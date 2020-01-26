"Арсенал" может предложить новый контракт Касорле

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что полузащитник Санти Касорла может получить новый контракт, если решит свои проблемы со здоровьем в остатке сезона.

Напомним, на днях 33-летний испанец поведал, что перенес свою 10-ю операцию на ахилле, но при этом настроен оптимистично и планирует вернуться в футбол в 2019 году.



Проблема для Санти заключается в том, что его контракт с "канонирами" истекает уже летом 2018. Однако если в ближайшие месяцы Касорла продемонстрирует положительную динамику, Венгер сохранит его в клубе.



"Это зависит от его медицинского состояния. Мы оценим ситуацию в конце сезона. Если Санти будет здоров и доступен для игры в футбол, тогда он получит новый контракт. Конечно, только время покажет, произойдет ли это".



"Это комплексная ситуация, ведь, во-первых, все мы его любим. Во-вторых, он замечательный футболист. Но в-третьих, сегодня ты должен быть здоров, чтобы играть на том уровне интенсивности, который требуется в Премьер-Лиге. Поэтому посмотрим, будет ли он к этому готов".



"Последние новости гласят, что он должен поправиться. Посмотрим, как он будет восстанавливаться после своей последней операции", — цитирует Венгера Daily Mirror.