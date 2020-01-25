Санчес дебютирует за "Юнайтед" в пятницу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что дебют новичка Алексиса Санчеса состоится в гостевом матче Кубка Англии с "Йовилом "в пятницу.
На пресс-конференции в четверг португалец рассказал, на какой позиции планирует использовать бывшего игрока "Арсенала", а также выразил восхищение тем, как Санчес раскрылся в Премьер-Лиге.
"Мы планируем выпустить сильный состав, поэтому Алексис тоже будет в заявке".
"Думаю, вы все прекрасно знаете, что из себя представляет Санчес как игрок. Я не хочу вспоминать о его выступлении в Италии и Испании. Играя за "Арсенал", он доказал, что готов выступать в Премьер-Лиге, и продемонстрировал, что обладает большим талантом".
"Я видел его на разных позициях: он может сыграть справа, слева, в роли нападающего или 10-го номера. Алексис может сыграть в разных схемах, у разных тренеров. Он был успешен в каждой стране, в которой выступал, и на каждой позиции, которую ему доверяли тренеры", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.
25.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Про@бут!
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орну конечно, если у Моура не заиграет )) но должно быть все ок. слишком уж хорош Чилиец.
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Главное чтобы кресты целые были....
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Этому Йовилу лучше не выходить на поле
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Положит.
скриньте
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проиграют днарям и санчес поймет куда попал
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