"Саутгемптон" потратился на Гидо Каррильо

"Саутгемптон" официально объявил о приобретении нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Сделка оценивается примерно в 19 миллионов фунтов.

Каррильо выступал за "Монако" после своего перехода из "Эстудиантеса" в 2015 года, забив за это время 20 голов. В этом сезоне Гидо провел 22 матча за монегасков, но в рамках Лиги 1 лишь дважды выходил в стартовом составе.



Сегодня 26-летний аргентинец заключил со "святыми" контракт до июня 2021 и стал первым зимним новичком команды Маурисио Пеллегрино, с которым он знаком по совместной работе на родине в "Эстудиантесе".



"Мы проделали громадную работу, чтобы осуществить этот трансфер, и мы в восторге от того, что смогли довести начатое до конца".



"Гидо представляет собой очень яркое дополнение в нашу атакующую линию на заключительные месяцы сезона, сочетая в себе солидный опыт на высочайшем уровне, а также потенциал и желание развиваться дальше".



"Мы уверены, что он будет приносить нам пользу не только в остатке этой кампании, но и в предстоящие годы", — сообщил спортивный директор "Саутгемптона" Лес Рид.