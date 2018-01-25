Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Юнайтед"

Эд Вудворд и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Возглавив "красных дьяволов" перед сезоном 2016/17, Моуриньо подписал трехлетнее соглашение. В своей первой кампании на "Олд Траффорд" Жозе выиграл Кубок Лиги, Лигу Европы, а также Суперкубок Англии.

Своими успехами португальский специалист заставил боссов клуба задуматься о продлении сотрудничества, и вот сегодня "Юнайтед" официально объявил, что Моуриньо заключил новый контракт до июня 2020 года с опцией продления на 12 месяцев.

"Для меня настоящая честь быть тренером "Манчестер Юнайтед", и я горжусь этим. Я бы хотел сказать большое спасибо владельцам и мистеру Вудворду за то, что оценили мою тяжелую работу и самоотдачу. Я доволен, поскольку они чувствуют и верят, что я правильный тренер для этого замечательного клуба на обозримое будущее".

"Мы установили очень высокие стандарты, выиграв три трофея за один сезон, но от своих команд я ожидаю стремления именно к таким стандартам. Мы создаем условия для блестящего и успешного будущего "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 20:20

Количество просмотров Просмотров: 4872

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Последние комментарии:




  1. knvlay 25.01.2018 23:37 # knvlay
    Не видать мю чемпионства с переводчиком.

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  2. bandera-azov 25.01.2018 23:35 # bandera-azov
    http://ipic.su/img/img7/fs/Julka.1516912389.jpg

    ребят поставил себе новый писуар, зацените)

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  3. jesus33 25.01.2018 23:21 # jesus33
    Как понять, что человек лжёт: Болеет за цхелсеа, говорит что не пидар.

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  4. esen10 25.01.2018 23:09 # esen10
    Как бы нибыло он самый успешный в АПЛ

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  5. reams 25.01.2018 23:08 # reams
    сочувствую скамью, хех

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  6. cunningham 25.01.2018 23:03 # cunningham
    шарлатан снова развел дoлбoебoв на шекели

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  7. windranger 25.01.2018 22:47 # windranger
    Далбаааааааёёёёёёбик))))

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  8. khazret 25.01.2018 22:44 # khazret
    В клетке сидели четыре муравья. Каждый из них съел по одной рыбы за раз. Как они это сделали?

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  9. calvin-harris 25.01.2018 22:38 # calvin-harris
    А чё по ЗП?
    тож небось пол ляма в неделю себе выцыганил ))
    Доить так доить

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  10. one-on-one 25.01.2018 22:38 # one-on-one
    Чмоур ссыт на щольси)

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  11. ganinilyha 25.01.2018 22:33 # ganinilyha
    Ну всё, по традиции следующий сезон последний.

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  12. ian 25.01.2018 22:31 # ian
    Если не ругаться и не оскорблять друг друга, другие клубы (сильно), есть шанс, что на fapl.ru все будет как 10 лет назад...
    Я уже так делаю.

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  13. tjk4 25.01.2018 22:24 # tjk4
    хороший тренер для помойки

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  14. mancityman 25.01.2018 22:16 # mancityman
    Купил себе под жопу вот такую подушку, очень мягко сидеть на ней)))
    https://pp.userapi.com/c840433/v840433482/4226e/73LI3Y1ASLI.jpg

    (ответить)

  15. unitaz 25.01.2018 21:58 # unitaz
    еще пожалеют в клубе, что посадили на шею этого додика

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  16. staryi-eblan 25.01.2018 21:51 # staryi-eblan
    Посмотрел нарезку давеча в Ютубе Рой Кин и Дженаро Гаттузо .. .. Ужас кокой то !! Это не футболисты, а джихадисты свирепые. Какие-то безумные подкаты, после которых становится страшно за колени и голени игроков, в которых они влетают. Жесточайше. Жаль, что они не встретились между собой на поле в каком-нибудь захватывающем матче. Этожыж столкновение Кинг-Гидоры и Годзиллы было бы

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  17. deathshot19 25.01.2018 21:43 # deathshot19
    Долгосрочный контракт на два сезона.

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  18. osprey 25.01.2018 21:42 # osprey
    А что если Лабаф только прикидывается долбоебом и алкоголиком, чтобы в итоге засветиться в топ фильме, взять Оскар, стать годным актером и типа своим примером показать что "джаст ду іт" работает

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  19. erevansky 25.01.2018 21:37 # erevansky
    Обыграет Конте на Траффорде, не пожмёт ему руку и затроллит его, когда итальяшку попрут. Мощный удар по последнему гвоздю в крышке английского гроба парика.

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  20. beatles-red 25.01.2018 21:33 # beatles-red
    Отличная новость. Отличный тренер для отличного клуба.

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