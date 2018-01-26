Венгер отпустит Жиру, только если купит нападающего
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал отпустить Оливье Жиру, но только если купит нападающего на замену.
Как известно, "канониры" отказались включать Жиру в сделку по нападающему "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянгу. В пятницу Венгер уточнил свою позицию: француз отпустит соотечественника, но только после покупки игрока на замену.
"Мы находимся в постоянном контакте с ним и часто разговариваем на эту тему. Он остается важным игроком для нас и получит еще больше практики во второй половине сезона. Он может уйти, только если мы кого-то купим".
"Лично я хочу, чтобы Оливье остался. Все просто: если кто-то присоединится к нам, то кто-то уйдет. Возможно, мы отправим двух молодых игроков в аренду. Что касается опытных игроков, но все зависит от того, купим мы кого-нибудь или нет", - цитирует Венгера Sky Sports.
26.01.2018 15:00
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Лишь не все могут смотреть в завтрашний день.
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Обменяйтесь тренерами!
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Что за дебилизм? Тебе предлагают обмен игроков одной позиции!
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Батю не трогать!!!
Лакакассет, по КПД на поле, явно уступает Салату, так что делать окончательный выбор в его пользу ещё рано. Лично мне экс-форвард Лиона никогда особо не нравился. К тому же, он совершенно не подходит к тому игровому стилю который выстраивает Венгер.
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Баучи в размен на салат и расходимся
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Венгер - это французский Кличко
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Да не купит гейклуб Обамеянга. Так и останется Жиру гнить в этом болоте.
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#ОтпустиЖиру
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сука чё за дибил
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Не понял. А Боруссия-то что предлагает? Не то, что хочет Арсен? )
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