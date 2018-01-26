Боссы "Челси" недовольны жалобами Конте

Боссы "Челси" испытывают все большее разочарование поведением Антонио Конте, который продолжает критиковать клуб за пассивность на трансферном рынке.

Выступая после ответного полуфинала Кубка Лиги с "Арсеналом" итальянец рассказал, что почти не вмешивается в трансферную политику "синих", а все решения принимаются руководством клуба.



Как стало известно Sky Sports, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе. Боссы "Челси" работают над покупкой игроков, которых им порекомендовал Конте, однако провернуть такие сделки зачастую оказывается непросто.



По информации источника, перед началом января Антонио предоставил клубу шорт-лист трансферных целей. С тех пор руководители "Челси" пытаются договориться о покупке игроков, на которых указал тренер.