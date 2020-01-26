Моуриньо: "Санчес выбрал "Юнайтед" не из-за денег"

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Алексис Санчес выбрал "красных дьяволов" не из-за денег.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Арсенала" ранее в январе, 29-летний чилиец получил долгосрочный контракт, зарплата по которому, если верить слухам, может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако Моуриньо не верит, что деньги были определяющим фактором для Алексиса.

"Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед". Я лишь знаю, что, раз другие клубы не смогли его заполучить, то дело совершенно точно не в деньгах".

"Вы должны проанализировать потраченные суммы — "Манчестер Сити", "Челси" и даже "Эвертон" потратили больше нас".

"Нужно рассматривать вещи в перспективе. Сколько бы стоил нормальный трансфер Алексиса Санчеса, если бы у него оставалось три года по контракту? Глядя на текущие цифры, я бы сказал, приблизительно 100-150 миллионов фунтов".

"Алексис мог уйти куда угодно, у него было много вариантов, но он решил перейти сюда, и вы должны спросить его, почему. Обошелся ли он нам дорого? Или дешево? Если честно, я думаю, что мы заплатили справедливую цену. Это очень хорошая сделка для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 26.01.2018 12:01 # frisby
    так же как и похба и ибрахимавич и шашлычник и остальные уебаны..чисто с децтва за памойку

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  2. manutd-20champ 26.01.2018 11:57 # manutd-20champ
    "Когда люди видят апельсиновое дерево, на верхушке которого висит удивительный сочный апельсин, до которого они никак не могут добраться, некоторые говорят - я сорву другой апельсин, что висит пониже, потому что тот апельсин на верхушке мне совсем не нравится. На самом деле, конечно же им нравится апельсин на верхушке, потому что он зрелый, вкусный и полный сока, просто они не могут его сорвать. Но они стараются прикрыть этот тем, что им нравятся те апельсины, что пониже."

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  3. rj1992 26.01.2018 11:34 # rj1992
    Блять его зарплата компенсируется что он бесплатник

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  4. sausage 26.01.2018 11:22 # sausage
    Ну что за люди здесь комментят? Любой трансфер, пох супер-выгодный он или супер-лоховской, будет здесь раскритикован крутыми аналитиками. Неужели не скучно отписываться здесь с одной только целью - "обоссать" кого-то или что-то? Это же явная деградация - следствие ленности ума.

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  5. pauk 26.01.2018 11:17 # pauk
    Справедливости ради, он достался им даром. Спихнули игрока, который сидел на банке и получал ЗП, не собираясь уходить. Мхиторяна - вот кто за бабло.

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  6. fly-emirates7 26.01.2018 11:13 # fly-emirates7
    Про перспективу и речь... платить по 505к в неделю 3.5 года это почти 85млн фунтов... конечно он перешел не иза денег...

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  7. kalei 26.01.2018 10:54 # kalei
    Писец неделю потренил и моно всю жизнь не работать, 500 косарей до жопы хватит грамотному челу

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  8. supernurbek 26.01.2018 10:47 # supernurbek
    Ну да, ну да! Так мы и поверили!

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  9. vladvlad123 26.01.2018 10:45 # vladvlad123
    Лучше всего Санчез вписался бы в игру Сити, но там итак хватает исполнителей.

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  10. vyrentz 26.01.2018 10:24 # vyrentz
    "I don't know. I know that if other clubs didn't get it it's not a problem of money for sure."

    Действительно ебанутый.

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  11. antikvar 26.01.2018 10:17 # antikvar
    Аххахах xD как говорится ROFL нахуй. Наркоманы ебаные

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  12. windranger 26.01.2018 10:16 # windranger
    "Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед". Я лишь знаю, что, раз другие клубы не смогли его заполучить, то дело совершенно точно не в деньгах"

    Источник: http://fapl.ru/posts/60139/

    what?))

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  13. meshuggah 26.01.2018 10:07 # meshuggah
    полляма е6ать ору с этих мешков

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  14. chr1s8rown 26.01.2018 10:07 # chr1s8rown
    из за псов и жены перешёл . они хотели жить срамчестере

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  15. selfish 26.01.2018 10:06 # selfish
    это же просто БИЗНЕС Bus

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  16. billy-bones 26.01.2018 10:05 # billy-bones
    Ну раз сам Моуриньо там сказал, то так и есть, не вижу поводов не верить этому человеку.

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  17. kara-balapan 26.01.2018 10:04 # kara-balapan
    Тупой Мавр! Покажите ему зарплатную ведомость МЮ в сравнении с другими топ клубами. Может он поймет тогда почему игроки переходят в МЮ. RentBoyClub

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