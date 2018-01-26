Лукас Моура побывал на экскурсии в "Тоттенхэме"

Вингер ПСЖ Лукас Моура ведет переговоры о переходе в "Тоттенхэм", уже побывав на экскурсии по тренировочной базе "шпор".

Пришедшие в Париж прошлым летом Неймар и Килиан Мбаппе совершенно лишили Моуру возможности выходить в стартовом составе, и теперь Лукас стремится подыскать себе новый клуб.



Интерес к 25-летнему игроку сборной Бразилии проявляют "Севилья" и дортмундская "Боруссия", однако The Telegraph называет фаворитом в борьбы за Моуру "Тоттенхэм".



Сообщается, что Лукаса привлекает возможность поработать с главным тренером "шпор" Маурисио Почеттино. Также Моура остался под впечатлением от тех условий, в которых работает "Тоттенхэм" и которые он увидел собственными глазами во время экскурсии.



В данный момент "Тоттенхэм" ведет переговоры с ПСЖ об условиях перехода Моуры. Парижане готовы отпустить игрока, некогда являвшегося трансферной целью "Манчестер Юнайтед", за сумму в 22 миллиона фунтов.