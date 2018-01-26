Светская хроника за пятницу
"Реал" установил контакт с агентом Давида Де Хеа. "Арсенал" сделал предложение по Джонни Эвансу. "Вест Хэм" может купить Даниэля Старриджа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Реал" установил контакт с агентом Жорже Мендешем относительно переезда его клиента Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в Мадрид. (Cadena SER)
"Манчестер Сити" надеется завершить приобретение защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта к выходным. (Daily Mirror)
"Арсенал", наконец, сделал предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса — 10 миллионов фунтов плюс Матье Дебюши. (Daily Star)
Для приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсеналу" придется побить свой трансферный рекорд в 52 млн. фунтов. (Daily Star)
"Боруссия" готова свернуть переговоры по Обамеянгу. (Daily Mail)
Нападающим "Арсенала" Оливье Жиру заинтересовался "Челси". (Daily Mirror)
Полузащитник "Байера" Юлиант Брандт готов отвергнуть интерес "Ливерпуля". (Daily Mail)
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заинтересовал "Вест Хэм". (The Sun)
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подтвердил, что ранее в январе его клуб отверг предложение неназванного клуба о покупке нападающего Муссы Дембеле. (Sky Sports)
"Вест Хэм" предложил 12 млн. фунтов за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона. (The Guardian)
"Вест Хэму" нужен капитан "Фулхэма" Том Кэрни. (Daily Mail)
Нападающий Диафра Сако попросил отпустить его из "Вест Хэма". (The Sun)
Нападающий Сандро Рамирес требует, чтобы "Эвертон" продал его в январе. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" увеличил за пределы 16 млн. фунтов свое предложение по защитнику "Лилля" Ибраиму Амаду, но вновь получил отказ. (Sky Sports)
Другое
Алжирские звезды "Лестера" Рияд Махрез и Ислам Слимани посетили матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Челси" на "Эмирейтс" со скаутской миссией. (Football.London)
Московское "Динамо" расторгло контракт с бывшим нападающим "Фулхэма" и "Рединга" Павлом Погребняком, который отказался от участия в матче, сославшись на болезнь, а сам улетел в Италию на игру "Ювентуса". (Спорт-Экспресс)
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг покупает роскошную виллу в Марбелье стоимостью 5 млн. фунтов. (The Sun)
26.01.2018 15:50
Просмотров: 11198
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Последние комментарии:
рили, колбаса, вот дайте ответ, почему Челси даже в кризисный сезон выше в таблице ливерки,
Источник: http://fapl.ru/posts/60145/
элементарно, Ватсон... у них карма такая, всегда дышать кому-нибудь в геморрой...
(ответить)
Норм Мигосы новый альбом дропнули, топчики
(ответить)
А ведь не напиши Парик ту смс Косте, пинсам не пришлось бы сейчас сравнивать свою помойку с Ливеркой)
(ответить)
"Московское "Динамо" расторгло контракт с бывшим нападающим "Фулхэма" и "Рединга" Павлом Погребняком" Ухахааааа!
(ответить)
мехой, чо с фаплей? опять скрипт для майнинга вшиваешь там или чо(
(ответить)
рили, колбаса, вот дайте ответ, почему Челси даже в кризисный сезон выше в таблице ливерки, которая на пике, ибо раньше тусовалась на 5-8 местах, и атака мощная, и тратитесь больше Челси, но ниже, даже с учетом того, что у нас типа пол состава днарей хуже ливерпульских, как так то выходит? нелогично 6ля
(ответить)
Абсолютно е6анутые фоннады синей помойки челсеа называли летом Бакойоко лютым топарем, который в паре с Канте обеспечит цементирование середины поля на годы вперёд и изи защиту титула. Но уже зимой абсолютно е6анутые фоннады синей помойки челсеа называют его игроком запаса, для свежести
ор
(ответить)
>в перспективе
пенсы где там новый Лемпард и Легенда Челси? Макихран вроде называли
(ответить)
Кристенсен, Баркли, Дринквотер, Запакоста, Бокойоко, Джеко, Палмери, Рюдигер, нет это не перечисление игроков Вест Хэма, Саутгемптона или Стоук Сити, эти средние и НЕ топовые игроки - основная обойма лондонского Челси, который по словам их абсолютно е6анутых фоннадов - гранд. И интерсуется Видалем, Бэйлом, Санчесом и Ван Дейком. И ведь хрен что докажешь этим абсолютно е6анутым фоннадам фк чхелсеа
(ответить)
Че там по щольси?
Я смотрю даже джеко с эмерсоном поссали на лузеров))
(ответить)
в очередной раз (Юлиан Брандт) ливерных послали во Флоренцию, где есть музей, в котором есть скульптурная композиция "Обнажённый Давид", вот в центр этой композиции... в след за Суонси и Баер насадил колбасу на *** и крутит как спинер...
(ответить)
Омар стал хуесосить грита через сковзерский аккаунт. лол
(ответить)
Крауч неизбежен
(ответить)
Н'Голо Канте - единственный игрок, который совершил 400 успешных отборов с сезона 2014/2015 в топ-5 европейских лигах.
а вы и дальше найривайте на эллел всяких, выкидыши
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Барселона - трамплин. продали Неймара
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я еще понимаю, когда ситюганы выебываются, ну или скамье, но, блин, какого скаузеры варежку-то раскрывают? у них уже много лет ничего, кроме члена во рту, не было
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Чет проорал с чела. (для Пугберов)
https://www.youtube.com/watch?v=ymwltfunihU
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Реал - клуб-трамплин, так как отпустил Морату. Просто пинз.
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Ювентус и Бавария - клубы трамплины (с) какой-то пинс
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у пенсов трамплиниоз головного мозга
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