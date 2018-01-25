"Юнайтед" отправил Акселя Туанзебе в "Астон Виллу"

Аксель Туанзебе Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе официально присоединился к "Астон Вилле", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Туанзебе находится в системе "красных дьяволов" более 10 лет, в январе 2017 дебютировав за первую команду. В этом сезоне Аксель сыграл только три матча.

Желая обеспечить бывшему капитану своего резерва дальнейший прогресс, наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо отправил 20-летнего Туанзебе под крыло легенды "дьяволов" Стива Брюса, который возглавляет "Астон Виллу".

Таким образом, теперь игрок молодежной сборной Англии будет получать практику в Чемпионшипе и сможет играть бок о бок с опытнейшим Джоном Терри.



Метки аренда, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, трансферы, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 17:05

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  1. alishka95 25.01.2018 19:45 # alishka95
    Терри хорошему его точно не научит)

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  2. fascll 25.01.2018 17:52 # fascll
    прочитал остаток карьеры

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  3. wolfsmensch 25.01.2018 17:40 # wolfsmensch
    Астон Вилла сражается за выход в АПЛ (но не верю, что у них получится), хорошее место для получение практики. Удачи и Акселю, и вилланам

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  4. kojan 25.01.2018 17:23 # kojan
    Терри это голова, молодому есть чему у него поучится... Терри больше чем матипы, клаваны и вся прочая поселковая клоунада колбасы...

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