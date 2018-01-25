Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Возглавив "красных дьяволов" перед сезоном 2016/17, Моуриньо подписал трехлетнее соглашение. В своей первой кампании на "Олд Траффорд" Жозе выиграл Кубок Лиги, Лигу Европы, а также Суперкубок Англии.



Своими успехами португальский специалист заставил боссов клуба задуматься о продлении сотрудничества, и вот сегодня "Юнайтед" официально объявил, что Моуриньо заключил новый контракт до июня 2020 года с опцией продления на 12 месяцев.



"Для меня настоящая честь быть тренером "Манчестер Юнайтед", и я горжусь этим. Я бы хотел сказать большое спасибо владельцам и мистеру Вудворду за то, что оценили мою тяжелую работу и самоотдачу. Я доволен, поскольку они чувствуют и верят, что я правильный тренер для этого замечательного клуба на обозримое будущее".



"Мы установили очень высокие стандарты, выиграв три трофея за один сезон, но от своих команд я ожидаю стремления именно к таким стандартам. Мы создаем условия для блестящего и успешного будущего "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо.