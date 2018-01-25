Алексис Санчес пропустил допинг-тест
УЕФА потребовал объяснений от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" после того, как нападающий Алексис Санчес не смог сдать допинг-пробу.
Как сообщает испанское издание Sport, в минувший понедельник чиновники из УЕФА внезапно нагрянули на тренировочную базу "канониров" в Колни, чтобы взять пробу на допинг у случайно выбранных игроков. Подобного рода процедура является стандартной и проводится регулярно.
Среди игроков, которым надлежало пройти проверку, был и Алексис. Однако 29-летнего чилийца не оказалось на месте — с разрешения главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Санчес уехал в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать заключительные детали своего трансфера в "Юнайтед".
Сообщается, что теперь у "канониров" и "красных дьяволов" могут возникнуть проблемы с УЕФА, ведь по правилам все клубы обязаны поддерживать в актуальном виде информацию о текущем местонахождении своих игроков.
25.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
раздули пустяк, заплятут парочке педорам и отебутса
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Эпичные неудачники. Как можно выбрать то время, когда осуществляется трансфер?
Ору с этих глупых англичан.
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он после подписания кокосом небось закинулся, узнав сколько платить будут, теперь не до проб.
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кстати, а ситюков проверяют на допинг? там после каждого матча нужно проверять всю команду вместе с тренером.
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пошел посрать, спроси у чиновника УЕФА
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С обеих снять очки....
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Ппц теперь на олимпиаду не поедет(9((
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дискву на тыщу лет опарышу
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Санчес латентный гражданин Рф походу
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