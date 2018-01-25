Алексис Санчес пропустил допинг-тест

Алексис Санчес УЕФА потребовал объяснений от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" после того, как нападающий Алексис Санчес не смог сдать допинг-пробу.

Как сообщает испанское издание Sport, в минувший понедельник чиновники из УЕФА внезапно нагрянули на тренировочную базу "канониров" в Колни, чтобы взять пробу на допинг у случайно выбранных игроков. Подобного рода процедура является стандартной и проводится регулярно.

Среди игроков, которым надлежало пройти проверку, был и Алексис. Однако 29-летнего чилийца не оказалось на месте — с разрешения главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Санчес уехал в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать заключительные детали своего трансфера в "Юнайтед".

Сообщается, что теперь у "канониров" и "красных дьяволов" могут возникнуть проблемы с УЕФА, ведь по правилам все клубы обязаны поддерживать в актуальном виде информацию о текущем местонахождении своих игроков.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 4775

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  1. tursa 26.01.2018 00:27 # tursa
    раздули пустяк, заплятут парочке педорам и отебутса

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  2. fc-oil 25.01.2018 22:40 # fc-oil
    Эпичные неудачники. Как можно выбрать то время, когда осуществляется трансфер?
    Ору с этих глупых англичан.

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  3. alexomck 25.01.2018 22:39 # alexomck
    он после подписания кокосом небось закинулся, узнав сколько платить будут, теперь не до проб.

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  4. manutd-20champ 25.01.2018 22:32 # manutd-20champ
    кстати, а ситюков проверяют на допинг? там после каждого матча нужно проверять всю команду вместе с тренером.

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  5. manutd-20champ 25.01.2018 22:30 # manutd-20champ
    пошел посрать, спроси у чиновника УЕФА

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  6. chelsealondon 25.01.2018 22:15 # chelsealondon
    С обеих снять очки....

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  7. ganinilyha 25.01.2018 22:11 # ganinilyha
    Ппц теперь на олимпиаду не поедет(9((

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  8. vertigo-92 25.01.2018 22:09 # vertigo-92
    дискву на тыщу лет опарышу

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  9. for-the-emperor 25.01.2018 22:08 # for-the-emperor
    Санчес латентный гражданин Рф походу

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