Венгер считает, что уход Санчеса сплотил "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что уход с "Эмирейтс" Алексиса Санчеса сплотил команду.

Отпустив в "Манчестер Юнайтед" свою звезду, "канониры" воодушевились и еще в минувший уикенд разгромили "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 в рамках Премьер-Лиги. А накануне вечером подопечные Венгера переиграли "Челси" (2:1) и вышли в финал Кубка Лиги.



Арсен считает, что подъем в результатах не стал случайностью, и уход Санчеса оказал положительный эффект на раздевалку.



"Вместе с Санчесом ушла неопределенность. Мы лишились замечательного игрока, но, конечно, когда команда не знает, что произойдет с одним из ее членов, эта сказывается на ясности и концентрации, отвлекая от действительно важного — игры в футбол".



"Теперь это случилось, и мы знаем, что нам нужно преодолеть это. Каждый должен стараться чуть больше", — сообщил Венгер Sky Sports.