Моуриньо надеется, что обрадовал игроков новым контрактом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что обрадовал своих игроков, подписав новый контракт с клубом.

Накануне клуб с "Олд Траффорд" продлил сотрудничество с 55-летним португальцем до конца сезона 2019/20. Моуриньо считает, что эта новость обрадовала команду, за исключением, возможно, одного-двух игроков.



"Я думаю, что это хорошая новость для них. Даже если один или два игрока против, все остальные определенно порадовались. Сейчас клубы часто меняют тренеров, и это сказывается на развитии игроков".



"Большинство парней рады, что я останусь, и одна из причин, почему я согласился на новый контракт – это они. Даже в те моменты, когда у нас многое не получалось, я всегда говорил, что нас связывают хорошие отношения. Мне нравится с ними работать", - сообщил Моуриньо официальному сайту клуба.