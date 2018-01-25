Венгер считает, что уход Санчеса сплотил "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что уход с "Эмирейтс" Алексиса Санчеса сплотил команду.
Отпустив в "Манчестер Юнайтед" свою звезду, "канониры" воодушевились и еще в минувший уикенд разгромили "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 в рамках Премьер-Лиги. А накануне вечером подопечные Венгера переиграли "Челси" (2:1) и вышли в финал Кубка Лиги.
Арсен считает, что подъем в результатах не стал случайностью, и уход Санчеса оказал положительный эффект на раздевалку.
"Вместе с Санчесом ушла неопределенность. Мы лишились замечательного игрока, но, конечно, когда команда не знает, что произойдет с одним из ее членов, эта сказывается на ясности и концентрации, отвлекая от действительно важного — игры в футбол".
"Теперь это случилось, и мы знаем, что нам нужно преодолеть это. Каждый должен стараться чуть больше", — сообщил Венгер Sky Sports.
25.01.2018 09:00
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Последние комментарии:
Мхитарян должен заиграть в Арсенале. Он по менталитету подходит Венгеру, а Санчез как раз нужен пресс в виде Моуриньо.
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Если уход Санчеза поможет удержать Озила, это збс... игрока на фланг топ уровня найти не сложно... а вот найти отличную десятку большая проблема...
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Согласен
Даже когда ушёл Анри как заиграла команда
Рвала всех
Даже была фоваритом ЛЧ
Причём игроки были молодые
По меркам мешков даже дешевыми
Я за то чтоб игроки болели клубом в первую очередь
И если игрок не хочет играть то пусть уйдёт
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секунла серьезных щщей: на месте Ивоби, Санчез бы делал счет 3:1
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Ну скока можно балаболить про этот размен
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старый даун, после ухода обыграли две каличных тимы, и все, сплотил. какой же ты конченный....
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