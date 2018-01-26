Анри просит Озила стать лидером "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Тьерри Анри считает, что плеймейкер "Арсенала" Месут Озил должен взять на себя обязанности лидера команды.
После ухода Алексиса Санчеса креативный потенциал "канониров" почти полностью завязан на 29-летнем Озиле. Помогать Месуту будет новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян, уже назвавший немца "королем голевых передач".
По мнению Анри, теперь Озил должен взять на себя роль лидера в раздевалке. Француз считает, что Месут способен сделать "Арсенал" своей командой, как Харри Кейн — "Тоттенхэм".
"Алексис Санчес ушел, поэтому Озил должен стать лидером "Арсенала". Когда он играет так, как против "Кристал Пэлас", его невозможно остановить", - сообщил Анри.
26.01.2018 07:00
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Сам когда то съебался в барсу))))
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наивный
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