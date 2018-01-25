"Саутгемптон" работает над трансфером Квинси Промеса

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что его клуб работает над приобретением вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

Близость зоны вылета заставляет "святых" активно искать усиление на трансферном рынке — особенно в атакующую линию, ведь лучший бомбардир команды в лице Чарли Остина в данный момент травмирован.



Лишь накануне стало известно, что клуб с "Сент Мэри" близок к приобретению нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Однако Пеллегрино надеется заполучить в свою команду и 26-летнего Промеса.



По информации Sky Sports, сам Квинси выразил заинтересованность в том, чтобы присоединиться к "Саутгемптону". Однако в данный момент чемпионы России просят за свою звезду 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



"Он важный игрок. Есть много игроков, которых я хотел бы пригласить сюда, но он один из тех, кто нам нужен. Мы много раз просматривали его, и у нас есть шансы приобрести его. Мы будем трудиться, пока открыто окно, но вы знаете, что на трансферном рынке не бывает просто".



"Уверен ли я в его приобретении? Не знаю. Мы в ожидании ответа. У нас еще пять-шесть дней, чтобы продолжать работать над достижением компромисса, поэтому посмотрим", — сообщил Пеллегрино.



Добавим, что Промес забил 53 гола в 101 матче российского первенства за "Спартак". Контракт голландца с московским клубом действителен до июня 2021.