"Арсенал" отказался включать Жиру в сделку по Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не станет частью сделки по Пьер-Эмерику Обамеянгу, что дополнительно снижает шансы "канониров" заполучить бомбардира дортмундской "Боруссии".

В минувшую среду стало известно, что клуб Бундеслиги отклонил уже второе предложение "Арсенала" о покупке Обамеянга. Вскоре после этого главный тренер "Боруссии" Петер Штегер поторопил лондонцев и заявил, что в Дортмунде рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации.

Учитывая достаточно серьезные разногласия двух клубов и необходимость "Боруссии" найти замену Пьер-Эмерику, ожидалось, что дортмундцы, помимо денежной компенсации, могут получить и право аренды Жиру на остаток сезона.

Как стало известно Sky Sports, в ходе переговоров "Боруссия" действительно озвучила данный вариант, однако из Северного Лондона последовал немедленный отказ. Несмотря на дефицит игрового времени у Оливье, Арсен Венгер отказался отпускать соотечественника.

Немецкое издание Kicker и вовсе утверждает, что теперь "Боруссия" может свернуть переговоры, отказавшись от мыслей о продаже Обамеянга посреди сезона, хотя сам игрок хочет уйти.



Метки Арсенал, Боруссия, Жиру, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 08:05

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.01.2018 12:02 # manutd-20champ
    Тони Галлахер: «Фолкирк» => «Ливерпуль» — 200 тыс. фунтов...
    колбаса купила топаря

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  2. khazret 26.01.2018 12:00 # khazret
    Ребзя, реальная тема. Коридоры в ставках. Особенно лайв. Уже неделю играю, поднял с 2000 рублей 11000, и это притом, что больше косаря я не ставил на одно плечо. Правда коэффициенты маленькие, но это компенсируется минимальными рисками. Всем советую. На личном опыте все испытано

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  3. griboedov 26.01.2018 11:56 # griboedov
    Шутка дня:

    Обама нассал в подъезде у Венгера.

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  4. arnold 26.01.2018 11:55 # arnold
    эй, педики) го поорем()))

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  5. jesus33 26.01.2018 11:22 # jesus33
    Таджикистанцам не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018

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  6. bmw-e34 26.01.2018 11:20 # bmw-e34
    Привет санчезы. Имхо: пофиг на деньги, хач принесет больше пользы арсу, чем сунчезз манкам. Всё.

    Вопрос такой: охарактерезуйте Меддисона, Демкина, Андерсона. Что это за фрукты?

    (ответить)

  7. wengerrrro 26.01.2018 11:08 # wengerrrro
    20 февраля: Челси — Барселона
    25 февраля: МЮ — Челси
    3 марта: Mан Сити — Челси
    14 марта: Барселона — Челси
    31 марта: Челси — Тоттенхэм

    Как выбраться из чемпионшипа за год?

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  8. thegodfather 26.01.2018 11:04 # thegodfather
    Моуриньо: "Санчес выбрал "Юнайтед" не из-за денег"

    Источник: http://fapl.ru/


    ахахах, это минимум шутка месяца

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  9. quotersea 26.01.2018 10:29 # quotersea
    Spartan 3 дня назад
    Это пиздец дно, эксперд) Тебя опустить можно так сильно по всем параметрам этого видео, что ты заплачешь, картавый. Как можно слушать этот субъективный высер человека, который о футболе знает из пабликов лол)&#65279;

    Шашлык погорел на Ютабе, спешите видеть.

    (ответить)

  10. grummer 26.01.2018 10:20 # grummer
    парни, на чем там жиру сидит?

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  11. chr1s8rown 26.01.2018 10:19 # chr1s8rown
    арсен в своём стиле .
    любить он поторговатся .

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  12. mixmaster 26.01.2018 10:12 # mixmaster
    вот бля тупни, Жиру на травме сидит и еще неделю будет

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  13. tursa 26.01.2018 10:05 # tursa
    жиру жалко, толковый нап сидит на банке у старого пердуна

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  14. reddevil13 26.01.2018 10:04 # reddevil13
    Старик совсем е6анулся.
    Мариновать на лавке Жиру и не включить его в сделку - это маразм.

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  15. selfish 26.01.2018 10:02 # selfish
    Кто самый отмороженый юзер фапла?

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  16. reams 26.01.2018 09:59 # reams
    Гироуда нельзя отпускать, топовый игрок и пользы принесет ещё не мало, но Обаму все ж хотелось бы увидеть в клубе

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  17. wengerrrro 26.01.2018 09:36 # wengerrrro
    вариант 1: абама не придет и продолжим падать ко дну
    вариант 2: абама придет и продолжим падать ко дну
    вариант 3: абама придет и может зацепим чашку и ещё че
    скорее всего ничего не изменится по результатам сезона
    но я вообще не понимаю, почему жиру не играет, в этом году он на поле вроде не выходил даже...

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  18. mansour 26.01.2018 09:15 # mansour
    Венгер не хочет этого трансфера, всеми силами питается сорвать переговоры. Лапшу пару недель повешал болельщикам.

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  19. windranger 26.01.2018 09:08 # windranger
    Кеееееееееек

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  20. beatles-red 26.01.2018 08:45 # beatles-red
    Ебаря не хочет отпускать мсье Венгер

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