Гвардиола советует Сане равняться на Месси
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане считает, что своим прогрессом он обязан главному тренеру Хосепу Гвардиоле, который советует ему равняться на суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.
22-летний игрок сборной Германии выдающимся образом проводит этот сезон, во вторник против "Бристоль Сити" в Кубке Лиги забив свой 11-й гол с учетом всех соревнований. Лерой считает, что вышел на новый уровень — и все благодаря Гвардиоле.
"Он (Гвардиола) полностью изменил мою игру. В Германии мой фокус был в основном на дриблинге. Теперь Пеп уделяет внимание каждой детали в моей игре: как я двигаюсь, в какие свободные зоны врываюсь, как я работаю в обороне, какую позицию я занимаю при оборонительной игре. Все это помогает мне находить свободное пространство для своих партнеров по команде и занимать более подходящую позицию. Пеп вывел мою игру на совершенно новый уровень".
"Иногда ко мне подходят тренеры и показывают мне видео моих ошибок. Пеп особенно старается сделать каждого игрока лучше. Он часто показывает мне трюки игроков, которых он тренировал в прошлом. Например, он попросил меня внимательнее изучить, как Месси играет в ситуациях один на один, как он двигается".
"Считаю ли я, что уже вышел на уровень Месси? Нет, я по-прежнему далек от этого уровня. Во всем мире лишь считанные игроки — Месси, Роналду, Неймар и Азар — на уровне, который в данный момент недостижим для всех остальных".
"Достижения Озила и Кавани тоже невероятны. Я не слишком далеко от них. В первую очередь мне нужно получать удовольствие от своей игры, чтобы играть свободно. Я не ставлю перед собой конкретных целей на матч и не думаю об этом. Все происходит само собой. Если мой разум чист, все остальное будет получаться само собой", — сообщил Сане Welt am Sonntag.
25.01.2018 10:00
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