Санчес дебютирует за "Юнайтед" в пятницу

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что дебют новичка Алексиса Санчеса состоится в гостевом матче Кубка Англии с "Йовилом "в пятницу.

На пресс-конференции в четверг португалец рассказал, на какой позиции планирует использовать бывшего игрока "Арсенала", а также выразил восхищение тем, как Санчес раскрылся в Премьер-Лиге.

"Мы планируем выпустить сильный состав, поэтому Алексис тоже будет в заявке".

"Думаю, вы все прекрасно знаете, что из себя представляет Санчес как игрок. Я не хочу вспоминать о его выступлении в Италии и Испании. Играя за "Арсенал", он доказал, что готов выступать в Премьер-Лиге, и продемонстрировал, что обладает большим талантом".

"Я видел его на разных позициях: он может сыграть справа, слева, в роли нападающего или 10-го номера. Алексис может сыграть в разных схемах, у разных тренеров. Он был успешен в каждой стране, в которой выступал, и на каждой позиции, которую ему доверяли тренеры", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3102

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  1. ezh28 25.01.2018 21:14 # ezh28
    Про@бут!

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  2. pauk 25.01.2018 20:23 # pauk
    орну конечно, если у Моура не заиграет )) но должно быть все ок. слишком уж хорош Чилиец.

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  3. chelsealondon 25.01.2018 19:33 # chelsealondon
    Главное чтобы кресты целые были....

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  4. fc-oil 25.01.2018 19:06 # fc-oil
    Этому Йовилу лучше не выходить на поле

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  5. calvin-harris 25.01.2018 18:50 # calvin-harris
    Положит.
    скриньте

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  6. van-der-slav 25.01.2018 18:28 # van-der-slav
    проиграют днарям и санчес поймет куда попал

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