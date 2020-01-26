"Арсенал" может предложить новый контракт Касорле
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что полузащитник Санти Касорла может получить новый контракт, если решит свои проблемы со здоровьем в остатке сезона.
Напомним, на днях 33-летний испанец поведал, что перенес свою 10-ю операцию на ахилле, но при этом настроен оптимистично и планирует вернуться в футбол в 2019 году.
Проблема для Санти заключается в том, что его контракт с "канонирами" истекает уже летом 2018. Однако если в ближайшие месяцы Касорла продемонстрирует положительную динамику, Венгер сохранит его в клубе.
"Это зависит от его медицинского состояния. Мы оценим ситуацию в конце сезона. Если Санти будет здоров и доступен для игры в футбол, тогда он получит новый контракт. Конечно, только время покажет, произойдет ли это".
"Это комплексная ситуация, ведь, во-первых, все мы его любим. Во-вторых, он замечательный футболист. Но в-третьих, сегодня ты должен быть здоров, чтобы играть на том уровне интенсивности, который требуется в Премьер-Лиге. Поэтому посмотрим, будет ли он к этому готов".
"Последние новости гласят, что он должен поправиться. Посмотрим, как он будет восстанавливаться после своей последней операции", — цитирует Венгера Daily Mirror.
26.01.2018 17:00
Просмотров: 1791
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Реинкарнация Абу ДИАБИ)))) . Джек не уходит, значит травма-Карма АРСА ещё не отработна(((
(ответить)
(ответить)
Стоит сохранить просто за то что старается вернутся и не вешает бутсы
(ответить)
Хватит издеваться уже над калекой?! Отпустите его с миром...
(ответить)
В основу Батэ!
(ответить)
если бы предоставил ему отдых тогда, когда он уже физически был измотан, был бы щас в основе
(ответить)
Если и продлевать, то по системе pay for play.
(ответить)
гишпанский Диаби.
ЗДОРОВЬЯ!
(ответить)
К сожалению, ему будет очень тяжело вернуться на прежний уровень
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий