Моуриньо не ждет новичков в остатке января

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ждет новичков в остатке зимнего трансферного окна.

Ожидалось, что после приобретения Алексиса Санчеса "дьяволы" сосредоточатся на покупке полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, за которым также ведут погоню соседи из "Сити".



Однако Моуриньо ясно дал понять, что не ждет новичков в остатке января. Отпускать кого-либо Жозе тоже не собирается: до конца сезона состав "Юнайтед" не претерпит изменений.



"Я не хочу говорить о других игроках. Санчес пришел, Таунзебе ушел в аренду, поэтому больше никто не появится, а мы никого не отпустим. Что касается лета, то мы будем совершать только точечные покупки", - сообщил Моуриньо Goal.