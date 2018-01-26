Моуриньо не ждет новичков в остатке января
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ждет новичков в остатке зимнего трансферного окна.
Ожидалось, что после приобретения Алексиса Санчеса "дьяволы" сосредоточатся на покупке полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, за которым также ведут погоню соседи из "Сити".
Однако Моуриньо ясно дал понять, что не ждет новичков в остатке января. Отпускать кого-либо Жозе тоже не собирается: до конца сезона состав "Юнайтед" не претерпит изменений.
"Я не хочу говорить о других игроках. Санчес пришел, Таунзебе ушел в аренду, поэтому больше никто не появится, а мы никого не отпустим. Что касается лета, то мы будем совершать только точечные покупки", - сообщил Моуриньо Goal.
26.01.2018 11:00
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