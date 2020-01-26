"Арсенал" может предложить новый контракт Касорле

Санти Касорла Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что полузащитник Санти Касорла может получить новый контракт, если решит свои проблемы со здоровьем в остатке сезона.

Напомним, на днях 33-летний испанец поведал, что перенес свою 10-ю операцию на ахилле, но при этом настроен оптимистично и планирует вернуться в футбол в 2019 году.

Проблема для Санти заключается в том, что его контракт с "канонирами" истекает уже летом 2018. Однако если в ближайшие месяцы Касорла продемонстрирует положительную динамику, Венгер сохранит его в клубе.

"Это зависит от его медицинского состояния. Мы оценим ситуацию в конце сезона. Если Санти будет здоров и доступен для игры в футбол, тогда он получит новый контракт. Конечно, только время покажет, произойдет ли это".

"Это комплексная ситуация, ведь, во-первых, все мы его любим. Во-вторых, он замечательный футболист. Но в-третьих, сегодня ты должен быть здоров, чтобы играть на том уровне интенсивности, который требуется в Премьер-Лиге. Поэтому посмотрим, будет ли он к этому готов".

"Последние новости гласят, что он должен поправиться. Посмотрим, как он будет восстанавливаться после своей последней операции", — цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Касорла, контракты, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 17:00

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  1. ars19995 26.01.2018 19:49 # ars19995
    Реинкарнация Абу ДИАБИ)))) . Джек не уходит, значит травма-Карма АРСА ещё не отработна(((
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  2. kalei 26.01.2018 17:59 # kalei
    Стоит сохранить просто за то что старается вернутся и не вешает бутсы

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  3. celebrate 26.01.2018 17:57 # celebrate
    Хватит издеваться уже над калекой?! Отпустите его с миром...

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  4. makeewadim 26.01.2018 17:42 # makeewadim
    В основу Батэ!

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  5. irbis85 26.01.2018 17:16 # irbis85
    если бы предоставил ему отдых тогда, когда он уже физически был измотан, был бы щас в основе

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  6. trent 26.01.2018 17:09 # trent
    Если и продлевать, то по системе pay for play.

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  7. calvin-harris 26.01.2018 17:09 # calvin-harris
    гишпанский Диаби.
    ЗДОРОВЬЯ!

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  8. kily 26.01.2018 17:08 # kily
    К сожалению, ему будет очень тяжело вернуться на прежний уровень

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