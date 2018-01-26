Почеттино не видит себя в "Арсенале"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что никогда не возглавит "Арсенал".

Накануне репортеры вновь поинтересовались у Почеттино, готов ли он возглавить "Реал" в случае увольнения Зинедина Зидана. Аргентинец не исключил своего появления в Мадриде, а вот в "Арсенале" себя даже не представляет.



"Я никогда не стану тренером "Барселоны" и "Арсенала", потому что ассоциирую себя с "Эспаньолом" и "Тоттенхэмом". Я предпочту работать на ферме, чем в двух этих клубах. Я работаю на "Тоттенхэм" так, как будто проведу здесь остаток жизни".



"В конце концов никто не знает, что подкинет нам время. Возможно, завтра Даниэль Леви проснется в плохом настроении и попросит уволить меня. Повторюсь, в футболе может произойти все что угодно", - цитирует Почеттино Sky Sports.