"Юнайтед" вернется за Алексом Сандро, если Шоу не проявит себя в остатке сезона

Если следующим летом "Манчестер Юнайтед" вернется на трансферный рынок в поисках левого защитника, приоритетной целью "красных дьяволов" будет Алекс Сандро из "Ювентуса".

На прошлой неделе Жозе Моуриньо заявил, что в мире есть не так много левых защитников лучше, чем Люк Шоу в своей текущей форме. Тем самым главный тренер "Юнайтед" отметил то преображение, которое случилось с 22-летним англичанином в последние недели.



Как сообщает Manchester Evening News, своей блестящей игрой Шоу заставил Моуриньо отказался от планов по приобретению игрока на левый фланг обороны посреди сезона, хотя клуб уже проделал определенную работу в этом направлении и даже составил шорт-лист из целей.



От игры Шоу в остатке сезона будет зависеть, вернутся ли следующим летом "дьяволы" на трансферный рынок для укрепления этой позиции, или Люк так и останется первым выбором Моуриньо.



С возможным переходом на "Олд Траффорд" связывают таких игроков, как Данни Роуз из "Тоттенхэма" и Киран Тирни из "Селтика", однако приоритетной целью для Моуриньо, если Шоу не оправдает надежд, будет Алекс Сандро.



26-летний бразилец, интерес к которому также проявляет "Челси", по-прежнему далек от продления своего контракта, истекающего в 2020 году, и это может подтолкнуть "Ювентус" к продаже Алекса по окончании сезона.