Почеттино: "Комментарии Венгера были ошибкой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино воспринял на свой счет слова Арсена Венгера про бестрофейные команды, посоветовав коллеге из "Арсенала" не лезть в чужие дела.

В минувшую среду, одолев "Челси" со счетом 2:1, "канониры" вышли в финал Кубка Лиги и обеспечили себе 10-ю поездку на "Уэмбли" за менее чем четыре года. Это будет шанс для "Арсенала" выиграть свой четвертый трофей с 2014 года.



Еще до ответного матча с "синими" Венгер жаловался, что люди не ценят в полной мере успехи "Арсенала", предпочитая "прославлять команды, которые не участвовали в финалах 25 лет".



И хотя Венгер не уточнял, про какие команды он говорит, можно предположить, что он имел ввиду "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которые на пару завоевали два трофея за 10 последних лет. Такого рода косвенный упрек очень задел Почеттино.



"Я все еще молод и нахожусь в Премьер-Лиге только пять лет, поработав с двумя клубами, "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом". Однако рассуждать о других командах нет никакого смысла".



"Нас хвалят? Конечно, мы получаем похвалу. Футбол — это не только завоевание трофеев. Разные клубы находятся в разных условиях".



"Он (Венгер) всегда будет одним из лучших тренеров в мире, я уважаю его, но я думаю, он должен говорить про себя и про "Арсенал".



"Он особенный тренер, но каждый иногда совершает ошибки, и в данном случае было ошибкой говорить о нас или о какой-то другой команде", — цитирует Почеттино Sky Sports.