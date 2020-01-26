Моуриньо: "Санчес выбрал "Юнайтед" не из-за денег"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Алексис Санчес выбрал "красных дьяволов" не из-за денег.
Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Арсенала" ранее в январе, 29-летний чилиец получил долгосрочный контракт, зарплата по которому, если верить слухам, может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако Моуриньо не верит, что деньги были определяющим фактором для Алексиса.
"Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед". Я лишь знаю, что, раз другие клубы не смогли его заполучить, то дело совершенно точно не в деньгах".
"Вы должны проанализировать потраченные суммы — "Манчестер Сити", "Челси" и даже "Эвертон" потратили больше нас".
"Нужно рассматривать вещи в перспективе. Сколько бы стоил нормальный трансфер Алексиса Санчеса, если бы у него оставалось три года по контракту? Глядя на текущие цифры, я бы сказал, приблизительно 100-150 миллионов фунтов".
"Алексис мог уйти куда угодно, у него было много вариантов, но он решил перейти сюда, и вы должны спросить его, почему. Обошелся ли он нам дорого? Или дешево? Если честно, я думаю, что мы заплатили справедливую цену. Это очень хорошая сделка для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
26.01.2018 10:00
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Последние комментарии:
так же как и похба и ибрахимавич и шашлычник и остальные уебаны..чисто с децтва за памойку
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"Когда люди видят апельсиновое дерево, на верхушке которого висит удивительный сочный апельсин, до которого они никак не могут добраться, некоторые говорят - я сорву другой апельсин, что висит пониже, потому что тот апельсин на верхушке мне совсем не нравится. На самом деле, конечно же им нравится апельсин на верхушке, потому что он зрелый, вкусный и полный сока, просто они не могут его сорвать. Но они стараются прикрыть этот тем, что им нравятся те апельсины, что пониже."
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Блять его зарплата компенсируется что он бесплатник
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Ну что за люди здесь комментят? Любой трансфер, пох супер-выгодный он или супер-лоховской, будет здесь раскритикован крутыми аналитиками. Неужели не скучно отписываться здесь с одной только целью - "обоссать" кого-то или что-то? Это же явная деградация - следствие ленности ума.
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Справедливости ради, он достался им даром. Спихнули игрока, который сидел на банке и получал ЗП, не собираясь уходить. Мхиторяна - вот кто за бабло.
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Про перспективу и речь... платить по 505к в неделю 3.5 года это почти 85млн фунтов... конечно он перешел не иза денег...
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Писец неделю потренил и моно всю жизнь не работать, 500 косарей до жопы хватит грамотному челу
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Ну да, ну да! Так мы и поверили!
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Лучше всего Санчез вписался бы в игру Сити, но там итак хватает исполнителей.
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"I don't know. I know that if other clubs didn't get it it's not a problem of money for sure."
Действительно ебанутый.
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Аххахах xD как говорится ROFL нахуй. Наркоманы ебаные
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"Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед". Я лишь знаю, что, раз другие клубы не смогли его заполучить, то дело совершенно точно не в деньгах"
Источник: http://fapl.ru/posts/60139/
what?))
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полляма е6ать ору с этих мешков
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из за псов и жены перешёл . они хотели жить срамчестере
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это же просто БИЗНЕС Bus
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Ну раз сам Моуриньо там сказал, то так и есть, не вижу поводов не верить этому человеку.
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Тупой Мавр! Покажите ему зарплатную ведомость МЮ в сравнении с другими топ клубами. Может он поймет тогда почему игроки переходят в МЮ. RentBoyClub
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