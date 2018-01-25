Венгер считает, что уход Санчеса сплотил "Арсенал"

Арсен Венгер и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что уход с "Эмирейтс" Алексиса Санчеса сплотил команду.

Отпустив в "Манчестер Юнайтед" свою звезду, "канониры" воодушевились и еще в минувший уикенд разгромили "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 в рамках Премьер-Лиги. А накануне вечером подопечные Венгера переиграли "Челси" (2:1) и вышли в финал Кубка Лиги.

Арсен считает, что подъем в результатах не стал случайностью, и уход Санчеса оказал положительный эффект на раздевалку.

"Вместе с Санчесом ушла неопределенность. Мы лишились замечательного игрока, но, конечно, когда команда не знает, что произойдет с одним из ее членов, эта сказывается на ясности и концентрации, отвлекая от действительно важного — игры в футбол".

"Теперь это случилось, и мы знаем, что нам нужно преодолеть это. Каждый должен стараться чуть больше", — сообщил Венгер Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1930

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vladvlad123 25.01.2018 10:27 # vladvlad123
    Мхитарян должен заиграть в Арсенале. Он по менталитету подходит Венгеру, а Санчез как раз нужен пресс в виде Моуриньо.

    (ответить)

  2. fly-emirates7 25.01.2018 10:23 # fly-emirates7
    Если уход Санчеза поможет удержать Озила, это збс... игрока на фланг топ уровня найти не сложно... а вот найти отличную десятку большая проблема...

    (ответить)

  3. theo-zm 25.01.2018 10:05 # theo-zm
    Согласен
    Даже когда ушёл Анри как заиграла команда
    Рвала всех
    Даже была фоваритом ЛЧ
    Причём игроки были молодые
    По меркам мешков даже дешевыми
    Я за то чтоб игроки болели клубом в первую очередь
    И если игрок не хочет играть то пусть уйдёт

    (ответить)

  4. pauk 25.01.2018 09:42 # pauk
    секунла серьезных щщей: на месте Ивоби, Санчез бы делал счет 3:1

    (ответить)

  5. mancunia-planet 25.01.2018 09:32 # mancunia-planet
    Ну скока можно балаболить про этот размен

    (ответить)

  6. wengerrrro 25.01.2018 09:31 # wengerrrro
    старый даун, после ухода обыграли две каличных тимы, и все, сплотил. какой же ты конченный....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: