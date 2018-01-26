Почеттино не видит себя в "Арсенале"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что никогда не возглавит "Арсенал".

Накануне репортеры вновь поинтересовались у Почеттино, готов ли он возглавить "Реал" в случае увольнения Зинедина Зидана. Аргентинец не исключил своего появления в Мадриде, а вот в "Арсенале" себя даже не представляет.

"Я никогда не стану тренером "Барселоны" и "Арсенала", потому что ассоциирую себя с "Эспаньолом" и "Тоттенхэмом". Я предпочту работать на ферме, чем в двух этих клубах. Я работаю на "Тоттенхэм" так, как будто проведу здесь остаток жизни".

"В конце концов никто не знает, что подкинет нам время. Возможно, завтра Даниэль Леви проснется в плохом настроении и попросит уволить меня. Повторюсь, в футболе может произойти все что угодно", - цитирует Почеттино Sky Sports.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 210

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. esen10 26.01.2018 12:07 # esen10
    Тем более кому нужны эти не удачники. С топ 5

    (ответить)

  2. esen10 26.01.2018 12:06 # esen10
    Вот мужчина который говорит и делает. Не как некоторые шлюши

    (ответить)

  3. wengerrrro 26.01.2018 12:03 # wengerrrro
    ну кому ты нахой нужен ясен красен

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: