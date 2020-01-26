Моуриньо: "Санчес выбрал "Юнайтед" не из-за денег"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Алексис Санчес выбрал "красных дьяволов" не из-за денег.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Арсенала" ранее в январе, 29-летний чилиец получил долгосрочный контракт, зарплата по которому, если верить слухам, может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.



Таким образом, Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако Моуриньо не верит, что деньги были определяющим фактором для Алексиса.



"Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед". Я лишь знаю, что, раз другие клубы не смогли его заполучить, то дело совершенно точно не в деньгах".



"Вы должны проанализировать потраченные суммы — "Манчестер Сити", "Челси" и даже "Эвертон" потратили больше нас".



"Нужно рассматривать вещи в перспективе. Сколько бы стоил нормальный трансфер Алексиса Санчеса, если бы у него оставалось три года по контракту? Глядя на текущие цифры, я бы сказал, приблизительно 100-150 миллионов фунтов".



"Алексис мог уйти куда угодно, у него было много вариантов, но он решил перейти сюда, и вы должны спросить его, почему. Обошелся ли он нам дорого? Или дешево? Если честно, я думаю, что мы заплатили справедливую цену. Это очень хорошая сделка для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.