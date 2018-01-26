Боссы "Челси" недовольны жалобами Конте
Боссы "Челси" испытывают все большее разочарование поведением Антонио Конте, который продолжает критиковать клуб за пассивность на трансферном рынке.
Выступая после ответного полуфинала Кубка Лиги с "Арсеналом" итальянец рассказал, что почти не вмешивается в трансферную политику "синих", а все решения принимаются руководством клуба.
Как стало известно Sky Sports, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе. Боссы "Челси" работают над покупкой игроков, которых им порекомендовал Конте, однако провернуть такие сделки зачастую оказывается непросто.
По информации источника, перед началом января Антонио предоставил клубу шорт-лист трансферных целей. С тех пор руководители "Челси" пытаются договориться о покупке игроков, на которых указал тренер.
26.01.2018 00:05
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Последние комментарии:
Жеванный крот. Коменты доставили лихо. Благодар фапл.
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Руководство такие давны, я епу! Все познается в сравнении. Чего добился Конте и остальные «тренеры» после двух сезонов не трудно представить если сравнить.
скум за два сезона никуя не добился так ещё продлили контракт с Моуриньо.
шарлатан за два сезона потратил пол ярда, при этом получил тех кого хотел и только теперь начал показывать резалт. Про клопа вообще молчу
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Конте тренер толковый. Единственная его ошибка Коста и Матич (со вторым еще не ясно его ли это вина). Я просто устал наблюдать за потугами Марата, и Бакайоко. Откровенно инвалиды в сравнении с их предшественниками.
Напрягает еще и немощность дублеров в лице Батшуаи и Педрито. Совсем не тянут уровень клуба.
Блять если у меня так горит от убогой игрой выше перечисленных, то боюсь представить каково канонирам и скаузерам с их Ловренами и Матипами.
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Конте прав! Конкуренты усиливаются, причем сильно, а Роман Аркадьевич что/то резину тянет. Укрепил позицию ЦП , которая не требовала особого укрепления - хорошо, не дорого. Но раз не подписали ЦН, про которого и без шорт листа понятно всем, значит плохо работают в офисе
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Аве контекс, аве изичайший... Удачи радужным лгбт-челси.
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Это доказывает то что и Конте,Маур и Пепе без дорогих трансферов нихера из себя не представляют- это не тренеры это ЦЫГАНЫ которые используют футбол чтобы разводить лохов т.е владельцев и болельщиков. ИТОГ все болельщики вышеперечисленных клубов ЛОХИ
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пуховик без норм трансферов со всякими кончами в топ 4 тусил лет 12, этот безвиз даже с прошлогодним чемпионов куй сосет
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Конте - лучий трене современно
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Когда не происходит ничего интересного - пишут о "Челси"
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со стороны это выглядит так - контекс летом отоваривается откровенно говоря дрисней и неликвидом на 300 млн, а теперь оправдывается мол это не я этих говнарей покупал, это трансферный комитет и те в свою очередь, нет это не мы, это все контекс))
ахахаа сук, что у них там происходит вообще?
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Перед историей с Какута, насколько я помню, в одно ТО у Челси была полная тишина, видимо, РА чувствовал, что наложат запрет. Правда, его потом сняли, Челси все уладил. Так может и щас РА что-то расчувствовался, слушок же пошёл, что начнутся расследования.
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пенсы уже поносят контекса, леол
после небольшого спада подобная участь ожидает любого коуча помойки, будь то симеоне либо аллегри в будущем)
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>на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе
апхапхапахапхах))) Кто-то кроме отбитых пенсов сомневался? Дебил просто разваливает клуб и винит всех вокруг. Неблагодарная мразь.
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походу у чолси еще есть шансы спасти клуб уволив парик, главное не вестись на его плач в офисе
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жду симеоне или аллегри
Конте разочаровывает тем что не смог удержать команду в игровом тонусе на второй сезон, прошлогодний Челси был очень хорош и в чемп. гонке о6оссал бы сити, ну и эти постоянные смены тактик тоже бесят, за полтора года он уже играл по 3 тактикам, бедные игроки...
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Походу руководство помойки скоро выкинет этого чувака с волосами из жопы на голове на помойку.
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