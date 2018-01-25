"Юнайтед" отправил Акселя Туанзебе в "Астон Виллу"

Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе официально присоединился к "Астон Вилле", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Туанзебе находится в системе "красных дьяволов" более 10 лет, в январе 2017 дебютировав за первую команду. В этом сезоне Аксель сыграл только три матча.



Желая обеспечить бывшему капитану своего резерва дальнейший прогресс, наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо отправил 20-летнего Туанзебе под крыло легенды "дьяволов" Стива Брюса, который возглавляет "Астон Виллу".



Таким образом, теперь игрок молодежной сборной Англии будет получать практику в Чемпионшипе и сможет играть бок о бок с опытнейшим Джоном Терри.