Саутгейт готов взять Уилшира на Чемпионат Мира

Джек Уилшир Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рад, что может вновь рассчитывать на полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

26-летний Уилшир не вызывался в национальную команду с Евро-2016, но в последние недели набрал отличную форму и близок к подписанию нового контракта с "канонирами". Саутгейт рад, что это произошло перед Чемпионатом Мира в России, куда Джек непременно хочет попасть.

"Для нас большой плюс, что он начал играть на регулярной основе. Никто и никогда не ставил под сомнение его мастерство".

"Он получил неприятную травму в прошлом году, поэтому неудивительно, что ему потребовалось время на восстановление. Сейчас он выглядит очень прилично".

"Мы рады, что он регулярно попадает в состав и проводит по два матча в неделю. Мы хотим, чтобы к Чемпионату Мира все наши лучшие игроки подошли в хорошей форме", - сообщил Саутгейт Four Four Two.




Метки Арсенал, Саутгейт, сборная Англии, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1771

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Последние комментарии:




  1. arsenalekc 25.01.2018 20:07 # arsenalekc
    Удачи Джеку!

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  2. trent 25.01.2018 16:43 # trent
    Этот топчик должен ехать.

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  3. tursa 25.01.2018 16:38 # tursa
    на всех места не хватит

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  4. selfish 25.01.2018 16:22 # selfish
    Кто этот ноунейм

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  5. recyjoed 25.01.2018 16:16 # recyjoed
    Удачи)

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