Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.
Возглавив "красных дьяволов" перед сезоном 2016/17, Моуриньо подписал трехлетнее соглашение. В своей первой кампании на "Олд Траффорд" Жозе выиграл Кубок Лиги, Лигу Европы, а также Суперкубок Англии.
Своими успехами португальский специалист заставил боссов клуба задуматься о продлении сотрудничества, и вот сегодня "Юнайтед" официально объявил, что Моуриньо заключил новый контракт до июня 2020 года с опцией продления на 12 месяцев.
"Для меня настоящая честь быть тренером "Манчестер Юнайтед", и я горжусь этим. Я бы хотел сказать большое спасибо владельцам и мистеру Вудворду за то, что оценили мою тяжелую работу и самоотдачу. Я доволен, поскольку они чувствуют и верят, что я правильный тренер для этого замечательного клуба на обозримое будущее".
"Мы установили очень высокие стандарты, выиграв три трофея за один сезон, но от своих команд я ожидаю стремления именно к таким стандартам. Мы создаем условия для блестящего и успешного будущего "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо.
25.01.2018 20:20
Просмотров: 4872
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не видать мю чемпионства с переводчиком.
(ответить)
http://ipic.su/img/img7/fs/Julka.1516912389.jpg
ребят поставил себе новый писуар, зацените)
(ответить)
Как понять, что человек лжёт: Болеет за цхелсеа, говорит что не пидар.
(ответить)
Как бы нибыло он самый успешный в АПЛ
(ответить)
сочувствую скамью, хех
(ответить)
шарлатан снова развел дoлбoебoв на шекели
(ответить)
Далбаааааааёёёёёёбик))))
(ответить)
В клетке сидели четыре муравья. Каждый из них съел по одной рыбы за раз. Как они это сделали?
(ответить)
А чё по ЗП?
тож небось пол ляма в неделю себе выцыганил ))
Доить так доить
(ответить)
Чмоур ссыт на щольси)
(ответить)
Ну всё, по традиции следующий сезон последний.
(ответить)
Если не ругаться и не оскорблять друг друга, другие клубы (сильно), есть шанс, что на fapl.ru все будет как 10 лет назад...
Я уже так делаю.
(ответить)
хороший тренер для помойки
(ответить)
Купил себе под жопу вот такую подушку, очень мягко сидеть на ней)))
https://pp.userapi.com/c840433/v840433482/4226e/73LI3Y1ASLI.jpg
(ответить)
еще пожалеют в клубе, что посадили на шею этого додика
(ответить)
Посмотрел нарезку давеча в Ютубе Рой Кин и Дженаро Гаттузо .. .. Ужас кокой то !! Это не футболисты, а джихадисты свирепые. Какие-то безумные подкаты, после которых становится страшно за колени и голени игроков, в которых они влетают. Жесточайше. Жаль, что они не встретились между собой на поле в каком-нибудь захватывающем матче. Этожыж столкновение Кинг-Гидоры и Годзиллы было бы
(ответить)
Долгосрочный контракт на два сезона.
(ответить)
А что если Лабаф только прикидывается долбоебом и алкоголиком, чтобы в итоге засветиться в топ фильме, взять Оскар, стать годным актером и типа своим примером показать что "джаст ду іт" работает
(ответить)
Обыграет Конте на Траффорде, не пожмёт ему руку и затроллит его, когда итальяшку попрут. Мощный удар по последнему гвоздю в крышке английского гроба парика.
(ответить)
Отличная новость. Отличный тренер для отличного клуба.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий