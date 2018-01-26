Венгер отпустит Жиру, только если купит нападающего

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал отпустить Оливье Жиру, но только если купит нападающего на замену.

Как известно, "канониры" отказались включать Жиру в сделку по нападающему "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянгу. В пятницу Венгер уточнил свою позицию: француз отпустит соотечественника, но только после покупки игрока на замену.



"Мы находимся в постоянном контакте с ним и часто разговариваем на эту тему. Он остается важным игроком для нас и получит еще больше практики во второй половине сезона. Он может уйти, только если мы кого-то купим".



"Лично я хочу, чтобы Оливье остался. Все просто: если кто-то присоединится к нам, то кто-то уйдет. Возможно, мы отправим двух молодых игроков в аренду. Что касается опытных игроков, но все зависит от того, купим мы кого-нибудь или нет", - цитирует Венгера Sky Sports.