Венгер отпустит Жиру, только если купит нападающего

Оливье Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал отпустить Оливье Жиру, но только если купит нападающего на замену.

Как известно, "канониры" отказались включать Жиру в сделку по нападающему "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянгу. В пятницу Венгер уточнил свою позицию: француз отпустит соотечественника, но только после покупки игрока на замену.

"Мы находимся в постоянном контакте с ним и часто разговариваем на эту тему. Он остается важным игроком для нас и получит еще больше практики во второй половине сезона. Он может уйти, только если мы кого-то купим".

"Лично я хочу, чтобы Оливье остался. Все просто: если кто-то присоединится к нам, то кто-то уйдет. Возможно, мы отправим двух молодых игроков в аренду. Что касается опытных игроков, но все зависит от того, купим мы кого-нибудь или нет", - цитирует Венгера Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2336

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  1. element-ekb 26.01.2018 16:35 # element-ekb
    Лишь не все могут смотреть в завтрашний день.

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  2. ezh28 26.01.2018 16:10 # ezh28
    Обменяйтесь тренерами!

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  3. justbulat 26.01.2018 16:03 # justbulat
    Что за дебилизм? Тебе предлагают обмен игроков одной позиции!

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  4. r-n 26.01.2018 16:01 # r-n
    Батю не трогать!!!
    Лакакассет, по КПД на поле, явно уступает Салату, так что делать окончательный выбор в его пользу ещё рано. Лично мне экс-форвард Лиона никогда особо не нравился. К тому же, он совершенно не подходит к тому игровому стилю который выстраивает Венгер.

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  5. ry-l 26.01.2018 15:55 # ry-l
    Баучи в размен на салат и расходимся

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  6. sellman 26.01.2018 15:43 # sellman
    Венгер - это французский Кличко

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  7. celebrate 26.01.2018 15:42 # celebrate
    Да не купит гейклуб Обамеянга. Так и останется Жиру гнить в этом болоте.

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  8. selfish 26.01.2018 15:07 # selfish
    #ОтпустиЖиру

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  9. lancerlancer1 26.01.2018 15:02 # lancerlancer1
    сука чё за дибил

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  10. fail 26.01.2018 15:01 # fail
    Не понял. А Боруссия-то что предлагает? Не то, что хочет Арсен? )

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