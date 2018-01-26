Луи Саа связывает проблемы Лукаку со стилем Моуриньо

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа предположил, что проблемы Ромелу Лукаку могут быть связаны со стилем, в который играет команда Жозе Моуриньо.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом, Лукаку забил 11 голов в 10 первых матчах за клуб, но затем резко растерял форму. Особенно невыразительно Ромелу выглядит в больших поединках, на которые "красные дьяволы" обычно избирают слишком осторожную манеру игры.



Саа, забивший 42 гола за четыре с половиной года в "Юнайтед", считает, что болельщики "дьяволов" еще не видели лучшей игры в исполнении бельгийского бомбардира. Луи надеется, что к следующему сезоне Лукаку окончательно адаптируется к новой обстановке.



"Он хорошо начал, и мы можем видеть, что он способен на большее. Мы хотим видеть, чтобы он разрывал некоторых защитников, потому что он может это".



"Он так силен физически. Я скажу, что он способен на большее, но говорить легко. Возможно, иногда Лукаку не помогает стиль игры Моуриньо".



"Проведя этот сезон, надеюсь, в следующем он будет более стабилен", — сообщил Саа Reuters.