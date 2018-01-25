Венгер предупредил Озила насчет зарплаты
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что предложит плеймейкеру Месуту Озилу только ту зарплату, которую сможет позволить себе клуб.
Если Алексис Санчес уже принял решение и покинул "Эмирейтс", то Озил — еще один игрок, контракт с которым истекает в конце сезона — до сих пор сомневается насчет своего будущего в "Арсенале".
Венгер предупредил, что Месут может не рассчитывать на астрономическую сделку, и "канониры" предложат 29-летнему немцу только те деньги, которые смогут себе позволить.
"В конце концов мы топ-клуб, что накладывает на нас серьезные обязательства и большую ответственность. Мы хотим тратить только те деньги, которые можем себе позволить. Если запросы игрока выходят за грань возможного, то мы просто не пойдем на это", - сообщил Венгер Evening Standard.
25.01.2018 11:00
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В МЮ за 300!
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ну Озил единственный околотоп в составе, значит могут позволить себе платить ему тысяч 180
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