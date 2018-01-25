"Саутгемптон" потратился на Гидо Каррильо

Гидо Каррильо "Саутгемптон" официально объявил о приобретении нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Сделка оценивается примерно в 19 миллионов фунтов.

Каррильо выступал за "Монако" после своего перехода из "Эстудиантеса" в 2015 года, забив за это время 20 голов. В этом сезоне Гидо провел 22 матча за монегасков, но в рамках Лиги 1 лишь дважды выходил в стартовом составе.

Сегодня 26-летний аргентинец заключил со "святыми" контракт до июня 2021 и стал первым зимним новичком команды Маурисио Пеллегрино, с которым он знаком по совместной работе на родине в "Эстудиантесе".

"Мы проделали громадную работу, чтобы осуществить этот трансфер, и мы в восторге от того, что смогли довести начатое до конца".

"Гидо представляет собой очень яркое дополнение в нашу атакующую линию на заключительные месяцы сезона, сочетая в себе солидный опыт на высочайшем уровне, а также потенциал и желание развиваться дальше".

"Мы уверены, что он будет приносить нам пользу не только в остатке этой кампании, но и в предстоящие годы", — сообщил спортивный директор "Саутгемптона" Лес Рид.



Метки Каррильо, Монако, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 23:35

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  1. bandera-azov 25.01.2018 23:58 # bandera-azov
    л0хи, там Челси берет Джеко за 25 млн а эти какого то нонейма уровня ингсов и солянк всяких за 20 млн...

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  2. didier-11 25.01.2018 23:55 # didier-11
    Есть же Остин, Габбиадини, Лонг..Куда???

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  3. vyrentz 25.01.2018 23:46 # vyrentz
    Команды с других чемпиков, наверное, просто ахуевают с таких трансферов британских середняков.

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