Гиггз позвал Скоулза в свой тренерский штаб

Гиггз и Скоулз Возглавив сборную Уэльса, Райан Гиггз немедленно позвал в свой тренерский штаб бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.

В 2014 году, когда Гиггз на четыре матча возглавил МЮ, валлиец включил Пола в свой тренерский штаб. Теперь Райан надеется на помощь друга в сборной Уэльса, куда был назначен в этом месяце.

"Я контактирую с Полом чуть ли не каждый день. Мы виделись с ним в субботу, и я снова поднял эту темы. Мы давно знакомы со Скоулзи, поэтому давайте посмотрим, что как все сложится".

"Очень важно взять людей с опытом работы и свежими идеями – тех, кто поможет сборной Уэльса. Это моя первая самостоятельная работа, поэтому будет большим подспорьем человек, который знаком с ней не понаслышке", - цитирует Гиггза The Independent.




Метки Гиггз, сборная Уэльса, Скоулз

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1472

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zhanik7 26.01.2018 00:58 # zhanik7
    Удачи вам парни!

    (ответить)

  2. celebrate 25.01.2018 20:19 # celebrate
    Тьфу, гомосеки(

    (ответить)

  3. vyrentz 25.01.2018 20:13 # vyrentz
    И с женой его, наверняка, контактирует. Братоеб.

    (ответить)

  4. morkovka 25.01.2018 20:05 # morkovka
    Очень надеюсь на успех!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: