"Боруссия" потребовала от "Арсенала" поспешить с покупкой Обамеянга

"Боруссия" предупредила, что может свернуть переговоры по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, если "Арсенал" не поспешит с предложением, соответствующим ожиданиям Дортмунда.

Накануне стало известно, что "Боруссия" отклонила уже второе предложение "канониров" по Обамеянгу. По слухам, разногласия двух клубов составляют от нескольких миллионов фунтов до 15 или даже 20 млн.



В любом случае клуб Бундеслиги хочет поскорее закрыть вопрос с будущим 28-летнего габонца, не желая тянуть до 31 января.



"Я лишь могу сказать, что мы надеемся вскоре решить эту ситуацию. Как бы все ни сложилось, каждый согласится, что внесение ясности поможет команде", — цитирует главного тренера "Боруссии" Петера Штегера The Independent.



Меж тем, Bild утверждает, что переход Обамеянга в "Арсенал" более чем вероятен — Пьер-Эмерик может дебютировать за лондонский клуб в матче Премьер-Лиги против "Суонси" во вторник. Правда, для осуществления этого трансфера "канонирам" придется отправить в аренду в Дортмунд Оливье Жиру.