Моуриньо не верит, что Роналду вернется в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не верит в возвращение нападающего Криштиану Роналду на "Олд Траффорд".

Роналду сменил Манчестер на Мадрид еще в 2009 году, и с тех пор регулярно появляются слухи, что 32-летний португалец может вернуться в "Юнайтед".



В последнее время эти слухи усилились. Поговаривают, что Криштиану несчастлив в "Реале" и может быть отпущен назад в "Юнайтед" по окончании сезона, если Королевскому клубу удастся приобрести Неймара у ПСЖ. Однако Моуриньо в это не верит.



"Думаю, учитывая тот период, который сейчас переживает "Реал", я должен быть последним, кто подольет масла в огонь".



"В Мадриде пожар, результаты не столь хороши, и это клуб, в котором я отработал три года, о котором я забочусь. Я последний, кто подольет масла в огонь".



"Я бы хотел добавить воды в огонь. Криштиану — игрок, которого хочет каждый тренер и каждый клуб, но только один может обладать им. И это "Реал", таково мое ощущение", — цитирует Моуриньо ESPN.