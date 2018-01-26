Почеттино: "Комментарии Венгера были ошибкой"

Маурисио Почеттино и Арсен Венгер Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино воспринял на свой счет слова Арсена Венгера про бестрофейные команды, посоветовав коллеге из "Арсенала" не лезть в чужие дела.

В минувшую среду, одолев "Челси" со счетом 2:1, "канониры" вышли в финал Кубка Лиги и обеспечили себе 10-ю поездку на "Уэмбли" за менее чем четыре года. Это будет шанс для "Арсенала" выиграть свой четвертый трофей с 2014 года.

Еще до ответного матча с "синими" Венгер жаловался, что люди не ценят в полной мере успехи "Арсенала", предпочитая "прославлять команды, которые не участвовали в финалах 25 лет".

И хотя Венгер не уточнял, про какие команды он говорит, можно предположить, что он имел ввиду "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которые на пару завоевали два трофея за 10 последних лет. Такого рода косвенный упрек очень задел Почеттино.

"Я все еще молод и нахожусь в Премьер-Лиге только пять лет, поработав с двумя клубами, "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом". Однако рассуждать о других командах нет никакого смысла".

"Нас хвалят? Конечно, мы получаем похвалу. Футбол — это не только завоевание трофеев. Разные клубы находятся в разных условиях".

"Он (Венгер) всегда будет одним из лучших тренеров в мире, я уважаю его, но я думаю, он должен говорить про себя и про "Арсенал".

"Он особенный тренер, но каждый иногда совершает ошибки, и в данном случае было ошибкой говорить о нас или о какой-то другой команде", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2018 06:00

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  1. vyrentz 26.01.2018 10:27 # vyrentz
    Старый дед выглядит порой просто жалко.

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  2. walker02 26.01.2018 07:04 # walker02
    Хех, очередной погорелец, помню на днях был такой же случай, когда один тренер одной синей помойки полыхнул приняв кое-какие слова в свой адрес.

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  3. skazka 26.01.2018 06:44 # skazka
    оо новая волна хайпа))

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  4. aavbb 26.01.2018 06:43 # aavbb
    Чето у дедушки совсем плохо с майнд геймс

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  5. nejnyi 26.01.2018 06:30 # nejnyi
    Шпоры то хотя бы прогрессируют. Чего не скажешь о гунерах.

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  6. qwertyinho 26.01.2018 06:23 # qwertyinho
    если на улице крикнуть:-Пидор, то только обосанные воспримут на свой счет

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