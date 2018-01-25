Венгер предупредил Озила насчет зарплаты

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что предложит плеймейкеру Месуту Озилу только ту зарплату, которую сможет позволить себе клуб.

Если Алексис Санчес уже принял решение и покинул "Эмирейтс", то Озил — еще один игрок, контракт с которым истекает в конце сезона — до сих пор сомневается насчет своего будущего в "Арсенале".



Венгер предупредил, что Месут может не рассчитывать на астрономическую сделку, и "канониры" предложат 29-летнему немцу только те деньги, которые смогут себе позволить.



"В конце концов мы топ-клуб, что накладывает на нас серьезные обязательства и большую ответственность. Мы хотим тратить только те деньги, которые можем себе позволить. Если запросы игрока выходят за грань возможного, то мы просто не пойдем на это", - сообщил Венгер Evening Standard.