Венгер предупредил Озила насчет зарплаты

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что предложит плеймейкеру Месуту Озилу только ту зарплату, которую сможет позволить себе клуб.

Если Алексис Санчес уже принял решение и покинул "Эмирейтс", то Озил — еще один игрок, контракт с которым истекает в конце сезона — до сих пор сомневается насчет своего будущего в "Арсенале".

Венгер предупредил, что Месут может не рассчитывать на астрономическую сделку, и "канониры" предложат 29-летнему немцу только те деньги, которые смогут себе позволить.

"В конце концов мы топ-клуб, что накладывает на нас серьезные обязательства и большую ответственность. Мы хотим тратить только те деньги, которые можем себе позволить. Если запросы игрока выходят за грань возможного, то мы просто не пойдем на это", - сообщил Венгер Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2018 11:00

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  1. selfish 25.01.2018 11:07 # selfish
    В МЮ за 300!

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  2. melwood-lfc 25.01.2018 11:01 # melwood-lfc
    ну Озил единственный околотоп в составе, значит могут позволить себе платить ему тысяч 180

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