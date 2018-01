Светская хроника за пятницу

"Реал" установил контакт с агентом Давида Де Хеа. "Арсенал" сделал предложение по Джонни Эвансу. "Вест Хэм" может купить Даниэля Старриджа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" установил контакт с агентом Жорже Мендешем относительно переезда его клиента Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в Мадрид. (Cadena SER)



"Манчестер Сити" надеется завершить приобретение защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта к выходным. (Daily Mirror)



"Арсенал", наконец, сделал предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса — 10 миллионов фунтов плюс Матье Дебюши. (Daily Star)



Для приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсеналу" придется побить свой трансферный рекорд в 52 млн. фунтов. (Daily Star)



"Боруссия" готова свернуть переговоры по Обамеянгу. (Daily Mail)



Нападающим "Арсенала" Оливье Жиру заинтересовался "Челси". (Daily Mirror)



Полузащитник "Байера" Юлиант Брандт готов отвергнуть интерес "Ливерпуля". (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заинтересовал "Вест Хэм". (The Sun)



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подтвердил, что ранее в январе его клуб отверг предложение неназванного клуба о покупке нападающего Муссы Дембеле. (Sky Sports)



"Вест Хэм" предложил 12 млн. фунтов за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона. (The Guardian)



"Вест Хэму" нужен капитан "Фулхэма" Том Кэрни. (Daily Mail)



Нападающий Диафра Сако попросил отпустить его из "Вест Хэма". (The Sun)



Нападающий Сандро Рамирес требует, чтобы "Эвертон" продал его в январе. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" увеличил за пределы 16 млн. фунтов свое предложение по защитнику "Лилля" Ибраиму Амаду, но вновь получил отказ. (Sky Sports)



Другое



Алжирские звезды "Лестера" Рияд Махрез и Ислам Слимани посетили матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Челси" на "Эмирейтс" со скаутской миссией. (Football.London)



Московское "Динамо" расторгло контракт с бывшим нападающим "Фулхэма" и "Рединга" Павлом Погребняком, который отказался от участия в матче, сославшись на болезнь, а сам улетел в Италию на игру "Ювентуса". (Спорт-Экспресс)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг покупает роскошную виллу в Марбелье стоимостью 5 млн. фунтов. (The Sun)