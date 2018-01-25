Алексис Санчес пропустил допинг-тест

УЕФА потребовал объяснений от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" после того, как нападающий Алексис Санчес не смог сдать допинг-пробу.

Как сообщает испанское издание Sport, в минувший понедельник чиновники из УЕФА внезапно нагрянули на тренировочную базу "канониров" в Колни, чтобы взять пробу на допинг у случайно выбранных игроков. Подобного рода процедура является стандартной и проводится регулярно.



Среди игроков, которым надлежало пройти проверку, был и Алексис. Однако 29-летнего чилийца не оказалось на месте — с разрешения главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Санчес уехал в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать заключительные детали своего трансфера в "Юнайтед".



Сообщается, что теперь у "канониров" и "красных дьяволов" могут возникнуть проблемы с УЕФА, ведь по правилам все клубы обязаны поддерживать в актуальном виде информацию о текущем местонахождении своих игроков.