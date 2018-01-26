"Арсенал" отказался включать Жиру в сделку по Обамеянгу

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не станет частью сделки по Пьер-Эмерику Обамеянгу, что дополнительно снижает шансы "канониров" заполучить бомбардира дортмундской "Боруссии".

В минувшую среду стало известно, что клуб Бундеслиги отклонил уже второе предложение "Арсенала" о покупке Обамеянга. Вскоре после этого главный тренер "Боруссии" Петер Штегер поторопил лондонцев и заявил, что в Дортмунде рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации.



Учитывая достаточно серьезные разногласия двух клубов и необходимость "Боруссии" найти замену Пьер-Эмерику, ожидалось, что дортмундцы, помимо денежной компенсации, могут получить и право аренды Жиру на остаток сезона.



Как стало известно Sky Sports, в ходе переговоров "Боруссия" действительно озвучила данный вариант, однако из Северного Лондона последовал немедленный отказ. Несмотря на дефицит игрового времени у Оливье, Арсен Венгер отказался отпускать соотечественника.



Немецкое издание Kicker и вовсе утверждает, что теперь "Боруссия" может свернуть переговоры, отказавшись от мыслей о продаже Обамеянга посреди сезона, хотя сам игрок хочет уйти.