилка ибанная))
Когда его попрут, он первым же делом скажет, что ему не покупали игроков, которых он хотел.
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Позорище и тряпка. Стоило клубу погрозить пальцем - псина тут же побежала оправдываться перед прессой. Плевать он хотел на эту команду и болельщиков, ему лишь бы новый контракт выбить.
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