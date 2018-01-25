"Саутгемптон" потратился на Гидо Каррильо
"Саутгемптон" официально объявил о приобретении нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Сделка оценивается примерно в 19 миллионов фунтов.
Каррильо выступал за "Монако" после своего перехода из "Эстудиантеса" в 2015 года, забив за это время 20 голов. В этом сезоне Гидо провел 22 матча за монегасков, но в рамках Лиги 1 лишь дважды выходил в стартовом составе.
Сегодня 26-летний аргентинец заключил со "святыми" контракт до июня 2021 и стал первым зимним новичком команды Маурисио Пеллегрино, с которым он знаком по совместной работе на родине в "Эстудиантесе".
"Мы проделали громадную работу, чтобы осуществить этот трансфер, и мы в восторге от того, что смогли довести начатое до конца".
"Гидо представляет собой очень яркое дополнение в нашу атакующую линию на заключительные месяцы сезона, сочетая в себе солидный опыт на высочайшем уровне, а также потенциал и желание развиваться дальше".
"Мы уверены, что он будет приносить нам пользу не только в остатке этой кампании, но и в предстоящие годы", — сообщил спортивный директор "Саутгемптона" Лес Рид.
25.01.2018 23:35
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л0хи, там Челси берет Джеко за 25 млн а эти какого то нонейма уровня ингсов и солянк всяких за 20 млн...
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Есть же Остин, Габбиадини, Лонг..Куда???
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Команды с других чемпиков, наверное, просто ахуевают с таких трансферов британских середняков.
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