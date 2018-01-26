Луи Саа связывает проблемы Лукаку со стилем Моуриньо

Ромелу Лукаку Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа предположил, что проблемы Ромелу Лукаку могут быть связаны со стилем, в который играет команда Жозе Моуриньо.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом, Лукаку забил 11 голов в 10 первых матчах за клуб, но затем резко растерял форму. Особенно невыразительно Ромелу выглядит в больших поединках, на которые "красные дьяволы" обычно избирают слишком осторожную манеру игры.

Саа, забивший 42 гола за четыре с половиной года в "Юнайтед", считает, что болельщики "дьяволов" еще не видели лучшей игры в исполнении бельгийского бомбардира. Луи надеется, что к следующему сезоне Лукаку окончательно адаптируется к новой обстановке.

"Он хорошо начал, и мы можем видеть, что он способен на большее. Мы хотим видеть, чтобы он разрывал некоторых защитников, потому что он может это".

"Он так силен физически. Я скажу, что он способен на большее, но говорить легко. Возможно, иногда Лукаку не помогает стиль игры Моуриньо".

"Проведя этот сезон, надеюсь, в следующем он будет более стабилен", — сообщил Саа Reuters.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Саа

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 08:00

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  1. rap-woiska 26.01.2018 08:49 # rap-woiska
    Саа, забивший 42 гола за четыре с половиной года в "Юнайтед"

    экспертное мнение

    (ответить)

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