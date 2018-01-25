"Юнайтед" отправил Акселя Туанзебе в "Астон Виллу"
Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе официально присоединился к "Астон Вилле", где проведет остаток сезона на правах аренды.
Туанзебе находится в системе "красных дьяволов" более 10 лет, в январе 2017 дебютировав за первую команду. В этом сезоне Аксель сыграл только три матча.
Желая обеспечить бывшему капитану своего резерва дальнейший прогресс, наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо отправил 20-летнего Туанзебе под крыло легенды "дьяволов" Стива Брюса, который возглавляет "Астон Виллу".
Таким образом, теперь игрок молодежной сборной Англии будет получать практику в Чемпионшипе и сможет играть бок о бок с опытнейшим Джоном Терри.
25.01.2018 17:05
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Последние комментарии:
Терри хорошему его точно не научит)
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прочитал остаток карьеры
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Астон Вилла сражается за выход в АПЛ (но не верю, что у них получится), хорошее место для получение практики. Удачи и Акселю, и вилланам
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Терри это голова, молодому есть чему у него поучится... Терри больше чем матипы, клаваны и вся прочая поселковая клоунада колбасы...
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