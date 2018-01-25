Гиггз позвал Скоулза в свой тренерский штаб

Возглавив сборную Уэльса, Райан Гиггз немедленно позвал в свой тренерский штаб бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.

В 2014 году, когда Гиггз на четыре матча возглавил МЮ, валлиец включил Пола в свой тренерский штаб. Теперь Райан надеется на помощь друга в сборной Уэльса, куда был назначен в этом месяце.



"Я контактирую с Полом чуть ли не каждый день. Мы виделись с ним в субботу, и я снова поднял эту темы. Мы давно знакомы со Скоулзи, поэтому давайте посмотрим, что как все сложится".



"Очень важно взять людей с опытом работы и свежими идеями – тех, кто поможет сборной Уэльса. Это моя первая самостоятельная работа, поэтому будет большим подспорьем человек, который знаком с ней не понаслышке", - цитирует Гиггза The Independent.