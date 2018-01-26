Боссы "Челси" недовольны жалобами Конте

Антонио Конте Боссы "Челси" испытывают все большее разочарование поведением Антонио Конте, который продолжает критиковать клуб за пассивность на трансферном рынке.

Выступая после ответного полуфинала Кубка Лиги с "Арсеналом" итальянец рассказал, что почти не вмешивается в трансферную политику "синих", а все решения принимаются руководством клуба.

Как стало известно Sky Sports, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе. Боссы "Челси" работают над покупкой игроков, которых им порекомендовал Конте, однако провернуть такие сделки зачастую оказывается непросто.

По информации источника, перед началом января Антонио предоставил клубу шорт-лист трансферных целей. С тех пор руководители "Челси" пытаются договориться о покупке игроков, на которых указал тренер.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. desower 26.01.2018 11:38 # desower
    Жеванный крот. Коменты доставили лихо. Благодар фапл.

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  2. rollik707 26.01.2018 07:04 # rollik707
    Руководство такие давны, я епу! Все познается в сравнении. Чего добился Конте и остальные «тренеры» после двух сезонов не трудно представить если сравнить.
    скум за два сезона никуя не добился так ещё продлили контракт с Моуриньо.
    шарлатан за два сезона потратил пол ярда, при этом получил тех кого хотел и только теперь начал показывать резалт. Про клопа вообще молчу

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  3. gringo1990 26.01.2018 06:52 # gringo1990
    Конте тренер толковый. Единственная его ошибка Коста и Матич (со вторым еще не ясно его ли это вина). Я просто устал наблюдать за потугами Марата, и Бакайоко. Откровенно инвалиды в сравнении с их предшественниками.
    Напрягает еще и немощность дублеров в лице Батшуаи и Педрито. Совсем не тянут уровень клуба.
    Блять если у меня так горит от убогой игрой выше перечисленных, то боюсь представить каково канонирам и скаузерам с их Ловренами и Матипами.

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  4. aavbb 26.01.2018 06:41 # aavbb
    Конте прав! Конкуренты усиливаются, причем сильно, а Роман Аркадьевич что/то резину тянет. Укрепил позицию ЦП , которая не требовала особого укрепления - хорошо, не дорого. Но раз не подписали ЦН, про которого и без шорт листа понятно всем, значит плохо работают в офисе

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  5. mcfc-fantactic 26.01.2018 06:10 # mcfc-fantactic
    Аве контекс, аве изичайший... Удачи радужным лгбт-челси.

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  6. martingor 26.01.2018 02:46 # martingor
    Это доказывает то что и Конте,Маур и Пепе без дорогих трансферов нихера из себя не представляют- это не тренеры это ЦЫГАНЫ которые используют футбол чтобы разводить лохов т.е владельцев и болельщиков. ИТОГ все болельщики вышеперечисленных клубов ЛОХИ

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  7. qwertyinho 26.01.2018 01:28 # qwertyinho
    пуховик без норм трансферов со всякими кончами в топ 4 тусил лет 12, этот безвиз даже с прошлогодним чемпионов куй сосет

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  8. gidro-met 26.01.2018 01:13 # gidro-met
    Конте - лучий трене современно

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  9. monsieurgood 26.01.2018 01:09 # monsieurgood
    Когда не происходит ничего интересного - пишут о "Челси"

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  10. imfake 26.01.2018 00:57 # imfake
    со стороны это выглядит так - контекс летом отоваривается откровенно говоря дрисней и неликвидом на 300 млн, а теперь оправдывается мол это не я этих говнарей покупал, это трансферный комитет и те в свою очередь, нет это не мы, это все контекс))
    ахахаа сук, что у них там происходит вообще?

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  11. ian 26.01.2018 00:53 # ian
    Перед историей с Какута, насколько я помню, в одно ТО у Челси была полная тишина, видимо, РА чувствовал, что наложат запрет. Правда, его потом сняли, Челси все уладил. Так может и щас РА что-то расчувствовался, слушок же пошёл, что начнутся расследования.

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  12. kos9k 26.01.2018 00:37 # kos9k
    пенсы уже поносят контекса, леол
    после небольшого спада подобная участь ожидает любого коуча помойки, будь то симеоне либо аллегри в будущем)

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  13. psycho1 26.01.2018 00:27 # psycho1
    >на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе

    апхапхапахапхах))) Кто-то кроме отбитых пенсов сомневался? Дебил просто разваливает клуб и винит всех вокруг. Неблагодарная мразь.

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  14. tursa 26.01.2018 00:25 # tursa
    походу у чолси еще есть шансы спасти клуб уволив парик, главное не вестись на его плач в офисе

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  15. bandera-azov 26.01.2018 00:21 # bandera-azov
    жду симеоне или аллегри

    Конте разочаровывает тем что не смог удержать команду в игровом тонусе на второй сезон, прошлогодний Челси был очень хорош и в чемп. гонке о6оссал бы сити, ну и эти постоянные смены тактик тоже бесят, за полтора года он уже играл по 3 тактикам, бедные игроки...

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  16. jesus33 26.01.2018 00:11 # jesus33
    Походу руководство помойки скоро выкинет этого чувака с волосами из жопы на голове на помойку.

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