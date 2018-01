Саутгейт готов взять Уилшира на Чемпионат Мира

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рад, что может вновь рассчитывать на полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

26-летний Уилшир не вызывался в национальную команду с Евро-2016, но в последние недели набрал отличную форму и близок к подписанию нового контракта с "канонирами". Саутгейт рад, что это произошло перед Чемпионатом Мира в России, куда Джек непременно хочет попасть.



"Для нас большой плюс, что он начал играть на регулярной основе. Никто и никогда не ставил под сомнение его мастерство".



"Он получил неприятную травму в прошлом году, поэтому неудивительно, что ему потребовалось время на восстановление. Сейчас он выглядит очень прилично".



"Мы рады, что он регулярно попадает в состав и проводит по два матча в неделю. Мы хотим, чтобы к Чемпионату Мира все наши лучшие игроки подошли в хорошей форме", - сообщил Саутгейт Four Four Two.