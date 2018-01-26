Моуриньо надеется, что обрадовал игроков новым контрактом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что обрадовал своих игроков, подписав новый контракт с клубом.
Накануне клуб с "Олд Траффорд" продлил сотрудничество с 55-летним португальцем до конца сезона 2019/20. Моуриньо считает, что эта новость обрадовала команду, за исключением, возможно, одного-двух игроков.
"Я думаю, что это хорошая новость для них. Даже если один или два игрока против, все остальные определенно порадовались. Сейчас клубы часто меняют тренеров, и это сказывается на развитии игроков".
"Большинство парней рады, что я останусь, и одна из причин, почему я согласился на новый контракт – это они. Даже в те моменты, когда у нас многое не получалось, я всегда говорил, что нас связывают хорошие отношения. Мне нравится с ними работать", - сообщил Моуриньо официальному сайту клуба.
26.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
как всегда в таких случаях у ливерных радости полные штаны...
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Да уж конечно! Просто рыдают от радости. Сука, ну почему так!? Вообще не понимаю, когда фаны других клубов АПЛ поливают МЮ грязью. Да вы сука благодарить должны и молиться за наше здоровье! Мы на Олд Трафорде его изолировали от развала ваших клубов до 2020 года.
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болельщиков тоже порадовал)
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Если игроки бьются за тренера и клуб на поле, значит всё правильно сделал.
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Такой беззаботный добряк - хохмач, Конте нужно у него поучиться излучать позитив
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Агента своего точно обрадовал! Теперь дальше можно сосать бабки из мешков и бабло половинить! Чмо!
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ясен-красен, ведь большая часть этих долбоебов при нормальном тренере не сможет остаться в команде.
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