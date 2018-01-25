Моуриньо не верит, что Роналду вернется в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не верит в возвращение нападающего Криштиану Роналду на "Олд Траффорд".

Роналду сменил Манчестер на Мадрид еще в 2009 году, и с тех пор регулярно появляются слухи, что 32-летний португалец может вернуться в "Юнайтед".

В последнее время эти слухи усилились. Поговаривают, что Криштиану несчастлив в "Реале" и может быть отпущен назад в "Юнайтед" по окончании сезона, если Королевскому клубу удастся приобрести Неймара у ПСЖ. Однако Моуриньо в это не верит.

"Думаю, учитывая тот период, который сейчас переживает "Реал", я должен быть последним, кто подольет масла в огонь".

"В Мадриде пожар, результаты не столь хороши, и это клуб, в котором я отработал три года, о котором я забочусь. Я последний, кто подольет масла в огонь".

"Я бы хотел добавить воды в огонь. Криштиану — игрок, которого хочет каждый тренер и каждый клуб, но только один может обладать им. И это "Реал", таково мое ощущение", — цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 19:00

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  1. vladvlad123 25.01.2018 19:59 # vladvlad123
    Криштиану хоть и скинул килограммы, уже не тянет первую скрипку Реала. В Спортинге он бы пошумел года три ещё. В АПЛ высок риск тупо поломаться и как Ибра лечится полгода

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  2. van-der-slav 25.01.2018 19:53 # van-der-slav
    каждый сезон рон несчастлив и хочет в мю, дада знаем, слышали, пофиг, не нужен вообще

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