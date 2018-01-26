"Арсенал" отказался включать Жиру в сделку по Обамеянгу
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не станет частью сделки по Пьер-Эмерику Обамеянгу, что дополнительно снижает шансы "канониров" заполучить бомбардира дортмундской "Боруссии".
В минувшую среду стало известно, что клуб Бундеслиги отклонил уже второе предложение "Арсенала" о покупке Обамеянга. Вскоре после этого главный тренер "Боруссии" Петер Штегер поторопил лондонцев и заявил, что в Дортмунде рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации.
Учитывая достаточно серьезные разногласия двух клубов и необходимость "Боруссии" найти замену Пьер-Эмерику, ожидалось, что дортмундцы, помимо денежной компенсации, могут получить и право аренды Жиру на остаток сезона.
Как стало известно Sky Sports, в ходе переговоров "Боруссия" действительно озвучила данный вариант, однако из Северного Лондона последовал немедленный отказ. Несмотря на дефицит игрового времени у Оливье, Арсен Венгер отказался отпускать соотечественника.
Немецкое издание Kicker и вовсе утверждает, что теперь "Боруссия" может свернуть переговоры, отказавшись от мыслей о продаже Обамеянга посреди сезона, хотя сам игрок хочет уйти.
26.01.2018 08:05
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колбаса купила топаря
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Ребзя, реальная тема. Коридоры в ставках. Особенно лайв. Уже неделю играю, поднял с 2000 рублей 11000, и это притом, что больше косаря я не ставил на одно плечо. Правда коэффициенты маленькие, но это компенсируется минимальными рисками. Всем советую. На личном опыте все испытано
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Обама нассал в подъезде у Венгера.
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эй, педики) го поорем()))
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Привет санчезы. Имхо: пофиг на деньги, хач принесет больше пользы арсу, чем сунчезз манкам. Всё.
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ахахах, это минимум шутка месяца
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Spartan 3 дня назад
Это пиздец дно, эксперд) Тебя опустить можно так сильно по всем параметрам этого видео, что ты заплачешь, картавый. Как можно слушать этот субъективный высер человека, который о футболе знает из пабликов лол)﻿
Шашлык погорел на Ютабе, спешите видеть.
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парни, на чем там жиру сидит?
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арсен в своём стиле .
любить он поторговатся .
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вот бля тупни, Жиру на травме сидит и еще неделю будет
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жиру жалко, толковый нап сидит на банке у старого пердуна
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Старик совсем е6анулся.
Мариновать на лавке Жиру и не включить его в сделку - это маразм.
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Кто самый отмороженый юзер фапла?
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Гироуда нельзя отпускать, топовый игрок и пользы принесет ещё не мало, но Обаму все ж хотелось бы увидеть в клубе
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вариант 1: абама не придет и продолжим падать ко дну
вариант 2: абама придет и продолжим падать ко дну
вариант 3: абама придет и может зацепим чашку и ещё че
скорее всего ничего не изменится по результатам сезона
но я вообще не понимаю, почему жиру не играет, в этом году он на поле вроде не выходил даже...
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Венгер не хочет этого трансфера, всеми силами питается сорвать переговоры. Лапшу пару недель повешал болельщикам.
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Кеееееееееек
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Ебаря не хочет отпускать мсье Венгер
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